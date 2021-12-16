В России пообещали привлечь YouTube к ответственности за блокировку RT DE

«Со стороны иностранных корпораций идет агрессивное непринятие всего российского, включая наши СМИ, причем по абсолютно выдуманным причинам. Нужно с этим бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич. Ранее YouTube заблокировал новый новостной канал на немецком языке RT DE.

«Первое, что мы сделали в этом направлении – закон «о приземлении». С 1 января Google должен будет открыть в России нормальное представительство и начать соблюдать наши законы. После чего к нему возникнут уже совершенно иные вопросы: о качестве его работы и об отношении к российским СМИ», – заявил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

ОП, по его словам, требует от органов власти последовательной и жесткой реакции в отношении «зарвавшейся» корпорации. «То есть нужно не только декларировать оборотные штрафы, но и взымать их. В законе прописано: «ограничение финансовых транзакций к поступлению». Это должно начать работать», – считает собеседник.

«Более того, представители Google должны оперативно, подробно и понятно разъяснить все те ограничительные меры, которые были введены против наших СМИ. И обосновать их, – подчеркнул Малькевич. – Но самое главное – мы должны последовательно бороться за цифровые права наших граждан, быть готовы пойти до конца, чтобы все понимали, что если мы обнажили саблю из ножен, то мы ее применим».

В четверг что видеохостинг YouTube заблокировал RT auf Sendung – новый круглосуточный новостной канал на немецком языке, принадлежащий RT DE. Вещание было прервано в день его старта. «Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой», – отметила главред RT Маргарита Симоньян.

В сентябре YouTube также удалил два немецкоязычных канала холдинга RT. Тогда Симоньян призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые наложил на каналы YouTube.

Газета ВЗГЛЯД цитировала германского политолога Александра Рара, который заявил, что «в Германии уже давно пытались на официальном или неофициальном уровне заткнуть российские источники информации». По его словам, немецкие власти не любили RT за критику в их адрес, в частности по борьбе с коронавирусом. Не меньшую у обеспокоенность немецких властей вызывает рост аудитории канала, добавил эксперт.