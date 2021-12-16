Кузнецова призвала исключить нарушения прав граждан в законопроекте о медицинских сертификатах

Необходимо исключить нарушения прав граждан и предусмотреть обязательства государства по созданию условий для реализации законопроекта о медицинских сертификатах, заявила вице-спикер нижней палаты парламента, глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

По ее словам, вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался, удалось решить – они будут уравнены в правах, сообщается на сайте ЕР.

«Вопрос по прохождению в различные учреждения по ПЦР-тестам, вопросы по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура», – сказала она.

Она добавила, что четкость в реализации этих мер поможет осуществить постоянная обратная связь. «Нужно точно, как сказал Президент, оценить эффективность предложений, их действенность, и не спеша, исходя из анализа ситуации, принять самые верные, точные решения», – заключила Кузнецова.

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» законопроект об использовании медицинских сертификатов на транспорте был снят с рассмотрения в Госдуме.

Также на встрече фракции партии с вице-премьером Татьяной Голиковой «Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. В частности, партия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против ограничения на транспорте под новогодние праздники, отметив, что вводить их довольно сложно.