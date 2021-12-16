Кремль обеспокоила инфляция в России

Высокая инфляция в России является темой для обеспокоенности, кабмин делает все, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли на 1,3 процентного пункта – до 14,8%, обновив максимум с февраля 2016 года, следует из обзора «инФОМ», выполненного по заказу ЦБ.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем собственно кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента – делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, какова позиция Кремля по вопросу высокой инфляции и довольны ли действиями правительства и мегарегулятора.

«Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает. И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности», – добавил он.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 0,06%, с начала года потребительские цены выросли на 7,64%.

Ранее в Кремле рассказали о проработке методов возвращения инфляции к целевому уровню.