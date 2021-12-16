Алтайский депутат сломала колено на рабочем месте

Депутат Алтайского краевого заксобрания Елена Хрусталева сломала колено, поскользнувшись в здании парламента, сообщили местные СМИ.

Как сообщает «АиФ-Алтай», депутат АКЗС Елена Хрусталева 5 декабря не смогла участвовать в сессии Алтайского краевого законодательного собрания. Коммунистка поскользнулась в фойе парламента, упала и ударилась коленом. Когда пострадавшую на скорой привезли в больницу, выяснилось, что травма серьезная – перелом коленной чашечки. В тот же день пациентку прооперировали.

«Ночью была сильная боль, сейчас состояние нормальное, не надо раздувать из этого шума», – прокомментировала случившееся депутат.

В своей травме депутат винит только себя: «Такая неловкая, кого винить кроме себя, если идешь и спотыкаешься».

Между тем, ее товарищи по партии в соцсетях обсуждают вопрос не о самочувствии, а о наказании Елены Викторовны. Хрусталева перед однопартийцами проштрафилась тем, что в отличие от других коммунистов одобрила QR-коды.

Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский во время игры в баскетбол получил серьезный перелом ноги.