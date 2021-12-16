Роскачество нашло в красной икре кишечную палочку

Качество красной икры в России за последние годы заметно ухудшилось, в этом продукте все чаще можно обнаружить кишечную палочку, опасные микроорганизмы и консерванты, сообщает Роскачество.

«Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

В частности, у товаров 15 торговых марок из 21 исследованных была обнаружена кишечная палочка, в шести – выявлено превышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ), в двух образцах обнаружен запрещенный в РФ консервант – уротропин.

«Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов», – поясняют эксперты.

Кроме того, в ряде образцов Роскачество нашло незаявленный в маркировке краситель Е110 (так называемый «солнечный закат»), который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. В организации отметили, что качество продукта может зависеть и от условий контракта: если они жесткие, то микробиология проверяется и со стороны продавца, и со стороны торговой сети.

C 2022 года Роскачество планирует ввести ежемесячный мониторинг данной продукции, особенно марок-нарушителей. Среди причин роста несоответствия икры по микробиологическим показателям можно выделить и развитие интернет-торговли, считает замруководителя Роскачества Елена Саратцева: ведь в обычном супермаркете потребитель видит, как хранится икра, но в каких условиях она находится на складе – неизвестно.

«Поэтому гораздо лучше покупать икру в офлайн-магазинах при условии, что там она хранится в отдельных холодильниках с индикатором температурного режима, а температура не выше минус четырех градусов Цельсия», – рекомендует Саратцева.

Ранее специалисты Росстата зафиксировали исторический максимум цены на красную икру в России: с октября килограмм стоит более 5 тыс. рублей.