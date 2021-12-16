Тимошенко сыграла на барабанах

На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов

Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ.

«На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов.

По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах.

«Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он.

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