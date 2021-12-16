В России стали реже находить пропавших без вести

Полицейские стали реже находить пропавших без вести людей, это следует из проведенного анализа открытых данных, которые МВД публикует ежеквартально.

За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тыс. россиян, из них обнаружить удалось 6,5 тыс. (17%). При этом статистика ведомства по найденным объединяет и живых, и подтвержденных впоследствии погибших, передает РИА «Новости».

В 2020-м разыскивались около 42 тыс. россиян, а не найденными остались 9,5 тыс. (23%).

Число официально объявленных в розыск в 2019-м составило почти 50 тыс. человек. Нашли из них только 15,3 тысячи – это 31%.

По информации ведомства, ежегодно в стране исчезают около 2 тыс. жителей.

Среди регионов лидерами по числу пропавших c начала 2019-го стали Москва (6827 человек), Московская область (5023), Чеченская республика (4984), Иркутская область (3421) и Красноярский край (3343).

Напомним, 5 декабря на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе – 2021» президент России Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время.