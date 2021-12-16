Нового канцлера Германии пригласили посетить Крым

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц должен развеять свое ошибочное представление о том, что Крым якобы был насильно присоединен Россией, для этого ему нужно посетить полуостров, заявил председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.

По его словам, общение с крымчанами позволит Шольцу убедиться, что народ счастлив находиться в составе России, в 2014 году люди сделали самостоятельный и справедливый выбор вернуться на историческую родину.

«Так, как когда-то произошло воссоединение земель Германии», – добавил глава общины.

Канцлер, скорее всего, понимает, что все произошло честно, однако публично признать этот факт не может из-за регулярного давления США, добавил Гемпель.

Ранее Шольц заявил, что Берлин готов к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Германии. При этом он намекнул на «нарушения» в политике по отношению к Крыму.