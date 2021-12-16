Нефть подорожала на данных минэнерго США о снижении запасов в стране

Мировые цены на нефть в четверг утром заметно растут на данных минэнерго США о серьезном снижении ее запасов за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,72%, до 74,42 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,97%, до 71,56 доллара.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать еженедельную статистику минэнерго США о запасах нефти и добыче. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря опустились на 4,6 млн баррелей при прогнозе снижения показателя только на 2,1 миллиона. Запасы снижаются третью неделю подряд. Добыча нефти в стране за неделю осталась на отметке в 11,7 млн баррелей в день.

«Тем не менее, нефть по-прежнему столкнется с некоторыми препятствиями в ближайшей перспективе, поскольку опасения по поводу быстрого распространения штамма «омикрон» продолжают вырисовываться на рынке», – сообщили Wall Street Journal аналитики ANZ.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением штамма коронавируса «омикрон». По данным СМИ, Великобритания и Южная Африка сообщают о большом количестве новых ежедневных случаев выявленных инфицированных коронавирусом, что привело к дополнительным ограничениям на передвижение.

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