Рубль вырос к доллару и снизился к евро Российский рынок акций открылся ростом 16 декабря 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций на открытии утренней сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 1,77% – до 3685,25 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Утром в четверг индекс Мосбиржи находился на отметке в 3684,1 пункта (плюс 1,72%), передает ТАСС.

На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов 15 декабря 2021, 13:55 Текст: Евгения Шестак

Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ. «На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов. По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах. «Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москву и Киев ждет новый передел собственности. Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска заявила об отсутствии денег 15 декабря 2021, 11:46

Фото: ачинск.24.мвд.рф

Текст: Дмитрий Зубарев

Денег, которые 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске, у нее уже нет, сообщил источник в МО МВД «Ачинский». Как выяснилось, Анна Григорьева, перекрасившаяся из блондинки в жгучую брюнетку, пришла в правоохранительные органы, однако похищенных 23 млн рублей она не принесла, сообщило ИА «Запад24» со ссылкой на собственный источник в МО МВД России «Ачинский». Как она заявила следователю, наличность она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона определенные сомнения. В настоящее время Анна Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. Также сегодня судом будет избрана мера пресечения. Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск. Напомним, во вторник женщина сдалась полиции. На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой 15 декабря 2021, 12:34

Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. «Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала». При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе. «Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он. Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года. Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях. Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить» 15 декабря 2021, 17:48

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ». В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости». «Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», – обратился Путин к министру. «Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов. Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта. В ответ на это Путин снова поинтересовался – готова ли сама программа. Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически». Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом. В концерне «Алмаз – Антей» рассказали об уникальном ЗРК «Абакан» 15 декабря 2021, 08:27

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ПВО-ПРО «Алмаз – Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», который приводится в боевую готовность менее чем за три минуты, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало. Комплекс «Абакан» впервые представили за рубежом в ходе выставки Dubai Airshow 2021. «Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – передает РИА «Новости» слова Хрупало. К примеру, американский комплекс ЗРК Patriot при смене позиций приводится в боевую готовность за 30 минут. Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО «Абакан» 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства. Хрупало подчеркнул, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО. «Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», – пояснил собеседник агентства. При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров. Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Шольц описал политику Германии в отношении России 15 декабря 2021, 13:14

Фото: Bernd Weißbrod/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Берлин готов к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Германии, заявил канцлер Олаф Шольц. «Мы готовы к конструктивному диалогу [с Россией]…, должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского» процесса (по Донбассу, входят РФ, ФРГ, Франция и Украина – прим. ВЗГЛЯД). Но это не должно быть понято неправильно, как новая немецкая «восточная политика». «Восточная политика» в единой Европе может быть только европейской «восточной политикой». Она основана на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Россия, и которые были тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма», – передает его слова РИА «Новости». Аналогичного подхода ФРГ будет придерживаться в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной. «Мы с большой озабоченностью наблюдаем в эти дни за ситуацией в области безопасности на российско-украинской границе. Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите «Восточного партнерства»… Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками одним голосом», – заявил Шольц. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО. Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту 15 декабря 2021, 20:08

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания. «Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании. Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему. Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме. В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием» 15 декабря 2021, 15:02

Фото: Evan Vucci/АР/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента. По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости». «Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание. Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине. «Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала. Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего». На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию». Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия. Тихановскую на саммите «Восточного партнерства» заменили на пустой стул 15 декабря 2021, 18:14

Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул. «Участие Белоруссии также заявлено, однако страну представлять будет не провозглашенная Западом «президентом» Светлана Тихановская, а пустой стул. Как пояснили организаторы саммита, так они дают сигнал Белоруссии, что ее ждут обратно в партнерстве», – сообщает Baltnews в своем Telegram-канале. В понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы «Восточного партнерства» в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента». Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии. Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии. СМИ: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры 15 декабря 2021, 16:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Перемещение Россией военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил словацкий портал Aktuality. «Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток – 2» не будет», – считает военный аналитик Михаил Самус, передает РИА «Новости». Также эксперт отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Россия испытала в Японском море новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ» 15 декабря 2021, 09:15

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель, сообщили в Минобороны. «Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», – передает ТАСС сообщение Минобороны. В министерстве отметили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. «Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», – отметили в Минобороны. По данным открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей – 40 км. Напомним, в апреле «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря. Грузинское ТВ проанализировало истоки антироссийской политики Саакашвили 15 декабря 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинский телеканал PosTV проанализировал антироссийскую политику бывшего президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», заявив о том, что в реальности она использовалась и используется против внутренних оппонентов этой партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Эти сумасшедшие (Саакашвили и его окружение) повели маленькую страну по пути ненормальной конфронтации, говорили, что у России ржавые танки и что в случае войны мы дойдем до Краснодара, а в итоге потеряли двадцать процентов наших территорий», – отметили ведущие телеканала. «В реальности «Единое национальное движение» использовало во время пребывания во власти и сейчас в оппозиции русофобию против внутренних оппонентов. Кто против них – тот «агент России». Эта партия сделала легитимными антироссийские акты, прикрываясь псевдопатриотизмом объявила, что все российское – это плохое. Включая Достоевского и Толстого. Нет хуже ярлыка, чем «агент России», и он в те годы приклеивался на тех, кто создавал тебе дискомфорт. При этом очевидно, что это была политика двойных стандартов. Даже вскоре после войны 2008 года тогдашние власти Грузии официально предложили России интенсифицировать культурные контакты. Глава МИД в правительстве Саакашвили Григол Вашадзе гордился российским гражданством», – отметили на телеканале. «Националы» выступают сейчас против надписей на русском языке или русских песен в барах, хвастаются, что отключили где-то песню или сорвали майку с российского туриста. Но как же быть, если к тебе приезжает миллион российских туристов? Это же абсурд. Тогда надо отказываться от российских лекарств или продуктов», – отметили ведущие. «Ныне правящая «Грузинская мечта» не сделала и одной тысячной по сравнению с коллаборационизмом партии Саакашвили по отношению к России. Все признают прозападный курс «Грузинской мечты», – резюмировал ведущий Шалва Рамишвили. Партия Саакашвили регулярно обвиняет власти Грузии в «пророссийскости». При этом именно при прежних властях Грузии Россия смогла закрепиться в стратегических областях местной экономики. Напомним, в Тбилиси начался суд над Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней. На границе США с Мексикой задержали машины с мигрантами из России 15 декабря 2021, 18:34

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Американские пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать, предположительно, 18 нелегальных мигрантов из России, сообщили в пограничном ведомстве США. «Джип «Форд», за которым следовал седан «Мерседес»... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики «Сан-Исидро», штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан «Мерседес». Седан «Мерседес» врезался в джип «Форд», который резко остановился», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Уточняется, что в обеих машинах оказалось 18 «незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России». В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет. Пограничники добавили, что в результате столкновения двое людей, находившихся в седане «Мерседес», получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал. Нарышкин заявил о поисках Западом замены Навальному 15 декабря 2021, 09:05 Текст: Наталья Ануфриева

Разведки США и стран Евросоюза (ЕС) признают, что интерес населения России к блогеру Алексею Навальному неуклонно снижается, и Запад уже ищет ему замену в качестве эмблемы протестного движения, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Нарышкин заявил в интервью газете «Аргументы и факты» в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря, что «сегодня в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к «берлинскому пациенту» неуклонно снижается». «Скажу больше – ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», – добавил он. Таким образом, можно сказать, что операция Запада с Навальным в роли «сакральной жертвы» не удалась. «До тех пор, пока Россия остается неуязвимой для любых внешних атак, тема расшатывания ситуации изнутри никогда не утратит актуальности для наших оппонентов. Другое дело, что в последние годы энтузиазма по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение у западных спецслужб и других правительственных структур поубавилось», – отметил Нарышкин. Не последнюю роль в угасании этого энтузиазма сыграло «дело Навального»: «Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи». Под «сакральной жертвой» понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс. Такие убийства в течение многих лет неоднократно использовались для запуска «цветных революций» в разных странах. Вместе с тем Россия рассчитывает, что Запад все же пояснит, каким образом в анализах Навального появились следов боевого отравляющего вещества после отправки того в Берлин из России осенью 2020 года. Тщательные медицинские обследования, проведенные российскими врачами до того, как блогер покинул Россию, таких следов не выявили, напомнил Нарышкин. «Отсюда наши закономерные вопросы к партнерам на Западе: когда, где и как стало возможно отравление гражданина России после его посадки на самолет в Омске? Причастны ли к этому лица, сопровождавшие блогера? Мы продолжаем рассчитывать на прояснение западными коллегами этой ситуации», – добавил директор СВР. Ранее в МИД России заявили, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России. Сборная России в форме СССР обыграла Канаду в стартовом матче Кубка Первого канала 15 декабря 2021, 21:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Хоккеисты сборной России обыграли команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура – Кубок Первого канала – со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2), встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд». У победителей отличились Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). У канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (48) и Эрик О'Делл (59), сообщает РИА «Новости». Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего в клубах КХЛ. 16 декабря Россия сыграет матч с командой Швеции, канадцы встретятся со шведами 17 декабря. Ранее пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что сборная России по хоккею проведет первый матч Кубка Первого канала с канадцами в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года. В 1956 году сборная СССР впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. Напомним, хоккейная российская сборная уступила в матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла шведской команде в Хельсинки, встреча завершилась со счетом 4:2.