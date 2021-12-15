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15 декабря, среда | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
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Премьер Италии выразил надежду на отказ от санкций по «Северному потоку – 2»
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Италия надеется, что не будет необходимости вводить санкции против проекта «Северный поток – 2», так как это значительно отразится на ценах на энергорынке, заявил 15 декабря премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в Сенате.
«Если (газопровод «Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД) должен стать частью аппарата санкций, в чем, как мы надеемся, не будет необходимости, но если это станет неизбежным, ясно, что это значительно отразится на ценах на газ», – цитирует Драги ТАСС.
По словам политика, геополитический фактор влияет на цены на газ, а газопровод может стать инструментом ведения переговоров в политике между странами Европы и Россией.
Ранее сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.
В России объяснили заявление МИД Германии о невозможности одобрения «Северного потока – 2»
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«Глава МИД Германии Анналена Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и не может быть одобрен.
«С технической точки зрения проблем для сертификации «Северного потока – 2» нет. Все профильные службы признали, что труба держит давление. Вопрос лишь в том, какой будет схема и порядок управления трубопроводом», – пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Суть в том, что Газпром в качестве оператора хочет привлечь свою же дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, поскольку владеть и управлять такими проектами по европейским нормам должны независимые друг от друга компании, пусть даже одна является дочерним предприятием другой.
«Это сделано для того, чтобы оператор не давал преференции одному из нескольких поставщиков энергоносителя и не создавалось препятствий для конкуренции. Но экспортировать трубопроводный газ из России имеет право только Газпром, поэтому требование о конкуренции приобретает чисто номинальное значение», – указал аналитик.
Слова Бербок о якобы нерешенных вопросах безопасности как раз и касаются разделения функций владельца «Северного потока – 2» и оператора, уточнил собеседник. «Это объясняется заботой Запада о том, чтобы трубопровод мог быть отключен при «эскалации ситуации на Украине», – напомнил Юшков.
Немецкий регулятор подтвердил, что Nord Stream 2 AG может быть оператором «Северного потока – 2» и работать без оглядки на головную структуру, напомнил эксперт. «Единственное требование Берлина – чтобы Nord Stream 2 AG был зарегистрирован в Германии, а вся деятельность компании и документация были видны немецкому регулятору. Сейчас эта регистрация как раз и идет. Это чисто бюрократический момент, который Бербок выдала за проблему», – отметил собеседник.
Юшков напомнил, что избирательная кампания «Зеленых» строилась на критике всех ископаемых источников энергии, а особенно – российских. «Бербок не может резко изменить риторику и назвать российский газопровод соответствующим всем европейским критериям – электорат не поймет», – заключил аналитик.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.
По словам главы МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила дипломат.
В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
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«Северный поток – 2» обвинили в лишении Украины реверса газа из Европы
После открытия «Северного потока – 2» Украина может лишиться возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки голубого топлива из России обойдут территорию Украины стороной.
«Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку – 2» станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», – передает РИА «Новости» слова аналитиков.
Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок голубого топлива из европейских стран Украина станет «более уязвимой для возможного вторжения».
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», заявил, что это вопрос потребности: будет спрос – будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года.
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Глава МИД Германии заявила о несоответствии «Северного потока – 2» нормам ЕС
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Проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.
«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.
По словам глава МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2»пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила Бербок.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине.
В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Политолог объяснил, как Германию подталкивают к конфронтации с Россией
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«Зеленые» превратились в инструмент США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы, уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» «не соответствует предписаниям» ЕС.
«Зеленые» давно пытались изменить в сторону ужесточения политику ФРГ в отношении России. Раньше на подобные заявления Бербок просто не обращали внимание, напоминая, что «зеленые» ничего в ФРГ не решают». Но сейчас они тоже получили влияние. К тому же, у них сейчас поддержка и со стороны христианских демократов. Так что «зеленые» стали инструментом США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы – уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Туда, где уже стоят Британия, Украина, Прибалтика», – перечислил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, новый канцлер Олаф Шольц пока не идет на поводу у этого антироссийского лобби, настаивая на запуске конструктивного диалога с Москвой. «И коалиционный договор как раз и отражает эту немецкую внутриполитическую борьбу. «Северный поток – 2» там вообще не упомянут и обойдены другие острые углы», – отметил эксперт.
Рар указал, что Москве в этой ситуации нужно улучшать отношения напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии. «К примеру, как ожидается, Путин скоро проведет встречу с немецкими предпринимателями. Это будет очень правильный шаг для отстаивания своих интересов в Германии», – подчеркнул собеседник.
Накануне новый глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и «не может быть одобрен», приводит слова Бербок ТАСС. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему. В минувшую пятницу появились сведения, что правительство Шольца поддерживает «Северный поток», но может заблокировать трубопровод в случае военного конфликта России и Украины.
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Глава МИД Германии разъяснила заявление о «Северном потоке – 2»
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода «Северный поток – 2», напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.
По ее словам, профильное ведомство приостановило сертификацию, так как необходимо юридически разделить владельца трубопровода, его оператора и поставщика энергоносителя, передает РИА «Новости».
«Это было сделано еще несколько дней назад Федеральным сетевым агентством ФРГ», – объяснила она.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему.
Новый канцлер Германии спрогнозировал снижение роли газа в Европе
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Через 25 лет вопрос транспортировки газа в Европу будет играть другую роль, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам канцлера, в будущем газ уже не будет тем энергоресурсом, «который будет столь же релевантным для экономических процессов» в Германии, как сегодня, передает ТАСС.
«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», – сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
Между тем в прошлую пятницу цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась до 1244 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснял «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
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Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.
«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.
Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.
Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз
Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».
Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.
Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.
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Австрия выступила против увязки «Северного потока – 2» с ситуацией на Украине
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против увязки запуска проекта «Северный поток – 2» с ситуацией на Украине, выразив надежду, что газопровод скоро будет запущен.
«Я ожидаю, что «Северный поток – 2», как и планировалось, скоро будет запущен», – сказал Нехаммер немецкой газете Welt.
По его словам, пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, важно обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников, передает РИА «Новости».
«Это относится и к Австрии. «Северный поток – 2» – важный проект, который дает Евросоюзу безопасность энергоснабжения», – отметил он.
Нехаммер заявил, что выступает против использования газопровода в качестве средства давления на Москву из-за Украины. «Таким образом ЕС навредит сам себе», – заключил он.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что предпринимаемые в Европе попытки регулярно ставить проект «Северный поток – 2» под сомнение являются неразумными, строительство газопровода завершено, его надо использовать.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.
Тем временем цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр. В прошлый четверг топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.
Глава МИД Австрии призвал использовать «Северный поток – 2»
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Предпринимаемые в Европе попытки регулярно ставить проект «Северный поток – 2» под сомнение являются неразумными, строительство газопровода завершено, его надо использовать, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
Министр иностранных дел Австрии выразил мнение, что «Северный поток – 2» – абсолютно приемлемый проект, поэтому неправильно каждый раз при дискуссии о России ставить его под сомнение, передает ТАСС.
«Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение», – сказал Шалленберг.
Он напомнил, что по этому газопроводу состоялись переговоры ЕС и США, которые привели к разумному подходу обеих сторон. «Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергается сомнению. Он завершен. Мы должны его использовать», – подчеркнул министр.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.
Тем временем цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр. В прошлый четверг топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.
Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
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Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.
Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».
Также ЕК предлагает странам – членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.
Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.
Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.
В ЕК подтвердили недостаточную заполненность хранилищ газа в Европе
Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 62%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время в предыдущие годы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
«Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее российская компания «Газпром» заявила, что страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ).
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта газа в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.
Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, сообщает Газпром в Telegram.
На заседании подтвердили «надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». Объем суточного экспорта увеличен «согласно взаимовыгодным договоренностям». Российская сторона «продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта» в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через Монголию.
В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
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Цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1405 долларов, а на 10.05 мск выросла до 1425,5 доллара, передает РИА «Новости».
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 5%.
Днем ранее цена газа в Европе поднялась выше 1,3 тыс. долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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Газпром: Европа потратила треть закачанного летом газа
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Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки, сообщил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», – говорится в сообщении на сайте российской компании.
«Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», – уточнили в Газпроме.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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