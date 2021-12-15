В ЕР призвали разработать формулу демографического роста

В России снижается коэффициент рождаемости, общей задачей должна стать разработка формулы демографического роста, заявила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«В России проживает более 30 млн детей, за последние 10 лет – это исторический максимум. Вместе с тем, коэффициент рождаемости снижается. Но, как отметил глава государства, образом будущего России должна стать большая, крепкая семья. Общей задачей станет разработка формулы демографического роста», – приводятся ее слова на сайте ЕР.

По ее словам, в первую очередь, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Это поможет не только существующим семьям, но и тем, кто находится на этапе планирования ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей установлены не во всех регионах и имеют неоднородный характер, отметила Кузнецова.

Она также напомнила, что по инициативе и при поддержке «Единой России» уже реализуются законы о бесплатном питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.

«Безусловно, нужно наращивать меры. Чтобы с рождением каждого ребенка благополучие семьи укреплялось. Например, существует запрос на меры поддержки родителей детей от полутора до трех лет», – добавила глава комиссии.