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Россия обсудила со странами Европы взаимное признание сертификатов по COVID
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Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в ходе встреч с главами дипмиссий Британии, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обсудил пандемию и необходимость взаимного признания сертификатов.
«Состоялся заинтересованный разговор... о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации», – цитирует сообщение МИД России РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
Напомним, в России привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами.
В Минздраве разъяснили вред COVID-19 для мозга
Коронавирусная инфекция воздействует на центральную нервную систему человека, это выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома, сообщил главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.
По словам специалиста, вначале пациент не осознает, что «плохого принес коронавирус», однако на самом деле переболевший «неправильно оценивает свои функции», передает РБК.
Так, одним из характерных симптомов после перенесенного COVID-19 является частичная потеря памяти, некоторые люди начинают забывать те или иные слова. Кроме того, у выздоровевших пациентов наблюдается сильная раздражительность.
Эксперт также обратил внимание на спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению.
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Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона»
Вероятно, все три вакцины от коронавируса, одобренные в США, малоэффективны против «омикрона», следует из результатов исследования, проведенного Общеклинической больницей штата Массачусетс и Массачусетским технологическим институтом.
Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза). В исследовании проверялась их эффективность против «псевдовируса, сконструированного таким образом, чтобы напоминать вариант «омикрона». Была выявлена «низкая или отсутствующая» защита, передает Reuters.
Однако при использовании бустерной дозы появлялась сильная защита. Ученые также предположили, что «омикрон» является более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Полученные результаты согласуются с результатами других недавно опубликованных исследований.
BioNTech и Pfizer заявили, что курс из трех доз их вакцины оказался способен нейтрализовать новый вариант вируса в лабораторных испытаниях, но две дозы показали значительно худший результат. Moderna и J&J пока не опубликовали собственных данных.
Напомним, Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.
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В ВОЗ назвали сроки наступления пика заболеваемости «омикроном»
Заболеваемость вариантом коронавируса «омикрон» может достигнуть своего пика через несколько недель, заявил во вторник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Там, где был выявлен вариант «омикрон», наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев, поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться», – приводит ТАСС комментарий Райана.
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Эксперт добавил, что самой эффективной мерой защиты от «омикрона» являются прививки.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал готовиться к «худшему» сценарию по «омикрону».
ВОЗ допустила рост госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. Позже стало известно о первом умершем от «омикрона».
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В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации
Данные о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса включат в ковидный сертификат, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе – либо временном, либо постоянном», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, сообщает РИА «Новости».
Ранее Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. Она заявила, чтор регионы России должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19
Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.
Стало известно, в каком органе человека размножается «омикрон»
Вариант COVID-19 «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании гонконгских ученых.
«Исследование, проведенное учеными медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed), предоставляет первые данные о том, как новый вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2 «омикрон» заражает дыхательные пути человека. Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный (вирус) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», – передает РИА «Новости» заявление HKUMed.
Также отмечается, что проведенное исследование показало, что при «омикроне» инфекция в легких значительно ниже, чем при заражении исходным вирусом SARS-CoV-2, и это, по мнению ученых, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания при заражении «омикроном».
Ранее ВОЗ не исключила присутствия «омикрона» в большинстве стран.
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Стало известно о разработке в России вакцины на основе частиц в клетках насекомых
Центр им. М. П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», – приводит ТАСС слова Ишмухаметова.
По словам ученого, на основе платформы инактивированных цельновирионных вакцин можно создавать новые препараты на основе новых штаммов.
С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова было разработано семь вакцин, в том числе полиомиелитная двухвалентная пероральная вакцина «Бивакполио» и жидкая вакцина от полиомиелита «Полиоваксин», вакцина для профилактики желтой лихорадки «Синсавак», вакцина клещевого энцефалита «Эвервак» и вакцина от коронавируса «Ковивак».
Ранее Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма.
До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу.
В Минздраве предсказали способность «омикрона» вытеснить «дельту»
Штамм «омикрон» вскоре может вытеснить предыдущую известную мутацию коронавируса «дельта», заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
«Если у штамма есть преимущество распространения, а у «омикрона» оно точно есть – в два-четыре раза он лучше распространяется, чем «дельта», – то однозначно через какое-то время он вытеснит «дельту», это очень высокая вероятность», – заявил эксперт в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек может в одно и то же время болеть и штаммом «дельта», и штаммом «омикрон».
Гонконгские ученые выяснили, что «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.
Напомним, стало известно о первом умершем от «омикрона» в Британии. В России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
ВОЗ не исключила присутствия «омикрона» в большинстве стран
Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 77 государствах, но присутствует, вероятно, уже в большинстве стран мира, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Гебрейесус предположил, что штамм есть в большинстве стран, «даже если он еще не обнаружен». Указывается, что «омикрон» распространяется «темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов». Гебрейесус отметил, что опасность штамма недооценивается: «Даже если «омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения». В ВОЗ полагают, что одной вакцинации не хватит, чтобы победить штамм, нужны санитарные меры: ношение масок, дистанцирование, проветривание помещений и соблюдение гигиены рук.
Гендиректор также указал на неравенство в доступе к вакцинам. По меньшей мере 98 стран еще не достигли 40% охвата населения прививками от коронавируса, а в 41 стране еще не достигнут уровень 10%. ВОЗ раскритиковала стратегию вакцинации бустерными дозами «всего взрослого населения» в ответ на появление нового штамма. Гебрейесус сказал, что нет свидетельств «эффективности бустеров против этого варианта», передает ТАСС.
Напомним, стало известно о первом умершем от «омикрона» в Великобритании. В России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
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Число жертв коронавируса в США превысило 800 тыс. человек
Жертвами коронавируса в США стали 800266 пациентов, сообщает университет Джонса Хопкинса.
В стране зафиксировано 50,2 млн случаев COVID-19, передает РИА «Новости».
Ранее власти США рекомендовали вакцинировать всех детей от пяти лет от COVID.
Напомним, Соединенные Штаты решили с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми государств Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса.
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Жилищников отправили на подомовую агитацию за вакцинацию в Казани
Указание «организовать подомовые обходы граждан старшего поколения на предмет проведения вакцинации против COVID-19» получили от властей казанские жилищники, сообщили местные СМИ.
Как пишет газета «Вечерняя Казань», судя по факсограмме, адресованной руководителям УК, ЖСК и ТСЖ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, жилищники должны не только совершать обходы граждан старше 60 лет, но и ежедневно, строго до 16.00 отчитываться о результатах этих обходов, прилагая фотоматериалы.
Что должно быть изображено на фотографиях и в чем, собственно, состоит суть подомовых обходов, в бумаге не уточняется. Но подписавший ее замглавы двух районов (в Казани несколько районов объединены одной администрацией) Марат Махмутов ссылается на руководителя республиканского штаба по борьбе с ковидом, вице-премьера Лейлу Фазлееву.
«Я еще понимаю объявления о вакцинации расклеить, это пожалуйста. Но какие обходы, какие фотоматериалы? ... Даже не знаю, наши чиновники сочиняют такие бумаги не думая или у нас до такой степени понизился уровень умственного развития тех, кто занимает руководящие посты? Я поинтересовался у других председателей ТСЖ, как они отреагировали на это письмо. Все просто махнули на него рукой, но один для смеха решил пройтись по квартирам пенсионеров, поинтересоваться насчет вакцинации. Так тут же был послан куда подальше», – приводит издание слова председателя ТСЖ «Гаврилова, 38» Тахира Юсупова.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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В России за сутки выявили 28,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 28363 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28363 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2459, Санкт-Петербурге – 2055, Московской области – 1739.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявлено 10 103 160 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1142 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 292 891 человек.
За сутки выздоровели 35 633 человека, всего победили болезнь 8 839 633 человека.
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Накануне в России выявили 28343 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 20.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Госдуме предложили разрешить посещение храмов без QR-кодов
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах добавить норму о возможности посещения храмов без предъявления кода.
Соответствующее положение содержится в заключении комитета и подготовленном им проекте постановления Госдумы к принятию законопроекта в первом чтении, передает ТАСС.
«Рекомендовать правительству России до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы (...) предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта России», – говорится в документе.
Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в первом чтении одобрил законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах.
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Российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном»
В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что человек может в одно и то же время болеть и штаммом «дельта», и штаммом «омикрон», заявил директор учреждения Александр Горелов.
«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов – дельты и омикрона? Ответ: абсолютно возможно», – заявил он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы COVID-19 при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее. Так, пациенты не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Чаще всего встречаются легкие и средние формы заболевания.
Число регистраций ассоциированных с QR-кодами доменов за месяц выросло в два раза
В России за последний месяц число доменных имен в зонах .RU и .РФ с упоминанием QR-кодов выросло почти в два раза – от 145 упоминаний контрольных слов в октябре, до 281 в ноябре, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Организация в течение 2021 года внимательно следила за темпами регистрации доменных имен в зонах .RU и .РФ, связанных с темой COVID-19 и мерами по сдерживанию пандемии. «Кроме традиционного мониторинга по списку доменных имен, содержащих слова «сorona», «covid», «pandemia», «ковид», «пандемия», «вакцина» и другие, также велся отдельный мониторинг доменных имен, ассоциированных с QR-кодами, сертификатами и паспортами здоровья», – говорится в сообщении на сайте центра.
Так, в течение первых 10 месяцев 2021 года количество регистрируемых ежемесячно таких доменных имен колебалось около цифры 100. На число регистраций не повлияло первое объявление о введение QR-кодов для посещения различных мест в июле этого года.
«А вот меры, введенные в ноябре, когда в ряде регионов России QR-код потребовался для пользования общественным транспортом, «простимулировали» рост регистраций доменных имен, ассоциированных с QR-кодами, сертификатам и паспортами здоровья. Рост регистраций в конце осени составил более 90%: от 145 упоминаний контрольных слов в октябре, до 281 в ноябре», – указали аналитики.
В РАН оценили вероятность заразиться COVID от домашних животных
Случаи заболевания домашних животных коронавирусом являются единичными, они не заражают человека, их не нужно выбрасывать на улицу из-за страха заражения, заявила на общем собрании Российской академии наук (РАН) вице-президент РАН Ирина Донник.
«Главное, что можно спать спокойно и животных не выбрасывать на улицу, и конечно, домашних животных не надо сдавать. Однако, когда в СМИ появилась информация, что заболевают домашние животные, в 25 раз увеличилось количество выброшенных бездомных животных на улицах и отказов хозяев», – передает ТАСС слова Донник.
Она пояснила, что собаки и кошки болеют своими коронавирусами, не заражают ими человека и не являются переносчиками человеческого коронавируса. При этом инфицированным людям лучше ограничить общение с животным. По ее словам, люди, например, на рынках создают условия, которых не может быть в естественной среде, когда контактируют животные непересекающихся видов. И это создает возможности для передачи коронавирусов между дикими животными и человеком. Самыми основными переносчиками вируса являются летучие мыши и верблюд.
«Летучие мыши – идеальный инкубатор новых патогенных вирусов, в том числе коронавирусов, так как у них имеет место бессимптомное вирусоносительство, обусловленное ограниченными ответными иммунно-воспалительными реакциями», – рассказала Донник.
Ранее в России разработали тест для выявления коронавируса у животных.