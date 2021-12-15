Следственный комитет потребовал арестовать хозяина шахты «Листвяжная»

Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска заявила об отсутствии денег

Денег, которые 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске, у нее уже нет, сообщил источник в МО МВД «Ачинский».

Как выяснилось, Анна Григорьева, перекрасившаяся из блондинки в жгучую брюнетку, пришла в правоохранительные органы, однако похищенных 23 млн рублей она не принесла, сообщило ИА «Запад24» со ссылкой на собственный источник в МО МВД России «Ачинский».

Как она заявила следователю, наличность она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона определенные сомнения.

В настоящее время Анна Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. Также сегодня судом будет избрана мера пресечения.

Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.

Напомним, во вторник женщина сдалась полиции.