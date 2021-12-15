Юноша из Таджикистана умер в Москве после спарринга на ринге

В одном из фитнес-клубов столицы скончался 18-летний молодой человек из Таджикистана, он умер после спарринга на ринге, сообщают СМИ.

Сообщение о смерти молодого человека в полицию поступило из больницы имени Жадкевича, передает «Царьград».

Из московской Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича в полицию поступила информация о смерти 18-летнего парня после спарринга на ринге. Этой ночью врачи сообщили о клинической смерти.

Молодой человек работал в клубе на Верейской улице поваром, уточняет издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ночью работник учреждения отправился в спортзал, а через час к стойке клуба прибежал клиент, который сообщил, что юноше стало плохо на ринге, он потерял сознание.

Клиент клуба пояснил, что 18-летний молодой человек с кем-то соревновался на ринге, но в какой-то момент отошел в угол, и сказал: «У меня проблемы с сердцем». После этого юноша упал без чувств.

Вскоре приехали медики, пострадавшего госпитализировали, но спасти его не смогли.

По факту происшествия проводится проверка.