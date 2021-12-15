Центризбирком рассказал о планах работы на 2022 год

В следующем году ЦИК сделает акцент на повышении доверия к дистанционному электронному голосованию, видеонаблюдении и устранении недочетов в организации многодневного голосования.

На заседании ЦИК 15 декабря Элла Памфилова заявила, что выборах в 2022 году число регионов, где будет проводиться дистанционное электронное голосование, будет «немного расширено». Это направление станет приоритетным в работе комиссии. «Наша первая задача – понять, как организовать гражданский контроль за ходом дистанционного электронного голосования, чтобы он был понятен любому избирателю, чтобы у них не было сомнений», – приводятся ее слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Также Центризбирком будет работать над совершенствованием процедуры многодневного голосования, вероятность которого в 2022 году «очень высока», а также системой видеонаблюдения. «На выборах этого года она себя оправдала», – отметила Памфилова.

Глава Центризбиркома пообещала, что комиссия будет также открыта для конструктивных предложений от экспертов. С ними будут проводиться встречи и обсуждения по актуальным вопросам избирательной практики. «Мы хотим, чтобы такие встречи проходили открыто, предметно и с реальным выходом по предложениям», – подчеркнула Памфилова.

В ЦИКе отметили, что необоснованные негативные оценки выборов в России продолжают звучать. Так, накануне прошла встреча с депутатами Совета Европы, где, по словам Памфиловой, можно было «поразиться» тому, «насколько они дезинформированы и имеют искажённое понимание» в отношении российских выборов. На этой площадке было дано слово и представителям незарегистрированных структур, которые на постоянной основе распространяют фейки о выборах.

«Звучали спекуляции и о миллионах «лишенцев» на выборах в России. Мы проанализировали данные по этому вопросу и обобщили в опубликованном докладе РОИИП (Российского общественного института избирательного права). Это наш официальный ответ», – заявила Памфилова.

«В законодательстве и правоприменительной практике России применяется стандартная модель ограничения активного и пассивного избирательного права, принятая в большинстве цивилизованных государств мира. Авторы доклада отмечают, что, по данным МВД России, число жителей России, имеющих второе гражданство или вид на жительство иностранного государства насчитывалось менее 544 тыс. человек, что более чем в 10 раз меньше заявленного теми, кто намеренно нагнетал в соцсетях идею о «массовом поражении в избирательных правах граждан», – обратил внимание кандидат исторических наук, руководитель благотворительного фонда «Закон и порядок» Олег Иванников.

Профессор Самарского университета, эксперт НОМ Виктор Полянский считает, что ЦИК рационально расставил акценты в том, что необходимо доработать в избирательной практике в следующем году. «Только признавая несовершенства избирательной системы и устраняя их совместно с профессионалами своего дела, мы можем идти вперед. Мы видим, что планы Центризбиркома масштабны и все они направлены на то, чтобы доверие к выборам и форматам голосования повышалось ещё больше», – поделился мнением эксперт.