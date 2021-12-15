Работницу детской школы искусств отдали под суд за роман с 15-летним школьником

Сотрудница детской школы искусств из города Вольск в Саратовской области, обвиняемая в сексуальной связи с 15-летним школьником, заявила, что намерена выйти замуж за него, как только тот достигнет совершеннолетия.

Девушке 25 лет, она работала в детской школе искусств, разведена и воспитывает трехлетнего ребенка, ее жертва учится в восьмом классе, пара познакомилась в местном доме культуры, пишет «Вольск.ру»

Девушку обвиняют по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». После возбуждения уголовного дела она покинула учреждение и устроилась работать уборщицей в сетевой магазин.

Она сообщила порталу, что пара намерена пожениться, когда парню исполнится 18 лет, мать мальчика заявила на нее в администрацию местного города Шихан, где они проживают, и в полицию, оттуда материалы поступили в СК.

«Она хочет нас разлучить, поэтому на меня написала заявление, хотя сама сначала одобрила наши отношения. Мы общались каждый день, она говорила, какая я хорошая партия для ее сына. И спустя неделю после такой лести она начала угрожать: «Ты оставляешь моего сына в покое или сядешь». Грозила, что мой ребенок попадет в детдом, а я с позором уйду с работы», – рассказала обвиняемая.

Она добавила, что мама несовершеннолетнего грозилась ей «устроить славу в интернете» и создать образ «педофилки», хотя раньше и просила помогать мальчику, чтобы тот лучше учился.

«Я помогала, сидела с ним, он стал хорошо учиться. На любую ее помощь откликалась и все равно плохая оказалась», – заявила девушка.

Она подчеркнула, что интимная связь со школьником была по обоюдному желанию.

«Родителей не выбирают, но то, что мать [мальчика] творит, мягко говоря, чересчур. Не желать счастья своему собственному сыну – это, конечно, атас», – заявила девушка.

Суд планируется провести в 2022 году, сейчас расследование уголовного дела продолжается.

«Дальше – как сложится, может, вообще уедем из города. Живу надеждой на светлое и счастливое будущее как у всех людей», – сказала она.

«Я рассказала свою историю, осуждать или нет, решать только вам. Единственное, что хочу пожелать всем матерям – любите своих детей, чтобы ни произошло у них в жизни, поддерживайте, желайте им только добра и счастья, иначе вы просто разрушите их судьбы», – заключила девушка.

В марте 2021 года в Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с ученицей пятого класса. Ей было 14 лет, когда случилась их связь. Пара утверждает, что намерена оформить официальный брак.