Обвиняемый в убийстве приставов в Сочи признан вменяемым

Убивший двух приставов, которые приехали сносить самовольную постройку в Сочи, признан вменяемым, сообщил Следственный комитет.

«Проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизой Кочьян признан вменяемым и не нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера. В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, обвиняемый не хотел сам исполнять решение суда о сносе самовольных построек, и к нему приехали двое приставов со спецтехникой. Кочьян выстрелил дважды, и оба пристава умерли на месте.

«Также обвиняемый выстрелил в погрузчик для сноса самовольно возведенных строений, причинив ущерб муниципальному унитарному предприятию города Сочи в сумме более 150 тыс. рублей», – уточнили в ведомстве.

Дело передано в суд.

В начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном.

Позже президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем.