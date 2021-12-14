Главную ель России спилили в Подмосковье

Главную новогоднюю ель России, которая вскоре украсит Соборную площадь Московского Кремля, спилили в подмосковном Щелково.

Высота елки – около 28 м, диаметр ствола – 56 см, а размах нижних ветвей – порядка 10 м, сообщает ТАСС.

«Мы в 22-й раз проводим спил елки и ее установку на Соборной площади Московского Кремля. <...> В этом году елку мы, как обычно, выбирали с апреля, порядка 37 елок было осмотрено», – рассказал замначальника главного эксплуатационного управления делами президента Анатолий Кочанов. Он отметил, что хвойные «конкурсантки», претендующие на звание главной елки страны, проходят тщательный отбор.

Они должны соответствовать ряду параметров, среди которых высота, возраст, размах ветвей. Кроме того, учитывается возможность подъезда к елке тяжелой техники. «Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе», – добавил Кочанов.

В среду ель будут укладывать на специальную конструкцию для перевозки в Москву и аккуратно подвязывать ветки дерева. Через пару дней ель завезут на Соборную площадь через Спасскую башню.

В этот раз главный новогодний символ страны нашла старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Наталья Гусева. Она рассказала, что это дерево обнаружила еще в 2020 году, однако заявку на участие в конкурсе по отбору главной елки страны подала только в этом.

«Мне говорили, что если вы видите елку, то вы должны почувствовать, что именно она – Кремлевская. И вот на эту взгляд сразу упал: она нужной формы. Наверное, это сердцем или душой чувствуется», – добавила Гусева. Она также поделилась, что это ее вторая ель, которая отправляется украшать столицу – в 2018 году Гусева нашла хвойную красавицу вблизи деревни Еремино.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова рассказала, что в этом году из нескольких десятков «конкурсанток» на «звание» главной новогодней ели страны было выбрано 90-летнее дерево, найденное в деревне Новопареево городского округа Щелково.