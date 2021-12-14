Стали известны подробности о взорванном у Серпуховского монастыря СВУ

Самодельное взрывное устройство, подорванное в православной гимназии Серпухова, изготовленное выпускником учреждения Владиславом Струженковым, имело поражающие элементы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе обыска из квартиры отца Струженкова в Серпухове были изъяты металлоискатель и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, в том числе металлические шарики для пневматического оружия. Аналогичные элементы были использованы во взрывном устройстве, примененном Струженковым. Оно было начинено также шурупами и гвоздями, то есть он готовил взрывное устройство из подручных материалов», – сказал собеседник ТАСС.

В квартирах отца и матери молодого человека изъяли ноутбуки, системные блоки и телефон.

Источник в медицинских службах сообщил, что всего в результате взрыва пострадали 10 учеников гимназии.

Рваные раны обеих бедер, осколочное ранение и ожоги получил 15-летний подросток, который шел на занятия, его госпитализировали в Серпуховскую больницу.

17-летний подросток на улице получил ожог колена, остальные находились в момент взрыва в самом здании. У троих из них – черепно-мозговые травмы, у одного – сотрясение мозга, у двоих – баротравмы. Один мальчик получил ссадину, одна девочка находилась в остром стрессе.

В понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб, но информация была опровергнута. Позже медицинские службы сообщили, что он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.