От падения наледи в центре Петербурга пострадали два человека

Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, где прокуратура начала соответствующие проверки, сообщает городское надзорное ведомство.

«Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту падения на женщину наледи с крыши здания, расположенного на набережной реки Мойки», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры Петербурга.

Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны организации, отвечающей за содержание здания, в том числе своевременную очистку крыши.

Одновременно прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности районного «Жилкомсервиса №3» после того, как наледь с крыши дома на Третьей Советской улице травмировала мужчину. Состояние пострадавших пока не уточняется. «Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», – заключает городская прокуратура.

В Петербурге после рекордного похолодания в начале минувшей недели установилась плюсовая температура.

Напомним, в 2019 году врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что чердаки 2 тыс. многоквартирных жилых домов будут реконструированы до конца ноября 2019 года для предотвращения образования наледи на крышах.