Спецборт МЧС доставил российских вирусологов в ЮАР

Минченко объяснил отказ Госдумы рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте

«Проблема в том, что у разработчиков законопроекта не было ответов на большинство практических вопросов, поэтому в борьбе между антиваксерами и правительством победил здравый смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя решение Госдумы снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах и авиарейсах.

«В Госдуме отказались рассматривать этот законопроект, потому что число его сторонников не равно числу вакцинированных. Более того, сама модель, которая предлагалась авторами законопроекта, вызывает много вопросов», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Эксперт обратил внимание на то, что на днях наиболее критически развернутую позицию по этому законопроекту высказала депутат Госдумы от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

«Ее логика состояла в том, что законопроект будет сложно реализовать на практике. Например, когда в условиях Крайнего Севера 40 человек пытаются зайти в автобус. Согласно законопроекту, у них должны были бы проверить на входе QR-коды, то есть люди стояли бы на улице и ждали своей очереди. В итоге у половины QR-коды в наличии, и они едут в этом автобусе, а другая половина людей остается на улице на морозе. Что с ними дальше будет?» – задался вопросом политолог.

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«И это лишь малая часть практических сложностей. Проблема в том, что ответов на большинство таких вопросов у разработчиков законопроекта просто не было. Поэтому, когда меня спрашивают, кто победил в этой борьбе – антиваксеры или правительство, я говорю, что победил здравый смысл», – заключил Минченко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов.

Согласно первому документу, граждане могли посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды должны были вводиться на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

В декабре на встрече с представителями СПЧ Путин, комментируя проекты законов о QR-кодах, отметил, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, «мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся». Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с QR-кодами.

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