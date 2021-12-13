Психолог рекомендовала родителям не становиться друзьями для своих детей

Родители не должны становиться для своих детей друзьями, чтобы не происходило смешение ролей. Мать и отец должны обладать авторитетом, чтобы ребенок мог найти в них защиту, сообщила клинический психолог из Дагестана Патимат Нурмагомедова.

«Родитель всегда находится с детьми в вертикальной плоскости: он старше, сильнее, умнее. Родитель ни в коем случае не может быть подругой или другом для своего ребенка. Выйти в горизонталь они могут только во взрослом возрасте. Когда, например, мать становится подругой для дочери, то это уже смешение ролей. Она нужна ей как мать, а не как подруга. Для ребенка очень важно, чтобы родитель смог его защитить», – пояснила Нурмагомедова, передает ФАН.

По ее словам, в такой системе отношений он будет уверен в том, что родитель его сможет защитить и соответственно обратится к нему за помощью. «Если дочь разобьет коленку, она побежит к матери, которая может помочь, а не к такой же, как сама подруге, которая еще больше испугается при виде крови», – добавила специалист.

Нурмагомедова также уточнила, что отношения могут перейти в горизонтальную плоскость только по прошествии десятилетий, когда дети вырастут и станут зрелыми. Тогда уже можно устанавливать дружеские отношения.

«Родительская фигура становится родительской тогда, когда у нее есть властность и авторитет. Это про ту силу, которая может остановить, защитить ребенка, уберечь его даже от самого себя. Это эмоциональная безопасность для ребенка, когда он может подойти с проблемой, с совершенной ошибкой и будет знать, что я ему помогут», – подчеркнула она.

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