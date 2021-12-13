Голикова исключила распространение закона о QR-кодах на детей

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13 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России

Более полутора сотен пассажиров были в опасности из-за маневров неопознанного самолета Павел Бедняков/РИА Новости
В воздушном пространстве над Черным морем произошел новый инцидент с российским пассажирским самолетом из-за опасных маневров авиации НАТО. В результате лайнер с 160 людьми на борту был вынужден сменить курс. Москва уже заявляла протест США после аналогичного случая в начале декабря, однако получила ответ Пентагона в духе «пустяки, дело-то житейское». Как обезопасить гражданские воздушные коридоры от «неопознанных летающих объектов»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Страх перед США ввергает Литву в разорение и политический кризис

Белорусские калийные удобрения вызвали в Литве политический кризис Karolis Kavolelis/Reuters
Считается, что союзники Вашингтона по НАТО, особенно прибалтийские, с большой энергичностью претворяют введенные Соединенными Штатами санкции. Однако внезапно выяснилось, что как минимум в случае с Литвой и транзитом белорусских удобрений это не так. А результатом этой коллизии стал невиданный политический кризис в этой стране – и угроза больших убытков. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на самоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик, которого также поразило взрывом. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой суицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Неожиданно выяснилось, что мы любим свою страну

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли можно представить себе более убедительное доказательство оглушительного провала тех общественно-политических и медийных сил, что за последние тридцать с лишним лет затратили колоссальные ресурсы на закрашивание советского периода в общественном восприятии самой черной краской. Подробности...

Киргизия обретает свой собственный голос

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Давление глобалистов на Киргизию ослабевает. Если раньше с «уважаемыми зарубежными инвесторами» предпочитали торговаться, и так делало каждое киргизское правительство – то теперь с инвесторами говорят совсем на другом языке. Подробности...

Чему должна научить Нанкинская резня

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 декабря 1937 года японские войска ворвались в китайский город Нанкин. Захватчики учинили страшную бойню гражданских – резали, грабили, насиловали в особо циничной форме. Нанкинская резня стала одной из ужаснейших драм японо-китайской войны. Подробности...
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Олимпиада в Китае расколола Запад

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Новый антирусский закон Украины

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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Голикова исключила распространение закона о QR-кодах на детей

    13 декабря 2021, 17:48

    Текст: Евгения Шестак

    Никто не может требовать от детей ПЦР-тесты на коронавирус, поскольку их не касается закон о QR-кодах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», – цитирует РИА «Новости» Голикову. 

    По ее словам, на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей исключительно добровольная.

    Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

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    Минченко объяснил отказ Госдумы рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте
    		    13 декабря 2021, 11:08
    Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    «Проблема в том, что у разработчиков законопроекта не было ответов на большинство практических вопросов, поэтому в борьбе между антиваксерами и правительством победил здравый смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя решение Госдумы снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах и авиарейсах.

    «В Госдуме отказались рассматривать этот законопроект, потому что число его сторонников не равно числу вакцинированных. Более того, сама модель, которая предлагалась авторами законопроекта, вызывает много вопросов», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

    Эксперт обратил внимание на то, что на днях наиболее критически развернутую позицию по этому законопроекту высказала депутат Госдумы от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

    «Ее логика состояла в том, что законопроект будет сложно реализовать на практике. Например, когда в условиях Крайнего Севера 40 человек пытаются зайти в автобус. Согласно законопроекту, у них должны были бы проверить на входе QR-коды, то есть люди стояли бы на улице и ждали своей очереди. В итоге у половины QR-коды в наличии, и они едут в этом автобусе, а другая половина людей остается на улице на морозе. Что с ними дальше будет?» – задался вопросом политолог.

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    «И это лишь малая часть практических сложностей. Проблема в том, что ответов на большинство таких вопросов у разработчиков законопроекта просто не было. Поэтому, когда меня спрашивают, кто победил в этой борьбе – антиваксеры или правительство, я говорю, что победил здравый смысл», – заключил Минченко.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

    При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.

    Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов.

    Согласно первому документу, граждане могли посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды должны были вводиться на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

    В декабре на встрече с представителями СПЧ Путин, комментируя проекты законов о QR-кодах, отметил, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, «мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся». Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с QR-кодами.

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    Переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител

    13 декабря 2021, 11:55

    Текст: Елена Мирошниченко

    Граждане, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, заявила на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», – цитирует ее ТАСС.

    Голикова добавила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат на полгода.

    «Для этих граждан будет предложено тоже сдать тест на антитела при информированном добровольном согласии о передаче этих данных в систему Минздрава и затем на госуслуги. Этим гражданам также будет оформлен документ о перенесенном заболевании, но сроком действия полгода», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Кроме того, Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.

    По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

    Также президент на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека указывал, что правила введения QR-кодов должны быть проработаны с учетом мнения регионов. Позднее в «Единой России» сообщили, что совместно с правительством доработают законопроект о QR-кодах.

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    В Израиле разъяснили новые правила въезда для россиян

    13 декабря 2021, 12:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.

    «По [туристам, привитым вакциной] «Спутник V», практически механизм уже утвержден. Туристы из РФ будут делать серологические тесты в лабораториях в России, которые мы укажем как государство, и те, кто привит «Спутником V» в последние полгода, и у кого есть негативный ПЦР-тест и серологический тест, показывающий, что у них есть достаточно антител, смогут посещать Израиль, получив [израильский] «зеленый сертификат» по электронной почте», – передает ТАСС слова Развозова.

    Вместе с тем, отметил Развозов, пока Израиль «отсрочил на десять дней» до 23 декабря снятие запрета на въезд иностранцев. «Пока каждый раз дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Израиле, а в мире. Мы следим за ситуацией, будет, скорее всего, все больше и больше красных стран (посещение которых запрещено израильтянам из-за ситуации с распространением коронавируса), но мы держим руку на пульсе», – добавил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.

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    Стало известно о первом умершем от «омикрона»
    		    13 декабря 2021, 14:53
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Как минимум один человек, болеющий штаммом коронавируса «омикрон», скончался, заявил британский премьер Борис Джонсон. Это сообщение стало первым о смерти человека от омикрон-штамма коронавируса.

    «К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», – цитирует Джонсона ТАСС.

    Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.

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    Законопроект о QR-кодах на транспорте решили не рассматривать в Госдуме
    		    13 декабря 2021, 01:34
    Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

    «Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», – написал Володин в своем Telegram-канале, уточнив, что это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – подчеркнул председатель палаты.

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    «В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», – добавил Володин.

    Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений. «И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», – процитировал Володин главу государства.

    Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

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    Коментарии (8)
    ВОЗ назвала «омикрон» менее опасным, чем «дельта»

    12 декабря 2021, 21:40

    Текст: Елена Мирошниченко

    Штамм коронавируса «омикрон» может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у «дельты», следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому варианту вируса.

    «На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрон». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», – приводит заявление РИА «Новости».

    В ВОЗ отметили, что вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.

    В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

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    В Госдуме продолжили обсуждение закона о QR-кодах в общественных местах

    13 декабря 2021, 02:57

    Текст: Антон Никитин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах.

    «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

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    Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. (…) Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

    Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

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    Президент ЮАР заразился коронавирусом

    13 декабря 2021, 01:58

    Текст: Антон Никитин

    Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию, сообщили в канцелярии главы государства.

    «Президент [ЮАР Сирил Рамапоса] получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию», – приводит текст сообщения канцелярии главы республики ТАСС.

    Там уточнили, что политик чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и на предстоящую неделю передал свои полномочия вице-президенту ЮАР Дэвиду Мабузе. В ведомстве также отметили, что президент назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

    Как сообщается, президент ЮАР в среду, 8 декабря, вернулся из поездки по странам Западной Африки. Все тесты на коронавирус, которые он и члены делегации сдавали в течение визитов, были отрицательными.

    В прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС России с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».

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    Гинцбург подтвердил способность «омикрона» вытеснить «дельту»

    13 декабря 2021, 08:41

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вероятно, штамм коронавируса «омикрон» вытеснит штамм «дельта», появляются сообщения, что в Южной Африке уже происходит этот процесс, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», – ответил он РИА «Новости» на соответствующий вопрос.

    Ранее Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».

    Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.

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    Голикова оценила законопроект по введению QR-кодов

    13 декабря 2021, 11:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав граждан речи не идет.

    «Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идет... о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» заявление Голиковой в ходе выступления в Госдуме.

    По ее словам, штамм «омикрон» выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию.

    «Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», – сказала Голикова, выступая в Госдуме.

    Она добавила, что вакцинация от коронавируса первым компонентом в России проведена 75,5 млн раз, полным циклом - 68,8 млн.

    «Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%. <...> Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью - 68,8 млн человек. При этом я хочу обратить внимание, что в эту численность входят граждане, которые прошли повторную вакцинацию после первичной вакцинации и перенесенной болезни», – передает ТАСС слова Голиковой.

    «К сожалению, по-прежнему есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости. Таких регионов на сегодняшний день пять. Это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай», – сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.

    Голикова добавила, что в 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 млрд рублей. «В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей», – сказала Голикова. По ее словам, в прошлом году на эти цели было использовано 586 млрд рублей, без учета мер поддержки экономики.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

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    В России за сутки выявили 29,5 тыс. случаев коронавируса
    		    13 декабря 2021, 11:51
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

    За минувшие сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2328 (7,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2894, Московской области – 1999, Санкт-Петербурге – 1968.

    Всего в стране выявлено 10 046 454 человека в 85 регионах.

    Также за сутки зафиксирован 1121 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 290 604 человека.

    Накануне в России выявили 29 929 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 371.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды при пандемии

    13 декабря 2021, 08:48

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса.

    «В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции услуга доставки еды на дом остается достаточно востребованной. Доставка готовых блюд по заказу потребителя осуществляется через интернет или по телефону», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Информация должна быть размещена на сайте.

    Добавляется, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски, перчатки, обрабатывать руки, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медицинской книжкой.

    Уточняется, что при получении заказа нужно обратить внимание на наименование предлагаемой продукции, сведения о массе порции, о пищевой ценности продукции, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция. Необходимо наличие даты изготовления, срока годности и условий хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.

    Ведомство напоминает про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа – курьер должен поставить доставку двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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    Голикова призвала ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

    13 декабря 2021, 16:29

    Текст: Вера Басилая

    Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, в странах, где распространен штамм «омикрон», этот срок сокращается, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.

    «Несмотря на то, что мы и сертификат вакцинированного, и сертификат переболевшего установили сроком действия до года, тем не менее с учетом опыта, с учетом рекомендаций ВОЗ, настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вакцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае, пока все международные данные об этом свидетельствуют», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

     

    По ее словам, в странах, где распространен «омикрон», ревакцинация проводится раньше.

    Ранее переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител.

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    В Кремле разъяснили решение по выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами

    13 декабря 2021, 14:22

    Текст: Елизавета Булкина

    Решение о выдаче сертификатов вакцинированным иностранными вакцинами – это признание антител, а не самих препаратов, однако работа в этом направлении продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

     «Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител. Причем вы видите, что здесь наш координационный совет, штаб правительства, говоря простым языком, в данном случае они фиксируют наличие антител. Подчеркиваю, что на Западе их обычно не меряют – это у нас более продвинутая диагностическая система – а на Западе считают, что эти антитела или нет или есть – это собственно о том, о чем Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер – прим. ВЗГЛЯД) сегодня рассказывала. Поэтому, это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».

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    В Кремле озвучили позицию Путина по законопроекту о QR-кодах

    13 декабря 2021, 13:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции. Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», – передает его слова РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что регионы усиливают кампанию по агитации вакцинации, для всех это первоочередная задача.

    Представитель Кремля также ответил на вопрос о том, как он оценивает такую меру, как обход домов и разъяснение необходимости вакцинации. По словам Пескова, «это, видимо, признано целесообразным, с учетом местных особенностей» в регионе.

    «Но еще раз повторяю, это для всех первоочередная задача», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    При этом Песков отметил, что отправленный на доработку законопроект о QR-кодах на транспорте на нынешней стадии не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан.

    «С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – сказал пресс-секретарь.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

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