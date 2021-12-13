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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко до конца года
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече, она состоится до конца года, дата будет озвучена позже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Договорились, да, мы своевременно анонсируем эту дату... До Нового года, да, до конца года», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, договорились ли Путин и Лукашенко о дате новой встречи и возможна ли она до конца года.
Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным планы на год.
Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан.
«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».
7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения.
Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за санкций США против Белоруссии
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.
«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», – приводит текст заявления Ландсбергиса РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.
Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Сокуров заявил о готовности встретиться с Путиным
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Советский и российский режиссер Александр Сокуров заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.
В ходе встречи президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России. Глава государства пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать». Сокуров в том числе говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.
«Если он [президент] повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам – это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», – сказал Сокуров РИА «Новости».
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе. В частности, режиссер говорил о том, что республики Северного Кавказа сейчас имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – сказал Сокуров, комментируя заявление Кадырова.
Член СПЧ Марина Ахмедова заявила газету ВЗГЛЯД, что в том, что говорил Сокуров, не нашла логической цепочки. «Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – заявила она.
Путин заявил об утрате Россией в 1990-е годы значительной части суверенитета
В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».
«Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», – цитирует его РИА «Новости».
Он также рассказал, что сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.
«Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом», – сказал глава государства.
Также он добавил, что Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне.
«Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов... но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока... Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной», – рассказал Путин.
Ранее Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
Путин назвал распад СССР трагедией
Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
«(Стало) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», – цитирует его РИА «Новости».
Также он отметил, что в 1990-е годы в России, по сути, шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах.
«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил... Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», – сказал Путин.
Ранее Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
Путин рассказал о подработке извозом в 1990-е годы
Глава российского государства Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом.
«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – приводит его слова РИА «Новости».
Канал «Россия 1» показал фрагмент интервью Путина из фильма «Россия. Новейшая история», который рассказывает о жизни страны, начиная с распада СССР до наших дней.
Напомним, Путин заявлял, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики. По его словам, результаты распада СССР «оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях».
Путин: В Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы
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Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять... Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.
«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми (не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично), но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.
Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становятся мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.
Член СПЧ: Я не встречала на Кавказе людей, о которых говорил Сокуров Путину
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«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Марина Ахмедова. Ранее на заседании СПЧ президент Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров вступили в спор о межнациональных отношениях в России.
Кинорежиссер Александр Сокуров, выступая накануне на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что молодежь на Северном Кавказе якобы настроена критично к российской государственности, и призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», рассказала член СПЧ, писатель, спецкор журнала «Эксперт» Марина Ахмедова.
«Я много работала не только в Донбассе, но и в республиках Северного Кавказа. Я и сейчас поддерживаю связи с друзьями из этих краев. У молодежи там очень много проблем, это правда. Но я таких гнилых людей, о которых говорил уважаемый кинорежиссер, не встречала. Уверена, что абсолютное большинство молодых людей там так не думает», – считает член СПЧ.
«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши республики хотят уйти, – возмутилась по этому поводу Ахмедова. – Вспомните, сколько крови пролилось, когда развалился СССР? Война в Донбассе, где я много работала как репортер, где у меня на руках умирали люди – это ведь тоже последствие распада Союза».
Неслучайно, отвечая режиссеру, Путин призвал его не разжигать вражду между народами. «А если война?» – спросил его риторически президент. И напомнил собеседнику, что «люди нашего с вами возраста» уже не пойдут воевать. Воевать, умирать пойдут другие». Мне кажется, Путин выступил еще очень мягко и взвешенно, хотя Сокуров дал повод для отповеди в более резком тоне», – полагает Ахмедова. По ее мнению, Путин в этой дискуссии выглядел как «собиратель» страны, лидер, который не позволит ее расшатать, и в частности президент не позволил собеседнику выдавать радикализм отдельных людей за мнение большинства жителей того или иного региона, включая Северный Кавказ. «Как и сказал президент, межнациональная сфера – это действительно тонкий вопрос, сюда с грубыми рекомендациями лезть не стоит. С этим я полностью согласна», – подчеркнула Ахмедова.
Как пояснил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, во время заседания СПЧ президент достаточно жестко отвечал кинорежиссеру Александру Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью».
Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. «Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы», – цитирует ТАСС представителя Кремля. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову) об этом сказал», – добавил Песков.
«Что касается меня, то на заседании Совета я подняла другую проблему – о положении российских бездомных. Я говорила о необходимости построить в Москве отдельную больницу, которой могли бы пользоваться самые уязвимые, незащищенные жители города – все те, кто лишился крова», – рассказала Ахмедова.
«К сожалению, многие бездомные страдают от онкологических заболеваний, нередко они умирают прямо на улице, причем необезболенные. Я не раз говорила об этой проблеме с чиновниками, но они в ответ просили привести «рациональные аргументы», почему надо выделять из бюджета деньги на строительство такой, особой больницы», – добавила она.
«Мне не раз хотелось сказать чиновникам: неужели недостаточно аргумента о том, что это тоже люди, и они гибнут? И я боялась, что президент тоже ответит общими, дежурными фразами, однако он заговорил очень искренне. Конечно, все упирается в деньги, но президент сам по этому поводу заметил: «А на что еще нужны государственные деньги, как не на такие цели?» – рассказала Ахмедова. – Я почувствовала, что и у него эта тема «болит». После такого разговора можно надеяться, что больница будет построена».
В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественный характер бесед, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенты естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом он добавил, что с точки зрения обсуждения конкретных вопросов тон остается не терпящим разночтений с обеих сторон.
Также в программе показали кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. В эфире представили моменты технической настройки камер и переговоры сотрудников служб протокола двух президентов.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
«Нового президента Белоруссии» позвали на саммит Восточного партнерства
Глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы Восточного партнерства в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
«15 декабря [на саммите программы Восточного партнерства] в Брюсселе кресло [лидера] Белоруссии останется пустым. Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии», – заявил Мишель на встрече в Брюсселе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представителями антиправительственных сил и организаций, базирующихся за границей Белоруссии, игнорируя тот факт, что Минск официально объявил о выходе из европейской программы Восточного партнерства еще в июне 2021 года, передает ТАСС.
Глава Евросовета также объявил о выделении ЕС дополнительных 15 млн евро в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Кроме того, он напомнил об обещании ЕК выделить Минску после «демократической передачи власти» 3 млрд евро, которое было сформулировано еще в 2020 году.
Мишель в очередной раз обвинил власти Белоруссии в репрессиях против оппозиции и СМИ, а также в других нарушениях прав человека. «Через нашу миссию в Минске мы пристально мониторим ситуацию и проводим регулярные встречи с членами семей и адвокатами политических заключенных. И для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко. Так мы привлечем их (власти Белоруссии) к ответственности за их преступления. Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду», – заявил глава Европейского совета. «ЕС с вами в это трудное время», – заключил Мишель, обращаясь к Тихановской.
С выходцами из Белоруссии в Брюсселе в воскресенье также встретились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
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Ирак эвакуировал из Белоруссии более трех тысяч мигрантов
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Власти Ирака эвакуировали из района у границы Белоруссии с Польшей 3556 мигрантов, заявил официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф.
«До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска», – приводит его слова ТАСС.
Ас-Саххаф добавил, что этими рейсами добровольно на родину вернулись 3556 мигрантов, застрявших на границе Белоруссии и Польши.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
Компания «Белоруснефть» отменила планы по экспорту нефти в Германию из-за санкций
Белорусская государственная нефтехимическая компания «Белоруснефть» отменила свои планы на 2022 год по экспорту нефти по трубопроводу «Дружба» на фоне введения новых санкций Евросоюзом.
В ноябре компания запустила тендер по поставкам в Германию на следующий год, но продана была компании Shell лишь часть от запланированного объема – 40 тыс. тонн в месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
После объявления санкций все планы поставок были отменены. Теперь Белоруссия может перенаправить нефть, которую хотела продать, на нужды внутри страны, что может обернуться снижением импорта из России.
Евросоюз в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии. Компании «Гродно Азот» и «Белшина», а также объединение «Белоруснефть», летом выведенное из состава концерна на фоне санкций США против него, попали под санкции. Общее число физлиц, попавших под антибелорусских санкций, составляет 183 и 26 организаций.
Британцы увидели страх Байдена перед Путиным
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Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о слабости главы американской администрации и его страхе перед российским лидером.
«Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Smith.
«Путин чувствует слабость и страх Байдена», – отметила Linda Borg-Olivier.
«Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина», – заявил Henry Reid.
По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников.
«Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо», – посетовал Mick Lennard.
«Байден слаб, слаб и еще раз слаб», – написал David Meek.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Экс-премьер Литвы придумал способ давления на Лукашенко
Чтобы решить сложившийся кризис вокруг продолжающегося транзита продукции «Беларуськалия» через Литву, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните должна не соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта, написал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в своем аккаунте в Facebook.
«У премьера есть возможность эффективно разрешить этот трудно объяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания... Она должна объявить, что не принимает отставки министров и уже на этой неделе принять решения, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января», – цитирует его РИА «Новости».
Кубилюс также выразил мнение, что правительство чересчур эмоционально отреагировало на критику.
В пятницу глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.
Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.