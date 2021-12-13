Очевидцы рассказали подробности взрыва в Серпуховском монастыре

Взрыв в гимназии при Серпуховском монастыре устроил бывший воспитанник учреждения Владислав Струженков во время утренней молитвы, рассказали СМИ очевидцы.

«Когда я открыл калитку, я увидел, что какой-то человек в черной куртке что-то делал возле двери. Я думал – это рабочий или ученик десятого класса», – рассказал опознавший Струженкова учащийся Пятому каналу.

Подозреваемый, по его словам, открыл, а затем закрыл дверь, в помещении за ней находились ученики гимназии, они были на утренней молитве, и Струженков знал об этом, как бывший ученик.

«Все взорвалось. Много дыма было – прямо как в фильмах, и дети начали из окон выходить», – добавил собеседник.

Дети после взрыва сидели какое-то время в храме, поскольку считали, что там безопаснее. На молитве было около 30 учащихся.

Один из одноклассников собеседника канала получил повреждения во время взрыва. «У него в ноге гвоздь, вроде как. У него кровь из ноги шла. Сейчас он в больнице, его отвезли», – сказал он.

По его словам, учеников готовили к подобным событиям, показывали, что нужно делать в таких ситуациях.

«Поэтому мы знали, что нужно делать. Паники не было. Все действовали по инструкции», – указал он.

Бабушка другого учащегося, проживающая в соседнем доме, рассказала, что слышала взрыв.

«Бумкнуло что-то, и бумкнуло так, что не похоже на выхлоп машины, на удар. Просто вот... <...> Тут мне дочь звонит, говорит: «Мама, беги, там Никита...». Я руки в ноги – и прибежала», – сказала она.

Другие воспитанники учреждения отметили, что не знают о причинах, толкнувших подозреваемого на такой поступок.

«Дети говорят, что выпускник прошлого года – хороший парень, тихий. Он, правда, не особо общительный был мальчишка этот. С чего ему в голову стукнуло взрывать – я тоже вам не могу сказать, я вообще этого не понимаю», – сказала бабушка ученика.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

Поступали сообщения о смерти подозреваемого от кровопотери, но позже они были опровергнуты.