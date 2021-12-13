В России разработали бронешлем-противогаз с датчиком отравляющих веществ

Уникальный бронешлем с интегрированным в него противогазом разработали в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза Тимошенко.

«Разработано устройство, объединяющее дыхательную маску и шлем, для защиты органов дыхания и головы от химических веществ», – передает ТАСС текст документа. По информации разработчиков, изделие объединяет в себе баллистический шлем, защищающий голову человека от механических воздействий, и противогаз, фильтрующий поступающий внешний воздух от токсичных химикатов, радиоактивной пыли и биологических веществ. Как отмечено в пояснении, разработана и вторая версия шлема с системой регенерации воздуха (не фильтрует, а изолирует от окружающей атмосферы, создавая дыхательную смесь внутри шлема).

«Разработано устройство для защиты органов дыхания, содержащее систему регенерации воздуха с регенеративным продуктом (перерабатывает выдыхаемый углекислый газ в кислород) и узел изоляции органов дыхания в виде колпака или маски», – говорится в документе.

Вторая версия шлема во внутренней полости колпака оборудована системой регенерации воздуха в виде пакета пластин регенеративного продукта, заключенного в пористую оболочку. Кроме необычной конструкции, бронешлем-противогаз оснащен уникальным датчиком, оповещающем о наличии в воздухе отравляющих веществ (ОВ).

«При применении противником химического оружия датчик определяет наличие в воздухе аэрозолей и паров ОВ, и в зависимости от их концентрации (плотности заражения) микроконтроллер (плата) выдает сигнал о наличии ОВ. При этом загорается, соответственно, зеленый или красный индикатор», – заявлено разработчиком в документе. Судя по предоставленным фотографиям, создатели изделий уже изготовили экспериментальные образцы устройства.

Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата.