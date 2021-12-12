Львы вырвались из клеток в аэропорту Сингапура

В сингапурском аэропорту Чанги во время транзитной остановки два льва вырвались из клеток, сообщила газета The Straits Times со ссылкой на представителей авиакомпании Singapore Airlines, которая занималась перевозкой животных.

Сообщается, что на свободе хищники оказались по неустановленной пока причине, один из львов залез на клетку. Прибывшие на место происшествия ветеринары ввели животным снотворное, после чего их доставили в отделение местной компании Mandai Wildlife Group, которая управляет всеми зоопарками Сингапура, сообщает ТАСС.

Уточняется, что львы «пробудут некоторое время под наблюдением специалистов, после чего будет решаться вопрос с Singapore Airlines о дальнейших действиях».

В Singapore Airlines сообщили, что в общей сложности перевозили семь львов, однако не уточнили, откуда и куда направлялся груз.

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