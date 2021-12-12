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Львы вырвались из клеток в аэропорту Сингапура
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В сингапурском аэропорту Чанги во время транзитной остановки два льва вырвались из клеток, сообщила газета The Straits Times со ссылкой на представителей авиакомпании Singapore Airlines, которая занималась перевозкой животных.
Сообщается, что на свободе хищники оказались по неустановленной пока причине, один из львов залез на клетку. Прибывшие на место происшествия ветеринары ввели животным снотворное, после чего их доставили в отделение местной компании Mandai Wildlife Group, которая управляет всеми зоопарками Сингапура, сообщает ТАСС.
Уточняется, что львы «пробудут некоторое время под наблюдением специалистов, после чего будет решаться вопрос с Singapore Airlines о дальнейших действиях».
В Singapore Airlines сообщили, что в общей сложности перевозили семь львов, однако не уточнили, откуда и куда направлялся груз.
Ранее в Домодедово нашли потерявшуюся собаку, в ее поисках задействовали порядка 50 человек.
Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»
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Немецкие СМИ указали на то, что занявшая пост главы МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».
Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что как сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Бербок выступала резко против газопровода. Однако как представитель правящей коалиции она была вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии «не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено». Сейчас Бербок напоминают о ее предыдущей позиции, а министр в ответ «разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Бербок назначена министром иностранных дел. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок.
Луганская область Украины оказалась на грани «техногенной катастрофы»
Из-за прекращения поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область Украины находится на грани «техногенной катастрофы», заявил депутат Верховной рады от группы «Доверие» Сергей Шахов.
Шахов подчеркнул, что об отсутствии железной дороги к ТЭС «трубили еще с лета», в результате в регионе сложилась «фактически техногенная и социальная катастрофа». Сообщается, что «на ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Депутат обвинил власти страны в том, что за семь лет прямую железную дорогу к городу Счастье так и не построили. Кроме того, станцию не обеспечили газом. Под угрозой оказались 12 тыс. человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.
Напомним, подъездные пути к Луганской ТЭС с Украины идут через неподконтрольные Киеву районы Донбасса. ТЭС принадлежит компании «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова. В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь.
Шарий оценил реакцию Украины на отказ Байдена размещать там войска США
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«Я читал в украинских источниках совершенно неожиданную интерпретацию заявления Байдена – вплоть до того, что США якобы отправят войска на украинскую территорию. Понятно стремление «выкрутить» слова американского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент США заявил, что у Вашингтона нет и никогда не было планов размещения войск на Украине.
«Чтобы вызвать реакцию в обществе на некое событие, об этом событии надо рассказывать. Но украинские СМИ посчитали, что могут в данном случае «не заметить» заявление Джо Байдена или дать ему совершенно неожиданную интерпретацию. В целом повестка там все та же – «руководство России пожалеет, если нападет на Украину» и тому подобное», – отметил украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
«Для «упоротой» публики даже прямое заявление Байдена не станет аргументом в пользу того, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины, – заметил собеседник. – Хотя надо заметить, что американский президент не сказал ничего нового. В натовском руководстве много раз заявляли, со ссылкой на пятый пункт Устава НАТО, что принцип коллективной обороны распространяется только на страны, входящие в альянс – и значит, Украины он не касается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по-моему, уже замучился об этом повторять».
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Президент США Джо Байден ранее заявил, что если Россия «вторгнется» на Украину, Соединенны Штаты отправят войска в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. Но у США нет намерений размещать американские войска на самой Украине, сказал Байден. «Никогда не было таких планов», – подчеркнул американский президент.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
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СК подтвердил смену курса самолетом в Сочи из-за неопознанного воздушного судна
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с российским лайнером, выполнявшим рейс Екатеринбург – Сочи, который вынужден был сменить курс полета из-за неопознанного воздушного судна, сообщили в пресс-службе СК России.
«Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.
В связи с ЧП председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложить об обстоятельствах этого ЧП.
Источник в авиационных службах уточнил, что происшествие случилось над Черным морем. На посадку в Сочи в этот момент заходили сразу два пассажирских рейса. Оба они сели благополучно.
4 декабря пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности.
Госдеп пригрозил России санкциями G7
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Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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«Дуэль взглядов» на турнире ММА в Москве переросла в массовую драку
Во время «дуэли взглядов» на турнире по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF в Москве произошла массовая драка, сообщают информационные агентства.
Драка произошла во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Представитель Узбекистана Намазан Самиев, победив в отборочном поединке, заявил, что готов драться с любым соперником. Когда определился его соперник, организаторы решили провести «дуэль взглядов». При этом Самиев нанес оппоненту удар коленом в голову. В клетку забежали посторонние и напали на Самиева. В результате началась массовая драка, передает РИА «Новости».
Напомним, подобные инциденты – не редкость. Так, один из самых известных случаев произошел в 2018 году. После победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 произошла массовая драка, в ходе которой несколько бойцов из команды Нурмагомедова напали на ирландца.
Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Школьницы до смерти забили пенсионера в Хабаровском крае
В Хабаровском крае задержали двух школьниц 13 и 14 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера.
Инцидент произошел в поселке Сортировка в Ванинском районе. Как сообщает Рен ТВ, подростки около 12 часов ночи вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Избиение продолжалось почти три часа, пока на шум не пришла соседка пенсионера.
Девочки напали на соседку. Женщине удалось спастись и вызвать полицию. Прибывшим сотрудникам школьницы угрожали убийством – обещали пустить газ и убить их и соседей. Подозреваемые были задержаны.
В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Задержанный ученик рассказал на допросе, что давно конфликтовал с погибшим.
В Кремле объяснили цель заявлений на Западе о «вторжении» России на Украину
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Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Говоря о якобы возможном «вторжении» России на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.
«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин заявил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Литва получила новую партию СПГ из России
В Клайпедский порт в Литве прибыл второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России.
По данным сервиса marinetraffic, газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу, передает РИА «Новости».
Как пишет Sputnik, в Клайпедский порт танкер зашел утром. По данным расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.
Отмечается, что предыдущий груз российского топлива был доставлен в Литву в середине этой недели.
Напомним, что Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.
В Израиле дали оценку способности Pfizer защитить от «омикрона»
Люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer пять и более месяцев назад, почти не имеют защиты от штамма коронавируса «омикрон», свидетельствуют результаты исследования, проведенного в израильском медицинском центре имени Хаима Шибы.
Профессор Гили Регев Йохай сообщила, что такие люди «не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона», хотя «у них есть такая способность против варианта «дельта». По ее словам, «это очень тревожно». Однако «после бустерной дозы» защита «возрастает в сотни раз» и становится «значительной», передает РИА «Новости».
Уточняется, что «защита ниже, чем способность нейтрализовать «дельту», примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм». «Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем», – сказала профессор.
Исследование базировалось на изучении сыворотки крови вакцинированных работников медцентра. В одну группу испытуемых вошли те, кто получил вакцину пять-шесть месяцев назад, во вторую – получившие бустерную дозу. Сравнивалась способность антител нейтрализовать штаммы «омикрон» и «дельта».
Напомним, исследование Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР свидетельствуют, что вакцина Pfizer от коронавируса дает только частичную защиту от нового штамма «омикрон».
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Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС
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Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование, сообщает издание Financial Times.
«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС. Польше также следует пересмотреть свои обязательства перед ЕС по энергетической и климатической политике, которые приводят к стремительному росту цен на электроэнергию», – цитирует его РИА «Новости».
Он добавил, что будет требовать прекращения выплат со стороны Варшавы в бюджет ЕС, если разногласия между сторонами усилятся. По его мнению, подобный шаг вполне оправдан, так как ЕС «незаконно» отказывает Польше в средствах из «общего бюджета (ЕС), в которой мы также вносим свой вклад».
В июле суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.
В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.
Путин рассказал о подработке извозом в 1990-е годы
Глава российского государства Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом.
«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – приводит его слова РИА «Новости».
Канал «Россия 1» показал фрагмент интервью Путина из фильма «Россия. Новейшая история», который рассказывает о жизни страны, начиная с распада СССР до наших дней.
Напомним, Путин заявлял, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики. По его словам, результаты распада СССР «оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях».
В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении отправить дополнительные войска в граничащие с Россией страны НАТО в случае операции Москвы на Украине.
«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.