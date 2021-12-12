Путин направил соболезнования Байдену в связи с последствиями торнадо в США

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту США Джозефу Байдену в связи с последствиями торнадо в Кентукки.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США», – говорится в телеграмме, опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия, и выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших и преодоление последствий торнадо.

Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.

Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки. В Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада онлайн-ретейлера Amazon.

В воскресенье президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов. Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.