В Болгарии сформирована правительственная коалиция

Лидеры четырех болгарских партий сформировали правительственную коалицию в Болгарии, приоритетами политики которой станут реформа судебной системы, борьба с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию.

Назначенный премьер-министром сопредседатель антикоррупционной партии «Продолжаем перемены» Кирилл Петков передал президенту Румену Радеву правительственный проект четырехпартийной коалиции, передает Deutsche Welle.

Ожидается, что голосование парламента за утверждение нового правительства состоится в понедельник, 13 декабря.

«Нулевая терпимость к коррупции будет девизом нашей коалиции», – заявил назначенный премьер-министром Петков.

Его партия победила на выборах 14 ноября, набрав 25,67% голосов. Однако управлять страной она может только вместе с партнерами по правительственной коалиции. Договоренности о ее формировании удалось достичь с Болгарской социалистической партией (бывшая Болгарская коммунистическая партия), популистской партией «Есть такой народ», возглавляемой музыкантом и телеведущим Слави Трифоновым, и либеральным альянсом «Демократическая Болгария».

По словам Петкова, новое правительство будет управлять страной в течение четырех лет. Приоритеты его политики – реформа судебной системы, борьба с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию и выход из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

В ноябре действующий президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов главы государства, набрав 66,72% голосов.

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