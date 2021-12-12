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Кириенко отметил важность продолжения программы «Мастерская новых медиа»
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Опыт реализации уникальной образовательной программы «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций является успешным, программа должна развиваться, а выпускники – получать возможности для самореализации, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на встрече со слушателями программы, которая проходит в Мастерской управления «Сенеж».
Программа по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия – страна возможностей» на базе ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества эффективных «цифровых» специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Впервые о программе заявил Сергей Кириенко на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года. Тогда же было подписано соглашение между АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций. Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже начали обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, в том числе лауреаты проекта «ТопБЛОГ» и конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».
«С нашей точки зрения все получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. Мы вам признательны за систему обратной связи – по всем лекторам и мастерам-наставникам: это вообще принцип Мастерской управления «Сенеж» – здесь оценки выставляются любому выступающему, какого бы ранга он ни был. Будем вам благодарны за любые идеи, предложения, что совершенствовать в системе отбора для тех, кто участвовал в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций», потому что он тоже постоянно будет идти, и что нужно совершенствовать и менять в системе обучения «Мастерской новых медиа», – сказал Кириенко.
Он отметил дефицит специалистов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникации, прежде всего, персонифицированные. Такие кадры востребованы и государством, и бизнесом, и общественным сектором. Кириенко отметил, что для выпускников программы будет предусмотрена система стажировок, в том числе в регионах, также выпускников программы будут рекомендовать работодателям.
«Это Центры управления регионами АНО «Диалог», региональные администрации – если где-то вам интересны стажировки, сможем помочь. Мы готовы продолжить варианты включения в наши проекты, причем большая часть проектов не требует переезда и перехода на постоянную основу. Мы договорились, что при «Мастерской новых медиа» будет сформирован центр поддержания коммуникации и взаимодействия. Наличие такой сетки взаимодействия является важным конкурентным преимуществом, это точно работающая история. И мы в рамках сформированной сетки и системы коммуникации будем давать весь набор информации о проектах, которые идут у нас», - отметил первый заместитель руководителя администрации президента России.
Также Кириенко рассказал, что выпускникам программы предложат участие в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Институт развития интернета», а также Росмолодежи. Некоторые участники Мастерской уже стали победителями грантовых конкурсов, отметил он.
Выпускница Мастерской, главный редактор портала Мойбизнес.рф, финалист проекта «ТопБЛОГ» Юлия Бондарева рассказала на встрече, что выиграла грант АНО «Институт развития интернета» с проектом о социальных предпринимателях. Она отметила, что подавать заявки на конкурсы институтов могут только юридические лица, и предложила включить в список тех, кто может получать поддержку, также самозанятых – такой статус часто имеют специалисты, работающие в медиасфере. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский отметил, что этот вопрос будет проработан.
Выпускник Мастерской Евгений Клещ (г. Краснодар), автор популярного подкаста о кино в России, вскоре присоединится к команде программы в качестве руководителя сообщества выпускников. Он рассказал о новых форматах в новых медиа, которые влияют на аудиторию, в том числе подростковую – видеоигровые стримы, иммерсивные технологии и др., и спросил, стоит ли включать обучение этим форматам в программу Мастерской. Кириенко ответил, что это направление стоит проработать.
Долгосрочная практико-ориентированная программа состоит из нескольких очных образовательных модулей, которые выстроены по принципу работы авторской мастерской. В течение всей программы обучения слушателей сопровождает Мастер из числа профессионалов-практиков, достигших выдающихся результатов в области стратегических коммуникаций и новых медиа.
По направлению «Стратегические коммуникации» Мастерами стали директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент коммуникационного холдинга «ГРУППА ИМА» Андрей Гнатюк. Мастера направления «Медиакоммуникации» – редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев.
Спикерами программы стали более 100 экспертов-практиков, в их числе – заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, заместитель генерального директора по развлекательному вещанию АО «Национальная медиа группа» Вячеслав Муругов, бизнес-тренер, специалист в области публичных выступлений и риторики Нина Зверева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор «Киностудии им. М. Горького» Юлиана Слащева и др.
Слушателями направления «Медиакоммуникации» стали победители и участники конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и «ТопБЛОГ», а также активные блогеры и представители медиасферы, которые развиваются в направлении digital. Участниками направления «Стратегические коммуникации» стали руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений, а также специалисты и руководители PR-агентств.
В Грузии жестко отреагировали на требование Москвы не расширять НАТО
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МИД Грузии в заявлении в субботу назвал «неприемлемым любые попытки третьих стран пересмотреть решения Бухарестского саммита НАТО», когда в 2008 году Североатлантический альянс сообщил о намерении принять в свои ряды Украину и Грузию без конкретных сроков вступления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с тем, что Москва предлагает дезавуировать это решение Бухарестского саммита НАТО, МИД Грузии заявил, что решение о вступлении в Североатлантический альянс является «суверенным», его поддерживает большинство граждан Грузии.
«Цель – вступить в НАТО зафиксирована в конституции Грузии», – отметило внешнеполитическое ведомство.
Также в МИД заметили, что страны НАТО на всех последующих саммитах подтверждали решение, принятое в Бухаресте.
Тбилиси считает, что требование дезавуировать это решение «противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права».
Также Грузия заявила, что Россия продолжает «оккупацию» и «аннексию» Абхазии и Южной Осетии.
Грузия, считающаяся страной-аспирантом НАТО, крайне активно сотрудничает с блоком, но пока не получила «План действий по членству».
Захарова задала CNN вопрос о разведке
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Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.
«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.
Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
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На футбольном матче в Колумбии произошел уникальный за всю историю игры случай
Во время игры команд «Америка Кали» и «Альянс Петролер» в Колумбии главный арбитр хотел показать желтую карточку нарушителю, но не справился и уронил ее, в итоге впервые сопернику показал карточку игрок.
Моментом воспользовался защитник из команды «Америка Кали» Марлон Торрес, который поднял карточку с поля и самостоятельно показал ее футболисту из другой команды, передает РИА «Новости».
После этого карточка была возвращена судье, а игра продолжилась. Арбитр не стал делать замечание футболисту за вольность и вообще никак не отреагировал. Встреча завершилась победой «Америка Кали» со счетом 2:1.
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Ранее сообщалось, что не менее 54 человек были задержаны в Португалии в ходе беспорядков незадолго до проведения футбольного матча между киевским «Динамо» и лиссабонским клубом «Бенфика».
Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта
Столичное МВД опубликовало видео допроса задержанных за драку в подземном переходе в центре Москвы, один из участников конфликта заявил, что его спровоцировали.
«Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно», – заявил мужчина на допросе.
Ранее уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве было передано в СК.
До этого полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка.
Крымчан возмутил новый памятник царской семье в Ялте
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Жители Ялты возмущены памятником семье последнего русского царя Николая II, который установили недалеко от дворца в Ливадии.
По данным ФАН, скульптура была изготовлена на средства авторов еще два месяца назад. Это первая работа мастера Юрия Майорова. Между тем инициатива установить памятник исходила якобы от некоего монархического общества «Белый орел».
Власти города и администрация Ливадийского дворца заявили, что не имеют никакого отношения к скульптурной композиции.
В Сети отмечают, что члены царской семьи не походят на себя, а окружает их некий непонятный объект.
Появление памятника прокомментировал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram.
«Имелось в виду, может, какое-то родовое гнездо: крылья орла, защищающие династию. Но выглядит жутко, как яйцо «чужого», и сами лица лишены эмоций», – отметила в Сети Елена Рогова.
«Много труда вложено, скульптор молодой, может, и не совсем удачно, но не все сразу получается. Не покемонов же лепил, что сейчас в моде, а все-таки историческая тематика», – написала Алена Волкова.
«Идея хороша, воплощение, конечно, на троечку», – прокомментировала Елена Матащук.
Ранее жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове.
В США заявили о бесполезности Javelin на Украине в случае конфликта с Россией
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Количества имеющихся у Украины противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией, считает обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
Он отмечает, что эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и скрыться в безопасное место. Но при помощи имеющихся FGM-148 Javelin («Джавелин») снарядить можно лишь три из 28 украинских батальонов, передает РИА «Новости».
Автор отмечает, что эти установки уязвимы для огня артиллерии, поскольку их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты.
В случае военного конфликта «Джавелины» будут играть второстепенную роль, пояснил эксперт.
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Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
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Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.
По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»
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Немецкие СМИ указали на то, что занявшая пост главы МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».
Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что как сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Бербок выступала резко против газопровода. Однако как представитель правящей коалиции она была вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии «не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено». Сейчас Бербок напоминают о ее предыдущей позиции, а министр в ответ «разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Бербок назначена министром иностранных дел. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок.
Новый американский эсминец Zumwalt покрылся ржавчиной
Новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.
Футуристический военный корабль выглядел не столь блестяще: корпус покрывают полосы ржавчины, пишет Ридус со ссылкой на фото, опубликованные в Twitter.
Сообщается, что корабль вернулся после продолжительных испытаний. Экипаж высокотехнологичного корабля, работа на котором автоматизирована, в двое меньше, чем у эсминца типа Arleigh Burke.
Ржавый вид суперэсминца ВМФ привлек внимание в соцсетях. И позднее в оборонном ведомстве страны прокомментировали фото. Специалисты отметили, что ржавчина на кораблях – известна проблема, но обычно ее встречают на судах, которые были развернуты в течение длительных периодов времени, выполняя операции в быстром темпе.
Ранее сообщалось, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Это может быть сделано в 2022 году.
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Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США заметили над Донбассом
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Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса, сообщили СМИ.
«Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».
Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений.
Отмечается, что ранее в данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Госдеп пригрозил России санкциями G7
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Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Погранслужба Украины не впустила певицу из России
Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну российскую певицу и ее менеджера, запретив въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта», – сообщается в Facebook ведомства.
Отмечается, что граждане России прибыли в Киев рейсом из Стамбула. За нарушение норм украинского законодательства им было отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.
Позже украинское агентство УНИАН уточнило, что речь идет о певице Марии Гусаровой – Mary Gu, передает РИА «Новости».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский.
Назарбаев назвал причины развала СССР
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил причины, приведшие к распаду СССР.
По словам экс-главы страны, социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы.
«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», – заявил политик в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Назарбаев также отметил, что наложился и недостаток политической воли у элит того времени. Изменения в экономике нужно было проводить в условиях дисциплины и порядка.
Экс-президент привел в пример Китая, который смог перестроить экономику. Также Назарбаев отменил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.
«Вот так мы подошли к путчу», – заметил он.
Ранее Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году. По его словам, тогда бы ему пришлось признавать Осетию, Абхазию, Косово.