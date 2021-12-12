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12 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 05:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Гинцбург назвал срок проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»
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Елизаветинский период в нашей истории какой-то на удивление добрый и нормальный. В день дворцового переворота будущая императрица поклялась, что в случае успеха не подпишет ни одного смертного приговора. И не подписала.
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Косачев подчеркнул право России защищать граждан от военной агрессии
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Комментируя ситуацию в Донбассе, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что у России есть право на защиту гражданского населения от военной агрессии.
Косачев заявил, что Россия «вне всякого сомнения имеет право защищать» своих граждан и «в принципе имеет право защищать гражданское население от военной агрессии». Вице-спикер Совфеда сказал, что хотел бы ошибаться, но у него «очень нехорошие предчувствия», связанные с «тем, что будет происходить на Юго-Востоке Украины со стороны Киева и тех, кто за Киевом стоит», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Высказываются опасения, что идет подготовка крупной провокации со стороны Киева в Донбассе. Официальный Киев ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Американский пехотинец подсчитал, сколько Украина продержится в войне с Россией
Российский армии хватит 30 минут, чтобы разгромить украинские войска, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, чьи слова приводит The New York Times.
«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – передает его слова «Царьград» со ссылкой на NYT.
Аналогичного мнения придерживаются даже некоторые украинские военные. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что если Киеву не помогут западные страны, то справиться с Россией не получится. Он пояснил, что без поддержки украинская армия станет разрозненной, а командование перестанет координировать оборону.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует наносить удар по Украине.
Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.
По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В США заявили о бесполезности Javelin на Украине в случае конфликта с Россией
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Количества имеющихся у Украины противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией, считает обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
Он отмечает, что эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и скрыться в безопасное место. Но при помощи имеющихся FGM-148 Javelin («Джавелин») снарядить можно лишь три из 28 украинских батальонов, передает РИА «Новости».
Автор отмечает, что эти установки уязвимы для огня артиллерии, поскольку их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты.
В случае военного конфликта «Джавелины» будут играть второстепенную роль, пояснил эксперт.
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Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США заметили над Донбассом
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Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса, сообщили СМИ.
«Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».
Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений.
Отмечается, что ранее в данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Хорваты раскритиковали визит своего премьера на Украину
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Сообщение главы правительства Хорватии Андрея Пленковича о визите на Украину вызвало поток критики в соцсетях от его сограждан.
В частности, Пленковичу предложили продать Украине приобретенные Хорватией во Франции истребители Rafale, «пока они еще на рынке», передает РИА «Новости».
Некоторые комментаторы заявили, что Пленковичу следовало посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, другие задались вопросом, как Москва расценит визит Пленковича на Украину. Его обвинили в том, что он «по указанию Брюсселя провоцирует Россию», «злит «большого брата» в ущерб хорватам» и «сервильно служит ЕС». «Похлопает нам Путин в ладоши за такое исключительное достижение», – говорится в одном из комментариев.
Другие комментаторы беспокоились, что теперь для Хорватии подорожает газ из России, что придется «третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте» и советовали премьеру остаться и самому записаться добровольцем в украинскую армию.
Не осталось без внимания и отсутствие строгих эпидемиологических мер у хорватской делегации в Киеве: «Господа, вы в закрытых помещениях. Где ваши маски? Думаете, народ не соображает», – заявил пользователь Zlatko Ujo Bartolovic.
Пользователь Mato Bosjak заявил, что «премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха».
Напомним, Пленкович посетил с рабочим визитом Киев, где 8 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины.
Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины извинился
Замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал в зоне силовой операции в Донбассе, извинился за «излишнюю эмоциональность».
«По поводу инцидента на блокаде в зоне ООС в Донецкой области. Определенно хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра о возбуждении дисциплинарного производства, готовлю отчет на имя министра МВД, и буду всю дорогу способствовать его реализации», – написал он в Facebook.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
В США заявили об отложенной Вашингтоном отправке военной помощи Украине
Вашингтон подготовил дополнительную военную помощь для Украины на 200 млн долларов, но отложил отправку, заявили источники.
Источники NBC News заявили, что помощь подготовили в последние недели. Однако Белый дом отложил отправку вопреки желаниям Украины и ряда членов Конгресса США. Речь идет о небольшой партии оружия и военной техники. Отправку отложили, чтобы получить больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности и сохранения рычагов воздействия «в случае нападения со стороны России». При этом у США есть другие варианты помощи Киеву, включая гораздо больший пакет, который будет одобрен «в случае вторжения России», передает РИА «Новости».
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Анонсирован визит помощника госсекретаря США в Москву и Киев
Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, после чего в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины, сообщает госдеп.
«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы госдепа.
После посещения России и Украины, Донфрид отправится в Брюссель, где 15-16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО для обсуждения усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили озабоченность присутствием российских войск около украинских границ.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
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Генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе.
«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной… является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинские новости».
Ранее на Украине заявили о начале строительства завода по производству военных дронов.
В ноябре турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Госдеп пригрозил России санкциями G7
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Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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США пообещали Украине 20 млн долларов на укрепление границы с Россией
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Государственная погранслужба Украины и американское посольство в Киеве дали старт проекту по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, в рамках проекта Вашингтон выделит Киеву 20 млн долларов, сообщила пресс-служба МВД Украины.
«Государственная пограничная служба Украины и U.S. Embassy Kyiv Ukraine (посольство США – прим. ВЗГЛЯД) положили начало проекту по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины. Начало проекта стартует в январе 2022 года. Общая сумма помощи составит около 20 млн долларов США. Эта инициатива предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.», – говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.
Ранее Американские сенаторы Роб Портман (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) предложили включить в проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (стартовал 1 октября) 50 млн долларов для Украины по линии минобороны.
В Госдуме предложили Украине сменить флаг ВМС на пиратский
После провокации ВМС Украины в Азовском море украинским морякам необходимо сменить флаг на пиратский, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями. Думаю, было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский черный с черепом человека и костями», – передает его слова РИА «Новости».
В четверг корабль управления «Донбасс» ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс. Заявок в соответствии с законом на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было. Украинское судно предупредили о необходимости соблюдать закон, позже был получен ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует.
Узбекистанца в одежде с символикой России не пустили на Украину
На Украину не пропустили гражданина Узбекистана, одетого в одежду с символикой России, сообщила пресс-служба государственной погранслужбы Украины. Формальным поводом стало то, что он не смог подтвердить цель поездки
«На днях в пункте пропуска «Борисполь» отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой», – сообщается в Facebook ведомства.
Отмечается, что на одежде мужчины были изображения российских флага и герба и надпись «Russian national team».
Во время «углубленной проверки» гражданин Узбекистана «сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами». «Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель поездки», – говорится в сообщении.
При этом пограничники заявили, что мужчина назвал целью своего визита покупку трактора, однако никак не смог это подтвердить.
«Во время опроса он не смог объяснить ничего ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля… «Фермер» вылетел в Ташкент обратным рейсом», – добавили в Госпогранслужбе.
В декабре прошлого года на Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек «Армия России», производившихся Клавдиевской фабрикой елочных украшений в Киевской области. После общественного резонанса тираж игрушек был уничтожен.
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