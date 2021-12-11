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В США сочли действия Байдена выигрышными для России и Китая
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Слабость американского президента Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку «плохим парням» типа России и Китая, сообщил сенатор от штата Техас Тед Круз телеканалу Fox News.
По его мнению, американцы еще долго будут ощущать последствия «позорного» бегства из Афганистана, которое продемонстрировало противникам Штатов неспособность дать им отпор. «Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже <...> они не верят, что президент США что-либо предпримет», – передает РИА «Новости» его слова.
Круз выразил уверенность, что якобы планируемое Россией нападение на Украину стало возможным благодаря капитуляции Джо Байдена перед Владимиром Путиным. Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта «Северный поток - 2». По его словам, главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
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Читатели американского издания The New York Times прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.
«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.
«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.
Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.
«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.
По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.
«США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой», – добавил другой пользователь.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Они длились почти два часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшее перемещение НАТО на восток.
Окружение Зеленского предложило ввести санкции против России немедленно
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В окружении Зеленского считают, что вводить санкции против России после начала военного вторжения будет бесполезно, некоторые санкции нужно ввести заранее, чтобы заставить Москву отступить.
«Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания», – передает CNN со ссылкой на слова одного из советников украинского лидера.
Он добавил, что введенные заранее санкции со встроенными в них положениями об откате могут сработать.
«У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу - ввести санкции против России не после возможного нападения на Украину, с до. То есть прямо сейчас...», – передает Страна.ua., ссылаясь на американское СМИ.
Инициативу прокомментировали в Telegram-канале «Политика страны», отметив, что идея предложить Западу ввести санкции против России обречена на провал, как это было с призывами Киева остановить строительство «Северного потока-2».
Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы и имеет суверенное право развертывать войска на своей территории.
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Прогноз Минсельхоза США вызвал падение мировых цен на пшеницу
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США повысили прогноз по мировым и внутренним запасам зерна, снизив его в вопросе экспорта, что обернулось падением цен на пшеницу.
Отмечается, что резкий скачок цен на пшеницу почти до десятилетнего максимума ранее привел к истощению запасов в разных регионах от Австралии до Северной Америки. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, передает «Рамблер» со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается в отчете, высокие цены на зерновые сдерживают экспортные продажи США, которые упали до самых низких значений с 2018 года. «Основное давление на США заключается в том, что мы являемся самым дорогим источником пшеницы на мировом рынке. Пока мы это не исправим, наш спрос продолжит страдать», – рассказал Bloomberg аналитик AgriVisor LLC Карл Сетцер.
Из последнего ежемесячного отчета, опубликованного минсельхозом США, следует, что повысились прогнозы по мировым и внутренним запасам зерна, в том числе в производстве сельхозкультур для Австралии, России и Канады, также был сокращен экспорт. Информация привела к падению цен на пшеницу.
В итоге цены на пшеницу на бирже в Чикаго завершили день снижением на 2,2% – это самый низкий уровень с 8 ноября. Упала стоимость контрактов и по другим видам зерна. Как пишет издание, устойчивое падение может привести к снижению мировых цен на продовольствие, которые приближаются к рекордно высоким уровням.
В 2020/2021 сельхозгоду Россия экспортировала около 38,4 млн тонн зерна. В этом году объем экспорта пшеницы может составить 45–48 млн тонн.
Ранее сообщалось, что минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году до 74,5 млн тонн.
Украина с помощью Крыма победила в конкурсе имбирных домиков Госдепа
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Украинское посольство в США приняло участие в конкурсе имбирных пряников и одержало победу, выполнив из выпечки «Ласточкино гнездо» – крымский замок в готическом стиле.
«Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком. Поздравляем с праздниками», – передает «Страна.ua» со ссылкой на пост посольства в Twitter.
Ласточкино гнездо – стилизация под готический замок, памятник архитектуры и истории, который находится на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
Ранее в Минске заявили, что признание Крыма частью России неизбежно.
Зеленский обсудил с Макроном разблокировку «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также энергетику.
«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке «нормандского формата» и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – написал Зеленский в Twitter, передает РИА «Новости».
Глава Франции заявил, что готов продолжить быть посредником в переговорах по конфликту на Донбассе в «нормандском формате» и готов продолжить эту работу с Россией.
С 2014 года переговоры по Украине ведутся в «нормандском формате». Обсуждали проблему впервые лидеры Германии, России, Украины и Франции. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе Кремля заявили, что разговора с Макроном в графике Путина нет, но звонок может быть организован весьма оперативно.
В МИДе обвинили США в создании «токсичной атмосферы»
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Недружественные действия Вашингтона становятся причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога», – приводит ТАСС слова Рябкова.
Он также отметил, что Москва и Вашингтон должны найти понимание по вопросу о сближении позиций и поиске точек соприкосновения в сфере контроля над вооружениями.
«Теперь предстоит определить параметры дальнейшего контроля над вооружениями. В широком плане могу сказать, что сейчас нам с американцами следует выйти на понимание необходимости сближения позиций и поиска точек соприкосновения, особенно там, где мы можем работать вместе, налаживая равноправный и уважительный диалог», – призвал Рябков.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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США призвали Германию к санкциям против России в случае эскалации на Украине
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Вашингтон заинтересован в партнерстве с Германией в вопросе экономических мер против России в случае эскалации на Украине, сообщил минфин США.
Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с новым главой финансового ведомства Германии Кристианом Линднером. Она «подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины» и обсудила с Линднером «меры, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», передает ТАСС.
Президент США Джо Байден сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден «с нетерпением ожидает совместной работы по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по реагированию на дестабилизирующее наращивание Россией военных сил вдоль границы с Украиной».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В США заявили об отложенной Вашингтоном отправке военной помощи Украине
Вашингтон подготовил дополнительную военную помощь для Украины на 200 млн долларов, но отложил отправку, заявили источники.
Источники NBC News заявили, что помощь подготовили в последние недели. Однако Белый дом отложил отправку вопреки желаниям Украины и ряда членов Конгресса США. Речь идет о небольшой партии оружия и военной техники. Отправку отложили, чтобы получить больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности и сохранения рычагов воздействия «в случае нападения со стороны России». При этом у США есть другие варианты помощи Киеву, включая гораздо больший пакет, который будет одобрен «в случае вторжения России», передает РИА «Новости».
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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США открестились от желания быть «арбитром» в определении демократий
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Вашингтон – не арбитр, решающий, какая страна является, а какая не является демократической, заявила замгоссекретаря США Узра Зея.
Зея, курирующая вопросы прав человека и демократии, провела брифинг по итогам прошедшего «Саммита за демократию». Она заявила, что США «регулярно поднимают вопросы соблюдения прав человека с российскими должностными лицами, в том числе на высшем уровне», передает ТАСС.
При этом в Вашингтоне, по ее словам, «приветствуют, если другие также проливают свет» на США и вместе с американцами «работают над тем, чтобы пролить свет на вызывающие глубокую обеспокоенность события в области прав человека в России».
Зея прокомментировала заявление послов России и Китая в США Анатолия Антонова и Цинь Гана, которые назвали саммит продуктом менталитета холодной войны, разжигающим идеологическую конфронтацию и создающим новые разделительные линии в мире. «Позвольте мне ясно сказать: Соединенные Штаты не являются арбитром, решающим, какая страна является, а какая не является демократической», – сказала Зея, добавив, что «это вопрос легитимности, который в конечном счете решается гражданами каждой страны».
Она заверила, что «невключение» какого-либо государства «в состав участников саммита не задумывалось в качестве клейма неодобрения». США «рассматривают это как повестку дня всего мирового сообщества», они «открыты для работы со всеми странами, которые хотят конструктивно работать по данной повестке дня», заявили в Госдепе.
Напмоним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
В МИД заявили о критическом уровне отношений Москвы и Запада
России и западным странам необходимо начать диалог по гарантиям безопасности, отношения подошли к критической черте, заявили в пресс-службе МИД России.
«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным»готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».
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Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
США заявили о продолжающейся концентрации сил России у границы с Украиной
У границы России и Украины все еще наблюдается значительное сосредоточение российских войск, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что «там все еще значительное количество войск» России, «в западной части этой страны вдоль границы с Украиной». США «продолжают видеть их увеличение последние дни и недели». Кирби, заявил, что ему «нечего сказать о каком-либо значительном изменении ситуации», передает РИА «Новости».
Официальный представитель Пентагона также отметил, что США «искали и продолжат искать возможности помочь» украинской стороне «лучше защищать себя». Он напомнил, что помощь идет и от Европы. Кирби не стал оценивать военные возможности Украины в случае предполагаемой эскалации: «Я оставляю им самим говорить о своих возможностях и уровне уверенности в них».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
МИД обвинил НАТО в «подталкивании» Украины к агрессивным шагам
Курс США и других стран Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам, заявили в пресс-службе МИД России.
«Вместо того чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. «Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», – пояснили в пресс-службе.
В МИД подчеркнули неприемлемость нагнетания конфронтации в отношении России. В ведомстве добавили, что в качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад «взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе».
Кроме того, в российском МИДе настояли на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые Россией предложения по снижению напряженности в Европе, в частности, возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линии Россия – США и Россия – НАТО.
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Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Песков: Россия работает над формулировками документа по гарантиям безопасности
Россия пока не подготовила документ по гарантиям безопасности, о которых президент России Владимир Путин говорил со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе переговоров, но работает над его формулировками, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока мы работаем над формулированием своего понимания концептуального видения того, о чем говорили два президента. И Путин как раз сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение буквально недели такой документ подготовим и передадим», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что президент США в свою очередь говорил, что в вопросах северо-атлантического альянса он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО и предположил, что контакты Байдена в этой связи с коллегами «будут продолжены». «Сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше видение концептуальное», – сказал он.
При этом на уточняющий вопрос, подготовлен ли уже этот документ российской стороной, он ответил отрицательно. «Нет, еще нет», – сказал представитель Кремля.
Напомним, во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке тем фигурировали реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Россия выразила обеспокоенность концентрацией американских войск в Греции
Россия обеспокоена концентрацией американских войск на территории Греции и переброской через греческий порт Александруполис военной техники в Восточную Европу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1.
«Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которая является не чем иным, как сдерживанием России. Это нас беспокоит. Вы должны нас понять», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Песков отметил, что С-400 - это оборонительная система на замечание о том, что у Греции такое беспокойство вызывает поставка российских ЗРК С-400 в Турцию. «То, что транспортируется через Александруполис, – это не оборонное оборудование. Я бы так ответил», – сказал он.
Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Греция не могла стать враждебной по отношению к России. «Но Греция связана обязательствами, вытекающими из членства в НАТО. Это проблема, с НАТО, для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины», – отметил он.
На вопрос, какая реакция от Греции ожидается, если Евросоюз введет санкции в отношении России из-за Украины, Песков подчеркнул, что Греция – суверенная страна и имеет право принимать суверенные решения. «Я повторю, что Россия относится к Греции как к партнеру, как к дружественной стране, и мы хотели бы продолжать так к ней относиться», – уточнил он.
Также Песков выразил надежду, что Греция и Турция решат все проблемы мирно и между ними не будет столкновений. «Последнее, что мы бы хотели видеть в Эгейском море и в Средиземном море, – это быть рядом с конфликтом. Мы были очень обеспокоены в августе 2020 года, когда столкнулись корабли двух стран, и, конечно, мы бы хотели избежать любого повторения таких моментов в будущем», – сказал пресс-секретарь президента России.
На прямой вопрос, кого Россия поддержит в случае инцидента между странами, Песков отметил, что «мы бы хотели, чтобы обе стороны шли вперед, принимая во внимание реальность». «Потому что любое решение – это улица с двусторонним движением, требуется взаимное желание достичь решения», – добавил он.
Помимо прочего, Песков среагировал на вопрос журналиста – «может ли Греция полагаться на поддержку России и ждать полной поддержки в связи с «агрессивным поведением» Турции в Эгейском море и в Средиземном море».
По его мнению, «она (Турция) настаивает, что конвенция по морскому праву и требования Греции установить международно признанную ширину континентального шельфа обитаемых островов в Эгейском море и конкретно ширину исключительной экономической зоны точно нанесут сильный ущерб их национальным интересам и лишат их прав эксплуатировать природные ресурсы региона. Поэтому мы призываем обе стороны быть хладнокровными и логичными в решении проблемы».
Резюмируя, представитель Кремля говоря о поставках комплексов С-400 в Турции, сообщил, что несмотря на американские санкции, такое сотрудничество не представляет угрозу другим странам, и особенно Греции, поскольку эти системы не наступательные, а оборонительные. «100% оборонительные», – заключил он.