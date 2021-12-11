В США сочли действия Байдена выигрышными для России и Китая

Россия выразила обеспокоенность концентрацией американских войск в Греции

Россия обеспокоена концентрацией американских войск на территории Греции и переброской через греческий порт Александруполис военной техники в Восточную Европу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1.

«Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которая является не чем иным, как сдерживанием России. Это нас беспокоит. Вы должны нас понять», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Песков отметил, что С-400 - это оборонительная система на замечание о том, что у Греции такое беспокойство вызывает поставка российских ЗРК С-400 в Турцию. «То, что транспортируется через Александруполис, – это не оборонное оборудование. Я бы так ответил», – сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Греция не могла стать враждебной по отношению к России. «Но Греция связана обязательствами, вытекающими из членства в НАТО. Это проблема, с НАТО, для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины», – отметил он.

На вопрос, какая реакция от Греции ожидается, если Евросоюз введет санкции в отношении России из-за Украины, Песков подчеркнул, что Греция – суверенная страна и имеет право принимать суверенные решения. «Я повторю, что Россия относится к Греции как к партнеру, как к дружественной стране, и мы хотели бы продолжать так к ней относиться», – уточнил он.

Также Песков выразил надежду, что Греция и Турция решат все проблемы мирно и между ними не будет столкновений. «Последнее, что мы бы хотели видеть в Эгейском море и в Средиземном море, – это быть рядом с конфликтом. Мы были очень обеспокоены в августе 2020 года, когда столкнулись корабли двух стран, и, конечно, мы бы хотели избежать любого повторения таких моментов в будущем», – сказал пресс-секретарь президента России.

На прямой вопрос, кого Россия поддержит в случае инцидента между странами, Песков отметил, что «мы бы хотели, чтобы обе стороны шли вперед, принимая во внимание реальность». «Потому что любое решение – это улица с двусторонним движением, требуется взаимное желание достичь решения», – добавил он.

Помимо прочего, Песков среагировал на вопрос журналиста – «может ли Греция полагаться на поддержку России и ждать полной поддержки в связи с «агрессивным поведением» Турции в Эгейском море и в Средиземном море».

По его мнению, «она (Турция) настаивает, что конвенция по морскому праву и требования Греции установить международно признанную ширину континентального шельфа обитаемых островов в Эгейском море и конкретно ширину исключительной экономической зоны точно нанесут сильный ущерб их национальным интересам и лишат их прав эксплуатировать природные ресурсы региона. Поэтому мы призываем обе стороны быть хладнокровными и логичными в решении проблемы».

Резюмируя, представитель Кремля говоря о поставках комплексов С-400 в Турции, сообщил, что несмотря на американские санкции, такое сотрудничество не представляет угрозу другим странам, и особенно Греции, поскольку эти системы не наступательные, а оборонительные. «100% оборонительные», – заключил он.