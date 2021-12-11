В Якутске пожарного на несколько метров отбросило взрывной волной во время тушения горящего гаража, после чего он прополз еще некоторое расстояние и поднялся на ноги. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС подъезжают к строению, из которого идет дым. Один из пожарных приближается к двери и начинает, по всей видимости, ее открывать, однако раздается взрыв.

Мужчину отбросило в сторону, на помощь ему тут же поспешили коллеги, но, судя по кадрам, пожарный сильно не пострадал, передает SakhaPress.

В пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что в результате взрыва сотрудник ведомства действительно не пострадал. Там пояснили, что пожарного спасла специальная форма. «Всякое может произойти, никто не застрахован от вспышки, такое не предугадаешь. Но боевая одежда пожарных на такие нагрузки и рассчитана», – передает канал 360 сообщение пресс-службе.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 1235 и уже через шесть минут пожарные прибыли на место. Огонь повредил утеплитель под автомобилем и кузов транспортного средства. Общая площадь распространения огня составила два квадратных метра. На месте работали 13 человек личного состава республиканского управления МЧС и три единицы техники. Причины и обстоятельства возникновения огня устанавливаются специалистами.

В сентябре взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске утром, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.