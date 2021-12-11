Володин оценил перспективу введения QR-кодов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что принятие решений по правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет зависеть от ответов на важные вопросы по этой теме.

«В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», – написал Володин в своем Telegram-канале.

О результатах принятых решений, политик пообещал рассказать. Принимать решение будут, исходя из позиции, озвученной президентом России Владимиром Путины – никаких опрометчивых решений. Также в приоритете доказывать важность вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов.

Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом.

Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как будет работать закон о QR-кодах.