Российский стартап решил принять участие в конкурсе Илона Маска

В организованном Илоном Маском конкурсе примет участие российский стартап We Can Fly с технологией по очистке атмосферы Земли от углекислого газа, сообщила компания.

We Can Fly сообщает, что предлагает «решить проблему глобального потепления с помощью зеленой микроводоросли». Отмечается, что исследования микроводоросли велись еще в СССР. В основе технологии «биологического улавливания и утилизации углекислого газа Just Air – уникальный штамм зеленой одноклеточной микроводоросли Micractinium». Указывается, что подобные «организмы изучаются в космонавтике еще со времен Королева для создания изолированных биосфер, которые понадобятся при полетах в дальний космос и создании планетарных баз».

Проект We Can Fly будет рассматриваться на международном соревновании Xprize Carbon Removal, который проводит фонд Илона Маска и фонд Xprize, призовой фонд – 100 млн долларов. Участники должны продемонстрировать работающую установку для поглощения 1 тыс. тонн CO2 в год и описать возможность ее масштабирования на 1 млрд тонн в год, передает ТАСС.

Основатель We Can Fly космический инженер Александр Шаенко заявил, что к совместной работе приглашаются «команды и стартапы, которым было интересно развивать свои проекты по микроводорослям и их применению». We Can Fly стремится к тому, чтобы, «развивая технологию на Земле, довести ее до уровня, пригодного для применения в космосе». Как заявил Шаенко, лишь «подобные биологические системы жизнеобеспечения позволят человеку выйти за пределы земной орбиты, строить базы на Луне и Марсе и даже освоить астероиды».