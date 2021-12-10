На Конгрессе молодых ученых обсудили привлечение в регионы талантливой молодежи

Ведущие эксперты ряда областей обсудили проблему привлечения в регионы молодых талантов в рамках Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус».

На Конгрессе подведут итоги тематических месяцев Года науки и технологий, обсудят развитие различных направлений научно-исследовательской деятельности и актуальные вопросы сотрудничества, реализации мер поддержки молодых ученых и развития ключевых направлений Стратегии научно-технологического развития России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В четверг состоялась панельная дискуссия на тему «Наука в регионах: как привлечь и сохранить таланты», в которой приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, член правления ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов, первый проректор ИТМО Дарья Козлова, проректор МГУ имени Ломоносова, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки (Наука 0+) Леонид Гусев. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Конкурентоспособность региона определяется в том числе научным потенциалом, а для его развития в регионе должно развиться и функционировать научное сообщество. Необходимо обеспечить условия для работы и жизни талантливых специалистов, ставить перед ними масштабные и интересные задачи. Как это делают в разных регионах, в разных вузах и крупных предприятиях, мы обсудили с экспертами», – отметил Сериков, открывая дискуссию.

«Для привлечения и сохранения молодежи и талантов нужны университеты. Регион без сильных вузов, которые привлекают абитуриентов, не вырвется в лидерство. Второе – это современные институты, исследовательские установки, которые привлекают людей. Но одной инфраструктуры, на мой взгляд, недостаточно. Должны быть амбициозные задачи. Если научный центр получает задачу класса ракетной программы Советского Союза или борьбы с коронавирусом, то на такие задачи поедут ученые. Дальше идут вещи абсолютно прикладные, бытовые – это комфорт, безопасность и условия для проживания. Найти таланты, привлечь их в науку – тоже очень серьезная задача, об этом нужно говорить. Важно выстроить системную работу: начинается все с профориентации, далее педагоги оценивают способности и мотивацию ребенка и, наконец – целенаправленное ведение к лучшим научным центрам. Экосистема по поиску талантов должна включать в себя вузы, систему СПО, школы, научные институты, а также заинтересованный бизнес», – сказал Травников.

О региональных мерах поддержки молодых ученых в Санкт-Петербурге рассказал вице-губернатор города Владимир Княгинин: «11 вузов Санкт-Петербурга вошли в госпрограмму «Приоритет 2030». В городе также локализован значительный объем центров международного уровня. Мы должны увеличивать приток талантов, открывая возможность делать карьеру, быстро стать лидерами. Нам нужны лидеры, способные расти и собирать команды».

Крупный бизнес также заинтересован в развитии науки в регионах. Что делает в этом направлении ПАО «СИБУР Холдинг», рассказал член правления компании Алексей Козлов: «Талантливые люди могут выбирать, где применять свои усилия. И немаловажный фактор – комфорт, качество жизни. Да, компания дает достойные средства и условия труда, но всегда встает вопрос безопасности, досуга, инфраструктуры, будущего детей. Это крайне важно. Мы понимаем, что развитие науки для нас в ключевых регионах присутствия компании не заканчивается созданием корпоративного центра и выстраиванием отношений с опорными вузами. Мы развиваем социальную инфраструктуру региона, например, в Тобольске мы реализовали проект по строительству аэропорта».

Всероссийский фестиваль науки (Наука 0+) внес большой вклад в привлечение внимания к науке. В 2021 году в мероприятии принял участие 81 регион и около 18 млн человек.

В завершении дискуссии свое мнение также выразили генеральный директор Аэрокосмической корпорации «Новый космос», советник губернатора Ростовской области по цифровому и инновационному развитию, победитель конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев и председатель комитета по науке и инноватике Тульской области Антон Емельяненко.

Отмечается, что все дни Конгресса молодых ученых работает стенд президентской платформы «Россия – страна возможностей». На нем ежедневно проходят интересные и познавательные лекции и мастер-классы от участников и победителей проектов платформы, таких как «Лидеры России», «Я – профессионал», «Моя страна – моя Россия» и других.