Генерал МВД прокомментировал побег из отдела полиции Петербурга узбекского бойца ММА

Если задержанный гражданин сумел настолько квалифицированно оказать сопротивление и покинуть территорию полиции, то это говорит о недостаточном уровне профессиональной подготовки сотрудников полиции, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя побег задержанного из отделения полиции в Петербурге.

В Санкт-Петербурге полиция задержала бойца ММА, гражданина Узбекистана, который подозревается в торговле поддельными QR-кодами и миграционными документами, однако он напал на сотрудников, попытался отобрать оружие и сбежал из отдела полиции, сообщил источник в силовых структурах.

«В законе о полиции имеются пункты и должностные инструкции, которые сотрудники правоохранительных органов должны исполнять при задержании такого рода людей. Если задержанный гражданин сумел настолько квалифицированно оказать сопротивление и покинуть территорию полиции, то это говорит о недостаточном уровне профессиональной подготовки, а также отсутствии профессиональной бдительности со стороны сотрудников правоохранительных органов», – говорит Ворожцов.

Он подчеркивает, что полиция должна быть готова к тому, что задержанный может оказать сопротивление. Кроме того, в данной ситуации закон позволял применить против преступника оружие, поскольку он и сам попытался его украсть, а значит, была угроза жизни сотрудников и окружающих.

«Вообще, есть различные способы воздействия, которые применяются в отношении лиц, осуществляющих агрессивное поведение. Формы и методы воздействия определяются сотрудниками, а также дежурным по отделу. Из своего опыта я могу сказать, что до четверти задержанных в той или иной форме иногда проявляют агрессивность. Поэтому и методика работы с ними достаточно отработана, например, бунтующего могут ограничить в передвижении, запретить покидать здание, в крайнем случае поместить в одноместную камеру, где он будет временно пребывать. Способов много», – рассказывает генерал-майор.

Тем не менее прежде чем обвинять сотрудников в невнимательности, непрофессионализме и так далее, необходимо будет провести служебную проверку, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и оценить действия должностных лиц. «Очень важно, чтобы не были наказаны невиновные, а виновные не ушли от ответственности», – заключил Ворожцов.

В начале декабря в Самарской области из исправительной колонии сбежал заключенный. При этом УФСИН по региону сообщило, что обстановка в самой колонии контролируемая.