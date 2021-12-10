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10 декабря, пятница | Последнее обновление — 09:59 | vz.ru
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Врач назвал способ выявления «замаскированного COVID
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В холодное время года COVID-19 активно «маскируется» под другие вирусные заболевания. Как его вовремя распознать, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети частных клиник Борис Чурадзе.
В период распространения различных респираторных инфекций COVID-19 легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер, отметил он. Ведь некоторые симптомы заражения коронавирусом совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.
«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .
По его словам, вовремя выявить «замаскированный» COVID-19 можно только в случае обращения к врачу при первых же признаках недомогания.
«Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Чурадзе.
Уменьшить вероятность заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелых последствий для здоровья в случае, если человек все-таки заболел COVID-19, можно с помощью вакцинации, напомнил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили отличия COVID-19 при «омикроне».
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Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Гитарист «Чайф» Бегунов раскритиковал Шукшину за позицию по вакцинации от ковида
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«Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – заявил музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя медийную активность звезд-противников вакцинации от COVID-19. Он также раскритиковал актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу за распространение псевдонаучных взглядов.
«Мы в том или ином случае делали прививки и это помогало нам жить здоровыми. Сейчас с какого-то боя начали слушать Машу Шукшину. Она что – монстр микробиологии? Или Юрий Лоза, который живет в плоском мире и отрицает круглость нашего бытия», – заявил Бегунов.
По мнению музыканта, звезды-антиваксеры используют критику вакцинации как способ своего медиапродвижения. «Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сказал Бегунов.
Гитарист «Чайфа» полагает, что на медиаперсон-критиков вакцинации необходимо воздействовать. «Окоротить языки этим балбесам, конечно, не мешало бы», – рассуждает он.
Призывы к отказу от вакцинации особенно опасны в условиях высокой смертности от коронавируса, считает музыкант. «У нас каждый месяц умирает маленький город... которого просто нет и не будет», – посетовал Бегунов.
Активизацию ярых критиков вакцинации он также связывает уровнем психического здоровья в обществе. «Я вижу в этом одну серьезную проблему – психиатрическое вспоможение в России крайне низко. Ну, нездоровые люди», – рассуждает Бегунов. – «Поражает, что вроде все образованные. Вроде не в средние века живем».
В то же время Юрий Лоза обвинил российских врачей в прямой заинтересованности в наличии коронавирусной инфекции. «Не надо ехать в больницу. Почему? Потому что им (врачам – прим. ВЗГЛЯД.) доплачивают за лечение коронавируса. <...> Им нужны коронавирусные, чтобы получать зарплату. Если вы приедете туда с натоптышами, вас запишут в коронавирусные и положат в палату, где существует внутрибольничная инфекция», – заявил Лоза.
Напомним, ежедневно в России от коронавируса умирает более тысячи человек. За все время пандемии скончалось более 280 тыс. россиян, в мире это число составляет – более 5,2 млн жертв.
Накануне YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной за «нарушение правил сообщества», аккаунт Шукшиной Instagram пометил страницу актрисы как публикующую ложную информацию,. Кроме того, с 1 ноября Росздравнадзор будет искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.
В Росздравнадзоре предлагают наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии и распространение заведомо ложной информации, угрожающей жизни граждан по статьям 207.1 или 207.2. Уголовного кодекса РФ со штрафом, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.
Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
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Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», – написал он в своем личном блоге.
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Гейтс также считает, что мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с коронавирусом, чем раньше, хотя «омикрон» вызывает беспокойство.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать.
Между тем, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.
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Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»
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Решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» будет принято примерно через две недели, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение: надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия 24» ТАСС.
Гинцбург добавил, что из всех действующих сегодня вакцин «Спутник V» дает наиболее широкий спектор вируснейтрализующих антител. «Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и «Спутник V», – сказал глава центра.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
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Лингвист предложил понятную россиянам альтернативу термину «QR-код»
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Для QR-кодов лучше выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций у граждан, например, «графический код», сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя рекомендацию членов Общественной палаты РФ русифицировать термин «QR-код».
В Общественной палате России утвердили заключение по итогам общественной экспертизы двух законопроектов о введении QR-кодов, сообщает РБК. При этом они порекомендовали отказаться от использования термина «QR-код», поскольку данное понятие является малопонятным и даже отталкивающим для граждан, поэтому его следует заменить, например, на «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
«Само звучание данного термина непривычно для русского слуха, потому что QR-код – слово, которое в звуковом отношении является аббревиатурой, состоящей из букв нерусского алфавита. Поэтому, естественно, для носителей русского языка это совершенно непонятные звуки. И, как все непонятное, чужеродное, пугает, добавляет сумятицы и лишней неопределенности в итак непростом деле по вакцинации населения», – говорит Осадчий.
Он полагает, что настороженность касательно термина «QR-код» также сочетается с общей тревожностью в связи с какими-либо ограничениями. Однако, по его мнению, если правильно провести разъяснительную работу с населением, то вполне можно объяснить не только, зачем нужна вакцинация и почему необходимо ограничить доступ не вакцинированных, но и почему все это называется QR-кодом.
«Но, наверное, проще, конечно, выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций. К слову, его вполне можно было бы называть «графический код». Так, например, если мы вспомним, когда появился barcode, ему тут же нашли замену – штрихкод (штриховой код)», – рассказывает лингвист.
Ранее доктор психологических наук Александр Тхостов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что люди, которые боятся QR-кодов и связывают их с мистикой, «что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола».
Пассажиров без QR-кода захотели оставить без компенсации за билеты
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Некоторые пассажиры без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за предложения авиакомпаний исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут СМИ.
Возврат средств предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, сообщает газета «Ведомости».
Соответствующее предложение якобы было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.
Нынешняя редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора, добавляет издание.
Кроме того, обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.
Уточняется, что предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета. Авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.
Отмечается, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.
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Ранее Минтранс пообещал распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании.
Напомним, правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.
Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител
Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости».
Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код.
«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.
Итальянский антиваксер выступил за прививку после перенесенного COVID
Один из известных противников вакцины против коронавируса в североитальянской области Венето Лоренцо Дамиано заявил, что сейчас только вакцинация спасет человечество от вируса.
«Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь скорее! Не беспокойтесь, потому что потом в дело вмешается бог, который все расставит по своим местам. Но сегодня вас может спасти именно эта вакцина!» –вот послание, которое я несу сейчас людям. Я делаю это после того, что мне пришлось пережить в последние недели», – цитирует РИА «Новости» мужчину.
Дамиано переболел коронавирусом в ноябре в тяжелой форме. Переболела и супруга мужчины, она перенесла коронавирус в легкой форме.
По словам собеседника агентства, в больнице ему заявили, что если бы он сделал прививку, то болезнь протекала бы иначе. Дамиано попал в отделение субинтенсивной терапии с обширным воспалением легких. По его собственным словам, он – не религиозный человек и прошел непростой путь к богу.
Мужчина покинул больницу лишь в начале декабря, но до сих пор сильно кашляет. После лечения в больнице он захотел обратиться к людям и попросить прощения. Теперь на вопрос, будет ли он вакцинироваться, Дамиано отвечает не задумываясь.
«Не пожелал бы никому того, что мне пришлось пережить в больнице. Со мной это случилось. Постепенно моя жизнь придет в норму. Но надо иметь мужество сказать правду», – подытожил он.
Вакцину сейчас он назвал спасением. В Италии завершили курс вакцинации более 45,8 млн граждан, то есть 84,86% населения страны старше 12 лет.
Ранее в Pfizer/BioNTech заявили, что для нейтрализации «омикрона» необходимо три дозы вакцины от коронавируса.
В России выявили 30 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2948, Санкт-Петербурге – 2111, Московской области – 1616.
Всего в стране выявлено 9 925 806 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
За сутки зафиксировали 1181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 286 004 человека.
Полностью выздоровели 35 794 человека, всего – 8 637 861 человек.
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Накануне в России выявили 30 752 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 543.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску создали в Японии
Японские специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая начинает светиться в случае контакта с частицами коронавирусной инфекции.
Ученые создали защитный фильтр на основе антител, обработанный флуоресцентным красителем, после чего поместили его в маску, пишет издание Kyodo News, передает ФАН.
При контакте с частицами вируса поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре. Сообщается, что эффективность разработки подтвердили несколько масштабных экспериментов.
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«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», – отметил руководитель исследования Ясухиро Цукамото.
Ранее управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявил, что белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию, выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.
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Стали известны сроки появления данных об эффективности «ЭпиВакКороны» против «омикрона»
Эффективна ли вакцина «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «омикрон», станет известно в январе, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины», – цитирует Максютова РИА «Новости».
Животных привили в конце ноября, когда только появились первые данные о новом виде штамма.
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Ранее сообщалось, что решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» примут через две недели, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Путин и Рамафоса договорились об отправке в ЮАР вирусологов и медоборудования
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID.
«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Рамафоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР.
Ростовчане пытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц
Жители ростовской области неоднократно пытались попасть на закрытые для невакцинированных и непереболевших COVID-19 объекты по подложным документам: граждане пытались выдавать за QR-коды о вакцинации коды от бытовых товаров, сообщил глава ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Ковалев отметил, что зачастую имеет место «формальное отношение охранников» к проверке документов. Он отметил, что проверяющие неоднократно фиксировали проход посетителей ТЦ «по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», пишет «Московский комсомолец».
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет работать закон о QR-кодах.
Член СПЧ рассказала Путину, почему бездомные хотят прививаться от COVID
Большинство бездомных в России не вакцинированы от коронавирусной инфекции, но они хотят сделать прививку, заявила член СПЧ Марина Ахмедова на заседании Совета с президентом Владимиром Путиным.
«С вакцинацией у бездомных тоже сейчас большие проблемы. Они в большинстве не привиты, но когда я с ними разговаривала, я поняла, почему они как раз хотят прививаться, – потому что это дало бы им возможность почувствовать себя полноправными членами общества», – приводит слова Ахмедовой сайт Кремля.
Она добавила, что сейчас в Москве и Московской области живут от 80 до 100 тыс. бездомных по данным общественных организаций. Они сталкиваются с проблемами в получении плановой медицинской помощи сейчас.
«Мы знаем случаи, когда бездомные люди просто умирали на улице в мучениях от онкологии, потому что они не могли получить в больнице обезболивания. Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства». А куда им обращаться, если у них места жительства нет?», – рассказала член СПЧ.
Также она обратила внимание на особый образ жизни таких людей: они спят сидя, так как им зачастую некуда лечь, и едят, что попало. Для них характерны сосудистые заболевания, тромбы, диабет и социально опасные заболевания, такие, как туберкулез.
«Открыть больницу для бездомных было мечтой доктора Лизы [Елизаветы Глинки]. Она мечтала открыть такую больницу, куда мог бы прийти любой человек – хоть без паспорта, хоть без полиса. Просто потому что он человек, ему бы оказали помощь, это его главный документ – то, что он человек. В 2014 году она даже получила небольшое помещение под стационар для бездомных, но тогда же начался военный конфликт в Донбассе, и она решила, что правильнее будет завозить туда детей – раненых и тяжелобольных детей», – сказала Ахмедова.
Из-за введения системы ОМС вопрос с лечением бездомных встал очень остро, поскольку раньше бюджетное финансирование покрывало медицинскую помощь по факту ее оказания любому человеку, обратила внимание член СПЧ.
Также она доложила главе государства о том, что среди бездомных много молодых, потерявших единственное жилье, но они стараются трудоустроиться и «не скатиться в асоциальный образ жизни».
В ходе заседания СПЧ президент Владимир Путин отмечал, что разрушенные человеческие судьбы должны вызывать чувство стыда у всех, а государство должно оказывать таким людям поддержку.
Он отметил, что о «чиновничьей черствости» говорят сейчас часто, но это зависит от конкретных людей, среди чиновников есть много совестливых и сознательных.
Роспотребнадзор назвал преобладающий в стране штамм коронавируса
Вариант коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант «дельта», – передает РИА «Новости» слова Поповой на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <...> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», – передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора.
Ранее российские ученые собрали данные о 45 тыс. мутаций коронавируса.
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