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«Локомотив» проиграл «Марселю» и завершил выступление в еврокубках
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Московский «Локомотив» потерпел поражение от французского «Марселя» в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках сезона-2021/22.
Прошедший в Марселе матч группы E закончился со счетом 1:0 в пользу французской команды. Единственный мяч на 35-й минуте забил польский нападающий Аркадиуш Милик, передает РИА «Новости».
Российский клуб остался без еврокубковой весны, финишировав на четвертом месте в группе с двумя очками в шести матчах. «Локомотив» потерпел пятое поражение подряд во всех турнирах. Первое место в группе Е занял турецкий «Галатасарай», набравший 12 очков и напрямую попавший в 1/8 финала Лиги Европы. На втором месте оказался итальянский «Лацио» (девять очков), который будет играть в стыковых матчах против третьей команды группы Лиги чемпионов за право участия в 1/8 финала Лиги Европы. «Марсель» (семь очков) стал третьим, французский клуб поспорит за путевку в 1/8 финала Лиги конференций.
Напомним, 22 октября «Локомотив» в домашнем матче уступил турецкому «Галатасараю». 30 сентября «Локомотив» в Риме проиграл «Лацио». 16 сентября «Локомотив» сыграл в Москве вничью с французским «Марселем».
В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь
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«В нехватке угля на украинских объектах виноваты исключительно киевские власти», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о дефиците антрацита для снабжения Луганской ТЭС, контролируемой киевскими властями.
«Они сами довели до того состояния, когда им грозят веерные отключения электричества и прекращения поставок электроэнергии в целые районы Украины. Счастьинская ТЭС, она же Луганская – далеко не единственная станция, которая рискует остаться без топлива», – обратил внимание Родион Мирошник, советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.
Призыв администрации подконтрольной Киеву части Луганской области, попросившей власти Украины добиться от России поставок антрацитовой марки угля (лучший сорт каменного угля), собеседник назвал «истеричным заявлением».
«Истерика – это все, что представители украинской стороны могут делать и делают. Как еще они пытаются возобновить поставки? Во-первых, ввели в 2017 году экономическую и логистическую блокаду на транспортировку тех же углей с нашей стороны. Во-вторых, ведут регулярные обстрелы нашей территории. Словом, создают все «условия», чтобы мы стремились обеспечивать их топливом или чего они еще там хотят», – с иронией заметил Мирошник.
«Поставки электроэнергии с Луганской ТЭС на нашу территорию были целенаправленно прерваны по решению властей Украины еще в 2015 году. Но у нас есть свой уголь, мы сами его добываем, – указал собеседник. – В этом году они, видимо, не занимались подготовкой необходимых резервов вплоть до декабря, когда уже прошел пик нагрузки на энергосети. Им нужно в районе 3 млн тонн, а имеют они сейчас примерно 300 тысяч».
По словам представителя ЛНР, в Луганске не станут рассматривать вопрос о поставках угля для «спасения непрофессионального украинского режима, не подготовившего свою страну к зиме», пока не будут прекращены военные действия в Донбассе.
«Как мы будем поставлять что-либо, кого-то спасать, если эта же самая электроэнергия потом будет направлена на обстрел наших территорий и убийство наших людей? О чем тут может идти речь? И как жители Донбасса могут воспринимать такие истеричные заявления (украинской стороны)?» – поинтересовался Мирошник.
«В таких условиях мы не можем мешать украинскому народ наводить порядок в своей стране. У граждан, на мой взгляд, всегда есть возможность отправить правительство, которое идет не туда, в отставку или путем выборов, или через импичмент, или же с помощью бунта по конституции Украины», – добавил он.
В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.
В региональной администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из России, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины. На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских тепловых станций.
В середине ноября глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в республике начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Тогда же о возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тысяч тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении.
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Украинские зенитчики сбили свой же беспилотник
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Плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник «Лелека-100», – говорится в релизе.
Офицер, отвечающий за подготовку расчетов, чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку состава, пытается договориться с разведчиками, предоставившими беспилотник. Он хочет восстановить его за счет оператора.
Ранее сообщалось, что украинский солдат погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен. Конфликт произошел 6 декабря. Командование пытается скрыть данный факт.
Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы.
Летчик ВКС спас самолет с десантниками после отказа двигателя
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Летчик воздушно-космических сил России (ВКС) спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, посадив его на неподготовленную площадку под Псковом.
В Минобороны пояснили, что на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ, передает ТАСС.
«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость. На борту находилось десять военнослужащих ВДВ и три члена экипажа. В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», – рассказали в ведомстве.
«После получения разрешения командир воздушного судна успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку, благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал», – добавили в Минобороны.
Самолет не поврежден, сразу после проведения технического осмотра и обслуживания воздушное судно продолжит использоваться по назначению.
Старший лейтенант Максим Кабаков за проявленное мужество будет представлен к награде.
В 2010 году Ту-154, следовавший из аэропорта Полярный (Якутия) в Домодедово (Москва), совершил аварийную посадку на военном аэродроме «Ижма» в Коми из-за отказа бортового электрооборудования. При аварийной посадке все выжили, экипаж Ту-154М был представлен к награде.
Военный эксперт сказал, как Россия будет пресекать провокацию Украины в Донбассе
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«Россия нанесет фланговый удар по войскам Украины, если Киев организует крупномасштабное вторжение на территорию ДНР и ЛНР», – сказал газете взгляд военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление главы российского Генштаба о готовности пресечь силовые провокации со стороны ВСУ.
«По итогам ответа России на провокацию киевских силовиков, Украина лишится всех боеспособных вооруженных сил, и ей нечем будет защищаться. Вообще», – подчеркнул капитан 1-го ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
По словам военного эксперта, на случай провокационных маневров Украины у России есть определенный военный контингент. Он включает в себя пехоту, танки, авиацию, но главное – реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо». Последние обладают дальностью действия 200 километров и способны «достать цель где угодно», отметил специалист. «Но мы будем применять свои группировки войск только, если провокация Киева будет крупной. Например, если украинские войска прямо вторгнутся в ДНР и ЛНР, и те не смогут ответить самостоятельно», – уточнил Сивков.
«Источники провокаций могут быть разными, и на каждую нужен адекватный ответ. К примеру, украинцы применят ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) американского производства Javelin и поразят, скажем, бронетранспортер. Танки они вряд ли смогут уничтожить – они все в основном в глубине обороны стоят. Против фортификаций комплексы Javelin тоже не очень эффективны. Вот, допустим, подорвали БТР, мы, если соразмерно отвечать, поразим пусковую установку, связанную с «Джавелином». Или по командному пункту ударим, который отвечал за применение комплекса», – предположил эксперт.
«И то, скорее всего, отвечать будут Донецкая и Луганская республики, а не сразу Россия. Мы же предоставим им разведданные, чтобы они могли нанести удар», – указал Сивков.
Что касается беспилотников, особенно турецких БПЛА Bayraktar, то и на это есть ответ, говорит собеседник. «У ДНР и ЛНР есть очень эффективные средства радиоэлектронной борьбы – «Тритон М». Они подавляют каналы связи, нейтрализуя эти машины», – заключил специалист.
В четверг начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил: любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности... В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – констатировал глава Генштаба.
Герасимов подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину – ложь. «Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – указал генерал армии.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за санкций США против Белоруссии
Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
«Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле, вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра. Я понимаю, какой репутационный ущерб нанесен Литве», – передает его слова «Делфи».
Также Ландсбергис отметил, что со вступлением в среду в силу американских санкций «Беларуськалий» продолжает транзит своих товаров через Литву.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
В Совфеде ответили на слова Кулебы о готовности Киева на уступки Москве
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«Заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности к компромиссам с Москвой – это словесная возня Киева в угоду западным кураторам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой ряд вопросов, кроме отношений Украины с ЕС и НАТО.
«Заявление главы украинского МИД не несет в себе никакой дополнительной нагрузки. Те темы, по которым, в интерпретации господина Кулебы, между нашими странами невозможны никакие компромиссы, и есть самые главные для России темы, по которым Москва ожидает компромиссов. Причем не столько от Киева, который тут явно несамостоятелен, сколько от его западных покровителей», – сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По мнению сенатора, слова Кулебы не являются прорывными для достижения Москвой и Киевом общих точек по внешнеполитическим вопросам. «Пока это заявление можно расценивать как привычную украинскую демагогию. Киев просто пытается уловить настроения западных кураторов, и эти настроения меняются не в лучшую для Украины сторону», – пояснил сенатор.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что Москва никогда не выступала категорически против контактов Киева с Евросоюзом, в то время, как Брюссель сопротивлялся интеграции Украины в Евразийский экономический союз и подобные ему объединения. «ЕС ставил условия Киеву: либо к нам, либо в евразийские структуры», – отметил Джабаров. Что касается вступления Украины в НАТО, то об этом, судя по позиции руководства альянса, пока речи нет и быть не может, добавил сенатор.
«Москва в первую очередь требует от Киева выполнения Минских соглашений. Украинским властям следует для начала навести порядок в собственном доме и сесть за стол переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками. У Москвы же пока нет сильного желания даже просто вести диалог с министром Кулебой после его резких высказываний в адрес российских властей», – резюмировал Джабаров.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы. При этом он подчеркнул, что Украина «не пойдет на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства: например, европейская и евроатлантическая интеграция».
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Вместе с тем Кулеба выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России агрессивных намерений, западные союзники окажут Киеву поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию. Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть
против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Польша призвала к запуску антимонопольного разбирательства против Газпрома
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Еврокомиссия располагает достаточными аргументами для запуска антимонопольного расследования против Газпрома, заявила министр климата Польши Анна Москва.
«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении Газпрома, – цитирует ТАСС министра.
Она отметила, что скоро будет встречаться с еврокомиссаром по энергетике и отстаивать этот постулат. По ее словам, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить разбирательство.
Москва отметила, что антимонопольное расследование ЕК против Газпрома может повлечь наказание и требование проверки договоров со странами. По ее утверждению, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста.
Ранее министр климата Польши заявила, что обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования в отношении Газпрома антимонопольного расследования будет оправданным.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%. В понедельник цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.
Шарий: Российские власти должны вытряхнуть Цимбалюка из страны
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«Цимбалюк неоднократно говорил, что в России он находится в агрессивной среде, а на Украине тепло и круто. Так вот пускай туда и едет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. Ранее украинского журналиста Романа Цимбалюка, живущего в Москве, вызвали на допрос в столичную прокуратуру по делу о возбуждении вражды к россиянам.
«Я уверен, что власти Москвы занялись Романом Цимбалюком после выхода моих видеороликов о нем на YouTube. Люди их посмотрели и начали массово обращаться в прокуратуру, поэтому там просто не могли не отреагировать. Видимо, никакая «крыша», которая якобы должна была прикрыть Цимбалюка, ему не помогла», – отметил Анатолий Шарий.
«С другой стороны, меня удивило то, что его высказывания, которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти к россиянам, подпадают всего лишь под административную статью. На Украине, например, это уголовно наказуемое деяние. А то, что он за все время своей деятельности наговорил, тянет на уголовную статью. Однако, видимо, таким образом российские власти решили отправить его на родину, в Киев», – считает собеседник.
«Судя по словам Цимбалюка, в России он находится в агрессивной среде, поэтому ему просто жизненно необходимо отправиться туда, где хорошо. Он же рассказывал, как на Украине зимой тепло в квартирах и как там круто. Так вот пускай и едет туда. Хватит себя мучить», – продолжил Шарий.
«Закон един для всех. Мы помним, как комикам за одну дебильную шутку запретили въезд в Россию. Помним, как других людей высылали из страны с административной статьей за определенного рода высказывания. А этот человек делает это на регулярной основе, – рассказывает собеседник. – То, что он оскорбляет власть, волнует меня меньше всего. Но он оскорбляет всех россиян, да еще и намекает на разные национальности, хотя Россия – многонациональное государство. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Поэтому российские власти должны его вытряхнуть из страны, и все».
Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы, сообщил в четверг источник RT. Отмечается, что поводом для вызова стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».
В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП.
Украинский медиаэксперт и политический деятель Анатолий Шарий ранее неоднократно обращал внимание на ряд антироссийских и русофобских высказываний, которые допускал Цимбалюк в последнее время в публичном пространстве.
Сотрудник украинского информагентства ранее участвовал в ток-шоу на российском телевидении, некоторое время был единственным украинским журналистом, аккредитованным для работы в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии изданию «Газета.Ru» назвала Цимбалюка талантливым, но потерявшим себя журналистом. «Последнее время он пытался реализоваться то в торговле, то в провокационной видеоклоунаде. Действительно, жаль, учитывая, что он талантлив. Но он сделал свой выбор в пользу участия в «информационной войне», по его же собственным словам», – констатировала Захарова.
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Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Учительница: Абитуриенты из киргизских регионов не знают русский и таблицу умножения
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На русском языке говорит подавляющее число жителей Бишкека, где в большинстве школ преподавание ведется на русском, но в южных регионах страны ситуация удручающая, рассказала газете ВЗГЛЯД одна из учительниц Киргизии. Проблему владения мигрантами из стран СНГ русским языком затронул Владимир Путин на встрече с правозащитниками.
«Уровень владения русским языком этническими киргизами остается удовлетворительным только в крупных городах на севере страны, прежде всего в Бишкеке, где по-русски говорят 99% горожан», – рассказала на условиях анонимности одна из педагогов в киргизской столице.
По ее словам, желание жителей Бишкека знать русский язык огромно. При этом в школах, где преподавание ведется исключительно на русском языке, до 99% учеников составляют этнические киргизы. «Из 97 муниципальных школ города только четыре чисто киргизские, такие цифры говорят сами за себя», – говорит учительница. Она отмечает, что миграции киргизов в богатый Казахстан «мешают нюансы взаимоотношений двух народов», поэтому все, кто ищет для себя лучшей участи, стремятся выучить русский язык и уехать на заработки в РФ.
«Многие понимают, что киргизский язык нужен только до границы, а дальше потребуется язык, на котором будут разговаривать все – то есть русский. Уровень владения английским языком в Киргизии нижайший», – говорит собеседница, которая работает в местной системе образования без малого 40 лет.
Тем не менее, в последние годы «под большим прессингом» в русскоязычных школах открываются киргизские классы, «хотя даже этнические киргизы идут туда очень неохотно». «Традиционно считается, что школы на киргизском языке дают более низкий уровень образования. На юге страны есть области, где русский язык не знают вообще. Такая картина характерна для городов Нарын или Талас, где осталась всего одна школа с преподаванием на русском», – говорит педагог.
Одна из проблем Киргизии – разный уровень образования между регионами. Поэтому один и тот же учебник может быть для Бишкека слабым пособием, а для региона – трудным. «Дети, приезжающие из регионов для поступления в вузы Бишкека, часто не знают даже таблицу умножения. И уровень владения русским языком у них соответственный. Если в Чуйской долине по-русски говорят худо-бедно, то чем дальше от Бишкека, тем ниже этот показатель», – отметила учительница.
В четверг президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России. «Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин.
Судьба русского языка стала одной из главных тем парламентских выборов в Киргизии в конце ноября. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Согласно законопроекту, в системе образования (от детсада до вузов) государственный язык планируется сделать основным языком обучения и воспитания. Это при том, что сейчас в республике существует множество русскоязычных детских садов и школ.
Американцев шокировали недоступные для них трудовые права россиян
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Пользователь американского сайта Reddit из России рассказал жителям США о правах в сфере трудового законодательства, которые есть у российских граждан, но нет у американцев.
Россиянин рассказал, что он живет в городе-миллионике в пяти часах езды от Москвы и на сайте зарегистрировался в основном из-за мемов, однако его шокировала статья о правах американцев, и он решил рассказать, как обстоят дела с трудовым законодательством в России.
«Ребята, я просто в шоке. Вы действительно должны быть на баррикадах прямо сейчас с такими условиями работы. Позвольте мне объяснить, почему это так, простыми фактами», – написал пользователь на Reddit.
Он пояснил, что в России «каждый работник, от посудомойки и кассира до топ-менеджеров, имеет следующие права»: «14 дней отпуска каждые шесть месяцев. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей (логично летние каникулы)», – начал рассказывать американцам россиянин.
Он перечислил права, касающиеся оплаты больничного, оплаты сверхурочной и ночной работы и условий увольнения. Также россиянин объяснил американцам особенности отпуска по уходу за ребенком в России.
«Вы – самая богатая страна в мире. Ваши компании безумно богаты, и они обращаются со своими работниками как с дерьмом», – отметил россиянин, обращаясь к американским пользователям сайта.
Он призвал граждан США создавать союзы, отстаивать свои права, увольняться и просить других уволиться, если условия очень плохие.
В комментариях многие поблагодарили россиянина за такое просвещение и согласились, что права сотрудников в России во многом лучше.
«Спасибо вам от одного выгоревшего американского рабочего, солидарен с вами», – написал один из пользователей.
«Таким образом, в России права трудящихся лучше, чем в Штатах. Круто», – отметили в комментариях.
«Да, это безумие, что самая богатая страна в мире не может гарантировать элементарную охрану труда или бесплатное медицинское обслуживание. Слава богу, я живу не в США», – прокомментировал пост пользователь с ником FutureDeadAlcoholic.
«Американская пропаганда говорит, что вы должны работать, чтобы заработать как можно больше денег, не помогайте своему сообществу или своему соседу, просто служите себе, зарабатывайте деньги и еще больше денег. Вот почему американские миллиардеры не будут платить своим работникам справедливую заработную плату, достаточную только для того, чтобы они могли оставаться богатыми и сосредоточиться на прибыли», – объяснили в комментариях.
«Это правда? (…) Бьюсь об заклад, теперь он расскажет нам, что у него есть перерыв и обед», – отметил еще один читатель. Сам автор текста ответил ему: «У меня они есть (перерывы и обед)! Обед – 60 минут и перерывы – 5x15 минут в 9-часовую смену».
«Как вы думаете, как наша страна стала такой богатой? Это всегда была эксплуатация. Люди просто наконец-то заметили, потому что компании отняли у них все преференции», – добавили американцы.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей.
Украинские власти Луганской области призвали Киев добиться от России поставок угля
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Администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.
«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС», – говорится в письме, передает РБК-Украина.
В администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из РФ, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины.
На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
NYT: Посадивший лайнер Ryanair в Минске диспетчер заявил об операции КГБ
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Бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслуж, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, летом диспетчер нелегально пересек госграницу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет посадили в результате операции КГБ, и рассказал ее детали, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил NYT, что польским чиновникам, расследовавшим посадку самолета Ryanair, удалось получить информацию от «прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке». Он добавил, что в диспетчерской находился офицер КГБ и «в решающий момент» он взял службу под контроль. При этом, по словам Жарина, силовик все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с самолетом.
Газета отмечает, что Галегов был якобы ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба. Отмечается, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.
Как пишет издание, к настоящему времени Галегов уже покинул Польшу, его нынешнее местонахождение пока неизвестно.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Генштаб заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе
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Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. <...> В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – цитирует ТАСС Герасимова.
По его словам, любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. При этом он подчеркнул, что информация о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину является ложью, а осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления.
«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», – сказал Герасимов.
Также Герасимов заявил, что предложенное Россией «новое уравнение безопасности», которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, может стать действенным механизмом контроля над вооружениями. Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности, передает РИА «Новости».
«Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу – стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу», – подчеркнул начальник Генштаба.
Кроме того, одной из проблем он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство. По его словам, Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе.
«Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», – сказал Герасимов.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
В среде мигрантов рассказали о зарабатывающих по 200 тысяч в месяц приезжих
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В Федерации мигрантов России сообщили, что прибывающие на работу в Россию иностранцы могут получать по 200 тыс. рублей, но работать приходится в тяжелых условиях – до 20 часов в день.
«В сфере строительства из-за пандемии не хватает рабочих и узконаправленных специалистов, например, сварщиков. Средняя зарплата в час у них семь с половиной долларов. Около 200 тыс. в месяц выходит, это хорошая зарплата. 8-часовой рабочий день», – об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илия Биниаминов.
По словам Биниаминова, мигранты более трудолюбивы, чем россияне. Отмечается, что приезжие могут работать по 20 часов. а не восемь.
Ранее сообщалось, что в Минтруде заявили о корректировке оплаты труда шахтеров до конца года. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин, заслушав доклад о заработной плате горняков, выразил недовольство плохим анализом ситуации.
Вопрос подняли после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где при взрыве метана погибли 46 горняков и пять горноспасателей.