Путин охарактеризовал принимаемые Россией в ответ на провокации НАТО меры Песков заявил о возможном обращении Путина к съезду «Единой России» 1 декабря 2021, 14:55 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда «Единой России», который пройдет 4 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил в ответ на вопрос, примет ли президент участие в съезде партии, что Путин «будет иметь возможность обратиться к участникам съезда», передает ТАСС. «На просьбу уточнить, приедет ли президент на съезд лично, Песков повторил, что глава государства «будет иметь возможность к нему обратиться». Ранее Путин отметил важность взаимодействия стран по линии политических партий.

Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет 30 ноября 2021, 15:45 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений. По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач. Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки». Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток 1 декабря 2021, 14:45

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот. «Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова. Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет. Названа дата большой пресс-конференции Путина 1 декабря 2021, 13:56

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря, это будет очная пресс-конференция», передает РИА «Новости». «Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», – добавил он. Пресс-конференция пройдет в Манеже, «будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор». «Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи на этот год мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в Манеж (...) количество мест будет, к сожалению, ограничено 500, обычно у нас бывает свыше тысячи, 1 тыс. 100 и так далее. Сейчас, к сожалению, будет 500», – отметил представитель Кремля. Так как количество журналистов будет ограничено, на мероприятие не будет свободной аккредитации: «Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ». Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста. «С 1 декабря служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации», – заключил Песков. Путин: Россия не откажется от доллара 30 ноября 2021, 17:04 Текст: Елизавета Булкина

Россия продолжит работать с долларом, однако его использование будет сокращаться, учитывая тренд на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путина форуме «Россия зовет». «На сегодняшний день, наверное, основной тренд – это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться», – передает его слова РИА «Новости». «Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет – не захочет и не надо, будем сокращать», – добавил Путин. При этом, по словам глав государства, доверие к доллару подрывают США. «Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны», – сказал он. Путин отметил, что США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса. «Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить [от доллара]. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом», – пояснил президент В мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. «Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом», – сказал Путин.



Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях. Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума. Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. Главе ЛНР вручили удостоверение члена партии «Единая Россия» 30 ноября 2021, 21:19 Текст: Кристина Цыцура

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий торжественно вручил главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику удостоверение члена партии «Единая Россия». Мероприятие проходило в актовом зале Луганского государственного университета им. Даля. «Согласно нашему уставу, прежде чем стать членом партии «Единая Россия» необходимо от шести месяцев до одного года быть сторонником партии. Но генеральный совет принял решение об изменении положения в части жителей Донбасса, потому что вы уже и так прошли тот срок испытаний в разы намного больше за эти семь лет, оставаясь на земле Донбасса настоящими патриотами России», – цитирует Водолацкого РИА «Новости». В сентябре в Ростовское региональное отделение партии обратились 5 тыс. жителей ЛНР, изъявив желание вступить. Первым удостоверение члена партии получил глава республики Леонид Пасечник. «Сегодня мы имеем возможность стать полноправными членами партии «Единая Россия», и это говорит о том, что мы становимся не только россиянами, мы имеем возможность участвовать во внутриполитической жизни Российской Федерации», – заявил Пасечник. Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости от Киева после госпереворота. В столице Украины решение не признали. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов России 30 ноября 2021, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

Доходы российского бюджета от ненефтегазовых поступлений растут, власти планируют наращивать их долю, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». «На нефтегазовые доходы приходится значительный объем наших поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей снижаются постоянно, из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений, они увеличиваются, и мы намерены это делать дальше путем решения одного из самых ключевых вопросов нашего развития способом диверсификации нашей экономики», – цитирует Путина РИА «Новости». Доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году, по данным Счетной палаты, сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, доля ненефтегазовых увеличилась на 11,3% с 60,7% в 2019 году. Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации. Стало известно о подготовке Байдена к виртуальному разговору с Путиным 30 ноября 2021, 16:35 Текст: Вера Басилая

Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, пишет газета Washington Post. По данным газеты, Белый дом обсуждает варианты сдерживания «вторжения» РФ на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций, передает РИА «Новости». При этом обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, скорее всего, не будет очной. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россию не пугает рост оборонного потенциала Китая 30 ноября 2021, 17:22 Текст: Александра Юдина

Россию не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений, она сама занимается увеличением своих сил, заявил президент России Владимир Путин инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают, вызывает это у них озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потом что мы и сами развиваем свой потенциал», – передает ТАСС его слова. Ранее Китай выразил протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи. Напомним, Пентагон сообщил, что КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования. Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок 30 ноября 2021, 16:10 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он переизбираться на новый президентский срок, но подчеркнул, что имеет на это право в соответствии с конституцией. «В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Путина. "Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России кроме возможного переизбрания. Ну, я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание", - сказал Путин, отвечая на вопрос участника форума, планирует ли Путин баллотироваться на следующих президентских выборах и какие еще цели Путин хотел бы достичь для России. При этом он добавил, что президент США Джо Байден, заявивший, что планирует участвовать в следующих президентских выборах, сделал «абсолютно правильно», потому что если сейчас начать готовиться к выборам, управляемость страной значительно пострадает. Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок. Также, отвечая на вопрос о преемнике, он заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России. Путин: Россия не хочет жить за крепостными стенами 30 ноября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Россия старается соблюдать принципы макроэкономической политики и повышает уровень экономического суверенитета, а не стремится построить «экономическую крепость» и «жить за крепостными стенами», заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Вы сказали, что мы создали экономическую крепость – если так говорят, хорошо – но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Россия будет добиваться этого в том числе за счет сотрудничества с партнерами во всем мире. Ранее Путин заявил, что по итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%. Также он отметил, что темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Путин: Существуют риски роста цен на продовольствие 30 ноября 2021, 16:46 Текст: Александра Юдина

Риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции, сообщил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений. А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», – передает ТАСС его слова. При этом глава государства отметил, что за последний месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница и, по мнению экспертов, такая динамика может сохраниться. Напомним, президент сообщал, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян. Путин обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%. Путин сообщил, что планирует посетить открытие Олимпиады в Пекине 30 ноября 2021, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае. «Я планировал поехать на открытие», – цитирует Путина РИА «Новости». Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года. Между тем в мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призывала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выражал протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду. В сентябре Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. «Единая Россия» анонсировала декаду приемов граждан 30 ноября 2021, 18:34 Партия «Единая Россия» с 1 по 10 декабря проведет ежегодные приемы граждан, каждый из дней приема будет посвящен определенной теме, сообщила пресс-служба партии. «Все дни декады будут тематическими. К примеру, 2 декабря состоится день приемов по социально значимым вопросам, 3 декабря – по вопросам здравоохранения, 6 декабря – по одной из самых популярных у людей тем – ЖКХ, 7 декабря - по вопросам старшего поколения, 8 декабря – по вопросам дошкольного и школьного образования, 9 декабря – по юридическим вопросам, 10 декабря – по трудовым вопросам», – говорится в сообщении на сайте партии. Со своими вопросами люди смогут обратиться в региональные и местные общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках, сообщила председатель Комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан, врио заместителя секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. «Единая Россия» отмечает свой 20-летний юбилей делами, в первых числах декабря будет организован прием граждан во всех регионах России. И это бесценная возможность помочь конкретному человеку здесь и сейчас, но кроме этого еще и возможность выявить проблемы, сбои, которые требуют системных решений. К работе региональных приемных подключается большая команда: руководители регионов, коллеги-депутаты, руководители ведомств. По итогам декады мы проведем детальный анализ тех вопросов, с которыми обращаются сегодня наши граждане, разберем, какие из них требуют решений на региональном уровне, какие – на федеральном», – отметила Кузнецова. Обращения заявителей будут рассматривать секретари региональных отделений партии, главы регионов, депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, партнерских организаций, среди которых Ассоциация юристов России, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России и другие. Записаться на прием можно по телефону, позвонив в региональную общественную приемную в своем городе. В большинстве регионов приемы будут организованы офлайн. Путин выразил обеспокоенность отношением мирового сообщества к России 1 декабря 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия обеспокоена тем , что мировое сообщество действует вразнобой, а также отношением к России ряда партнеров, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот. «Мы призываем и будем призывать всех международных партнеров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в ее уставе основополагающие принципы межгосударственного общения. При этом выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России, некоторые наши партнеры, пытающиеся сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление, и более того – нагнетать напряженность у наших границ», – передает РИА «Новости» слова Путина. По словам российского лидера, в ходе визита в Индию планируется наметить новые масштабные инициативы. «На следующей неделе предстоит визит в Индию, в ходе переговоров с премьер-министром (Нарендрой) Моди, наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнерства. Это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам», – сказал Путин. По его словам, «хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств». Путин отметил также, что Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе. «Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы давние, надежные партнеры в торговой, инвестиционной и энергетической сферах. Несмотря на пандемию растет взаимный товарооборот. По итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%», – обратился Путин к послу Австрии Вернеру Альмхоферу. «Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии», – добавил Путин. Он отметил также, что Россия рассчитывает, что Нигерия поддержит инициативу встречи в 2022 году лидеров России и африканских стран. «Рассматриваем Нигерию как одного из ключевых партнеров России на африканском континенте, отношения с которым традиционно носят дружественный характер», – сказал Путин. «Надеемся, что нигерийское руководство поддержит российскую инициативу провести в 2022 году очередную встречу лидеров России и африканских государств», – добавил он. По словам Путина, Россия и Бенин готовят межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. «Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовится межправсоглашение о военном сотрудничестве», – сказал президент России. Он добавил, что также готовится меморандум о взаимопонимании в спортивной области, а российские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах на территории Бенина в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры. Верительные грамоты главе российского государства вручили Любомир Регак (Словацкая Республика), Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана), Вернер Альмхофер (Австрийская Республика), Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан), Лвин У (Республика Союз Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола), Джорджио Стараче (Итальянская Республика), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания), Паван Капур (Республика Индия), передает официальный сайт Кремля. Ранее Путин сказал послам, как победить COVID-19. Турция анонсировала телефонные переговоры Путина и Эрдогана 1 декабря 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести 3 декабря телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых может затронуть ситуацию на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО. «Мы находимся в контакте с двумя сторонами [Россией и Украиной], и мы выступаем за деэскалацию. Недавно я провел переговоры с главами МИД [РФ Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой. В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным», – передает ТАСС слова дипломата в ответ на просьбу прокомментировать напряженность между Россией и Украиной. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД