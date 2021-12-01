«Московский тренинговый центр» заподозрили в небезопасных услугах

Работников «Московского тренингового центра» подозревают в создании НКО, посягающей на права граждан и оказании небезопасных услуг, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 239, 238, 110 и 171 УК РФ», – сказал собеседник РИА «Новости».

Один из клиентов центра, по этим данным, покончил с собой в 2015 году.

Между тем старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что по уголовному делу у администраторов и активных участников проводятся обыски по 11 адресам. Кроме того, она рассказала, что трое руководителей центра находятся в розыске.

Дело расследуется в отношении трех руководителей центра, им обвинение уже предъявлено заочно, сообщила Иванова ТАСС.

«Московский тренинговый центр» открылся в начале 2000-х, им руководил психолог Роман Тихонов, его супруга и ее дочь

«В центре применялась методика «Лайфспринг» – трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида», – пояснила Иванова.

По информации на сайте центра, тренинги проводятся для повышения личной эффективности участников, развития ответственности, достижения целей, лидерства и командной работы.