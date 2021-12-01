Путин поручил представить предложения о повышении зарплат бюджетников Путин ввел налоговые стимулы за внедрение отечественного ПО Путин назвал Жукова личностью исторического масштаба 1 декабря 2021, 13:03 Маршал Советского Союза Георгий Жуков был личностью исторического масштаба, которая всецело посвятила себя служению Родине, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения военачальника. «Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля – большое, знаковое событие не только для его земляков, жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константинович Жуков был прославленным полководцем, личностью поистине исторического масштаба. Он всецело посвятил себя служению Родине, прошел героический ратный путь – от рядового Первой мировой до Маршала Победы. Его стратегический талант, умение в самых сложных ситуациях принимать грамотные, оперативные решения во многом определили итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что проведение торжеств – важная инициатива, свидетельство глубокого интереса разных поколений к российской истории, к подвигам и свершениям предков. По мнению российского лидера, юбилейные мероприятия призваны содействовать сбережению народной памяти о маршале Советского Союза Георгии Жукове и его огромном вкладе в Победу. Напомним, в центре Екатеринбурга появилась скульптурная композиция, посвященная службе маршала Георгия Жукова на Урале.

Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет 30 ноября 2021, 15:45 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений. По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач. Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки». Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной 30 ноября 2021, 15:39 Текст: Вера Басилая

О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина. По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные. Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине. Путин заявил об ускорении роста цен в России 30 ноября 2021, 14:46 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян. «Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», – передает его слова РИА «Новости». Так, глава государства обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Вместе с тем Путин отметил, что в России безработица вышла на уровень до пандемии. Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%. Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты 30 ноября 2021, 15:34

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». «Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства. Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри». Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы. «Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости». В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Путин объяснил, в каком мире хотел бы жить 30 ноября 2021, 15:24 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет», что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде. На форуме глава ВТБ Андрей Костин сообщил главе государства про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни, передает РИА «Новости». По этому документу ответственные потребители, желающие сохранить климат Земли должны отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. «Вы хотели бы жить в таком мире?» – обратился Костин к Путину. «Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу», – ответил президент. Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно. «Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем», – сказал Путин. Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации. Путин: Россия не откажется от доллара 30 ноября 2021, 17:04 Текст: Елизавета Булкина

Россия продолжит работать с долларом, однако его использование будет сокращаться, учитывая тренд на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путина форуме «Россия зовет». «На сегодняшний день, наверное, основной тренд – это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться», – передает его слова РИА «Новости». «Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет – не захочет и не надо, будем сокращать», – добавил Путин. При этом, по словам глав государства, доверие к доллару подрывают США. «Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны», – сказал он. Путин отметил, что США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса. «Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить [от доллара]. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом», – пояснил президент В мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. «Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом», – сказал Путин.



Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях. Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума. Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. Путин не исключил новых мер социальной поддержки граждан 30 ноября 2021, 14:47 Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство не исключает возможности введения новых мер поддержки жителей страны, заявил президент Владимир Путин. Глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» напомнил об уже существующих мерах социальной поддержки людей с небольшими доходами, передает ТАСС. В их числе он указал единовременные выплаты пенсионерам и семьям со школьниками. «Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», – подчеркнул президент. В понедельник Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового. Путин спрогнозировал рост ВВП на 4,2% 30 ноября 2021, 15:29 Текст: Евгения Шестак

По итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь – сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира». Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность. Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов России 30 ноября 2021, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

Доходы российского бюджета от ненефтегазовых поступлений растут, власти планируют наращивать их долю, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». «На нефтегазовые доходы приходится значительный объем наших поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей снижаются постоянно, из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений, они увеличиваются, и мы намерены это делать дальше путем решения одного из самых ключевых вопросов нашего развития способом диверсификации нашей экономики», – цитирует Путина РИА «Новости». Доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году, по данным Счетной палаты, сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, доля ненефтегазовых увеличилась на 11,3% с 60,7% в 2019 году. Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации. Стало известно о подготовке Байдена к виртуальному разговору с Путиным 30 ноября 2021, 16:35 Текст: Вера Басилая

Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, пишет газета Washington Post. По данным газеты, Белый дом обсуждает варианты сдерживания «вторжения» РФ на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций, передает РИА «Новости». При этом обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, скорее всего, не будет очной. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россию не пугает рост оборонного потенциала Китая 30 ноября 2021, 17:22 Текст: Александра Юдина

Россию не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений, она сама занимается увеличением своих сил, заявил президент России Владимир Путин инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают, вызывает это у них озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потом что мы и сами развиваем свой потенциал», – передает ТАСС его слова. Ранее Китай выразил протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи. Напомним, Пентагон сообщил, что КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования. Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок 30 ноября 2021, 16:10 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он переизбираться на новый президентский срок, но подчеркнул, что имеет на это право в соответствии с конституцией. «В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Путина. "Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России кроме возможного переизбрания. Ну, я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание", - сказал Путин, отвечая на вопрос участника форума, планирует ли Путин баллотироваться на следующих президентских выборах и какие еще цели Путин хотел бы достичь для России. При этом он добавил, что президент США Джо Байден, заявивший, что планирует участвовать в следующих президентских выборах, сделал «абсолютно правильно», потому что если сейчас начать готовиться к выборам, управляемость страной значительно пострадает. Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок. Также, отвечая на вопрос о преемнике, он заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России. Путин: Россия не хочет жить за крепостными стенами 30 ноября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Россия старается соблюдать принципы макроэкономической политики и повышает уровень экономического суверенитета, а не стремится построить «экономическую крепость» и «жить за крепостными стенами», заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Вы сказали, что мы создали экономическую крепость – если так говорят, хорошо – но мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Россия будет добиваться этого в том числе за счет сотрудничества с партнерами во всем мире. Ранее Путин заявил, что по итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%. Также он отметил, что темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Путин: Существуют риски роста цен на продовольствие 30 ноября 2021, 16:46 Текст: Александра Юдина

Риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции, сообщил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений. А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», – передает ТАСС его слова. При этом глава государства отметил, что за последний месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница и, по мнению экспертов, такая динамика может сохраниться. Напомним, президент сообщал, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян. Путин обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%. Путин заявил об опасности штамма «омикрон» для мировой экономики 30 ноября 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон», заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». «Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу, что она – экономика – постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления. По его словам, инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран. Напомним, в пятницу цены на нефть Напомним, в пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 «омикрон». Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что «омикрон» опаснее и заразнее «дельты», что потенциально грозит новыми локдаунами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реакция рынков на штамм «омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет.