Лавров заявил о недопустимости дискриминации христиан

Важно не допустить дискриминацию христиан и создание угроз христианским жителям тех или иных районов, особенно в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, заявил глава МИД России Сергей Лавров во вступительном слове ходе переговоров в Ватикане.

«У нас много общих тем в отношении конфликтов, сохраняющихся в разных частях земного шара. Наше стремление, как и стремление Ватикана, содействовать урегулированию этих конфликтов всегда охватывает и такую важную задачу как недопустимость дискриминации христиан, недопустимость создания угроз христианским жителям тех или иных районов, особенно в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – приводятся слова Лаврова на сайте МИД России.

По его словам, эти вопросы являются неотъемлемой частью регулярного политического диалога. «Мы его ценим, так же как и контакты наших делегаций в ООН, в Совете Европы, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в других форматах», – заявил Лавров.