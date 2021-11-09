США заявили о «тесте на доверие» для России в вопросе кибербезопасности

Соединенные Штаты заручились обещанием России принять меры по переданной ей информации о киберпреступности, Вашингтон считает это «тестом» для диалога на эту тему, заявила заместитель советника американского президента по нацбезопасности Энн Нюбергер.

«Мы поделились информацией с русскими, и это будет тестом их готовности действовать. Они пообещали принять меры на основании той информации, которая была им предоставлена», – цитирует Нюбегер РИА «Новости».

Она добавила, что российские власти способны решить проблему хакерских атак, в том числе вымогательства с подконтрольной им территории.

Ранее СМИ сообщали, что в руководстве США увидели продвижение вперед в диалоге с Россией по вопросам безопасности.

До этого в МИД России сообщали, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

Во вторник президент США Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину.

США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск. Они обвиняются в США в кибервымогательстве на общую сумму в 200 млн долларов.