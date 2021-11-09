Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах

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9 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Россия научит Европу использовать «зеленый» уголь

Что ждет угольную отрасль России в экологически чистом мире Ton Koene/UIG/ТАСС
Пока Европа строит планы по полному отказу от углеродов ради экологической повестки, Россия намерена спасать планету иным путем. В России зеленую стратегию Запада считают ошибочной. Первый же удар Европы по углю, считающемуся самым грязным энергоносителем, вышел ей боком. Что ждет угольную отрасль России, которая в этом году переживает ренессанс?  Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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Как России решать проблему этнической преступности

Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности кадр из видео
Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность? Подробности...
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Байден отказался от Америки на первом месте

Комитет «Америка прежде всего» объединил 800 тысяч человек – как пацифистов, так и нацистов Scherl/Global Look Press
Администрация Джо Байдена отказывается от принципа «Америка прежде всего» (America First), на котором строил свою политику Дональд Трамп. Внутри страны этот лозунг не без оснований считают фашистским, вне США – претензией американцев на цивилизационную исключительность. Но что на самом деле означает отказ от него для Белого дома и всего мира? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Чего стоила Украине утрата донбасского угля

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут опять ее собственные граждане. До 2014 года страна была экспортером энергетического угля, а теперь стала его импортером. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно довольно провинциальный Стокгольм превратился в центр притяжения музыкальных талантов со всего мира. Такого рода институты создают кластеры притяжения хороших исполнителей и продюсеров. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 11 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
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Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
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    Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах

    9 ноября 2021, 15:46

    Текст: Вера Басилая

    Необходимо сохранять введенные ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением для стабилизации эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России», – цитирует ТАСС Попову.

    Ранее Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.

    Между тем, в Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, а власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.

    До этого власти Амурской области сообщили, что намерены ввести с 1 декабря в вузах систему пропуска по QR-кодам. Не привитые от коронавируса студенты будут заниматься дистанционно.

    Власти Приморья с 8 ноября решили запретить посещать непродовольственные магазины, сауны, парикмахерские и гостиницы без QR-кода о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, сообщило правительство региона.

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    Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
    		    8 ноября 2021, 18:24
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.

    «На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.

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    Губернатор ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса
    		    8 ноября 2021, 19:30
    Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

    «Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала «Спутник V». Я вместе со всеми», – пояснила Комарова, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе.

    Комарова напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.

    «Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим – активно, счастливо, без ограничений, то это возможно тогда, когда мы здоровы», – подчеркнула она.

    В конце августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре–пять раз по сравнению с августом текущего года.

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    Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
    		    9 ноября 2021, 01:30
    Фото: Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Со вторника возобновляются чартерные рейсы из России на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщают информационные агентства.

    Представители туротрасли сообщили, что минимальная стоимость недельных чартерных туров составляет от 15–26 тыс. рублей. Первые клиенты «Интуриста» по чартерной цене отправятся в Шарм-эш-Шейх из Москвы самолетом Egypt air, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду рейсом Azur air. В компании при этом отметили, что «рейс из Москвы регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене». «У нас жесткие блоки на этих рейсах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме того, Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.

    Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. В начале июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

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    Число случаев заражения COVID в мире превысило психологический рубеж

    8 ноября 2021, 17:32

    Текст: Валентина Григоренко

    Общее число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 млн. человек.

    Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, по состоянию на 16.30 мск в понедельник, число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 250 005 427, передает РИА «Новости».


    С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 051 993 заболевших.

    Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.

    Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,8 млн случаев заболевания.

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    Врач назвала продукты для сдерживания COVID-19

    9 ноября 2021, 08:55

    Текст: Татьяна Янькова

    В разгар коронавирусной эпидемии животные и нерафинированные растительные жиры помогут обеспечить клеткам организма защиту от проникновения вируса, считает профессор ФМБА, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

    В первой половине дня врач, которого цитирует «Российская газета», советует съедать, например, кусочек сала – это поддержит щелочную среду в организме. Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность и гибнут, а в кислотной, наоборот, размножаются.

    Очень полезным является масло гхи – топленое сливочное масло, лишенное провоспалительных лактозы и казеина коровьего происхождения. Маргарита Королева рекомендует употреблять масло гхи по 1,5-2 чайные ложки в день, добавляя к завтраку или в составе «зеленых» смузи. Также куриное или перепелиное яйцо на завтрак – хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты.

    Прежде чем использовать орехи, их предварительно следует вымочить в воде не менее четырех часов и тщательно промыть. В орехах и семенах содержатся не только полезные жиры и жирорастворимые витамины, но и минералы, включая цинк, необходимый для клеточного иммунитета. Так же врач не советует орехи жарить: в этом случае жиры окисляются.

    Источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот могут стать как рыба северных морей, так и льняное или рапсовое нерафинированные масла.

    Ранее шотландские ученые назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием.

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    Соцкарты студентов с хроническими заболеваниями в Москве решили заблокировать

    8 ноября 2021, 16:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Льготный проезд в общественном транспорте заблокировали для студентов, имеющих хроническое заболевание и соблюдающих домашний режим, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

    В сообщении на сайте мэра Москвы указывается, что «социальные карты студентов заблокированы не будут, за исключением случаев, когда студент имеет хроническое заболевание».

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    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


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    «Это связано с введением для этой категории жителей домашнего режима. Блокировка карт москвича не коснется тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию», – отмечается в сообщении.

    При этом социальные карты горожанам младше 18 лет блокировать не будут.

    Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве. Этот режим сохранился в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях.

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    В России за сутки выявили 39,1 тыс. зараженных коронавирусом
    		    9 ноября 2021, 11:58
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Кристина Коваленко

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки выявлено 39 160 случаев в 85 регионах, из которых 3200 (8,2%) – без клинических проявлений.

    С начала пандемии в стране выявили 8 873 655 инфицированных в 85 регионах. За сутки скончались 1211 человек (всего 249 215), а выздоровели и покинули больницы 32 036 граждан. За весь период переболели 7,6 млн человек, говорится в сообщении штаба.

    Днем ранее в стране выявили 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них у 3422 (8,7%) болезнь протекает без клинических проявлений. Скончались, по данным за понедельник, 1190 граждан, а выздоровели 25 582 человека.

    Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 240. 

    Лидерами по числу зараженных за сутки стали Москва – 5287, Московская область – 2818 и Санкт-Петербург – 2680. 

    Ранее в Минздраве заявили, что третья волна коронавируса плавно перетекла в четвертую, так как несколько дней подряд в стране выявляют около 40 тыс. зараженных COVID-19. 

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    Коментарии (14)
    В Воронежской области ввели QR-коды для посещения общественных мест

    8 ноября 2021, 19:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    Система QR-кодов для посещения всех общественных мест, включая торговые центры и предприятия сферы услуг, вводится в Воронежской области.

    «По поручению губернатора Александра Гусева после постепенного снятия антиковидных ограничений в Воронежской области вновь начнет действовать система QR-кодов. При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код на электронном или бумажном носителе», –  приводит сообщение пресс-службы правительства региона ТАСС.

    Ранее власти Камчатского края продлили действие системы QR-кодов для посещения объектов общественного питания и учреждений культуры до конца ноября.

    Коментарии (5)
    В Роскомнадзоре рассказали о блокировке ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации

    8 ноября 2021, 15:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    С марта 2021 гоа Роскомнадзор удалил или заблокировал более 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», – приводит сообщение ТАСС.

    Сообщается, что в марте таких ресурсов было выявлено 24, в апреле – 66, в мае – 36, в июне – 83, в июле – 1 353, в августе – 1 148, в сентябре – 658, в октябре – 562, в ноябре – 187.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.

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    Пассажиропоток в сочинском аэропорту в ноябрьские выходные превысил прогнозы

    8 ноября 2021, 18:04

    Текст: Елена Мирошниченко

    Международный аэропорт Сочи обслужил 228 тыс. пассажиров в нерабочие дни ноября, сообщает оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

    «В период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. пассажиропоток аэропорта Сочи составил 228 тыс. человек. Это на 10% больше от прогнозируемого», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Сообщается, что в Сочи прилетело 112 тыс. отдыхающих, а вылетело – 116 тыс.

    «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост пассажиропотока за 9 дней «ковикул» составил 43%», – говорится в релизе. В предыдущем аналогичном периоде аэропорт Сочи обслужил 159 625 пассажиров.

    Ранее сообщалось, что Сочи в период нерабочих дней посетят более 132 тыс. туристов, в то же время спрос на отдых в южном городе продолжает расти.

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    В рамках акции #МыВместе все детские дома Кировской области обеспечили антисептиками

    8 ноября 2021, 17:43

    Текст: Елена Мирошниченко

    В рамках региональной недели, которая проходила с 1 по 7 ноября, депутат Государственной Думы от Кировской области, член Комитета по международным делам Мария Бутина выступила с инициативой по оказанию помощи в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе детским домам региона.

    «В общей сложности по просьбам детских домов мы доставили 15000 масок, 400 литров антисептика, 2000 пар перчаток, а так же комплекты игрушек от фабрики игрушек «Весна», – сообщила Мария Бутина, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Отмечается, что на призыв откликнулись местные предприниматели (Нанолек, Богородский молочный завод, Группа компаний «Тигран Великий», Фабрика детских игрушек «Весна», КЭСО, ИП Болотова, ООО Ольтекс), Кировское отделение партии «Единая Россия».

    Всего акцией было охвачено 13 учреждений в Нововятском, Оричевском, Кирово-Чепецком, Нолинском, Уржумском, Вятскополянском, Юрьянском, Котельничском, Тужинском, Слободском районах области и в городе Кирове. 

    «Хочу выразить слова благодарности предприятиям Кировской области, которые в такой непростой период времени откликнулись и оказали поддержку. Никто не остался в стороне. Не ошиблась я в вятских: особенные они: только с виду суровые, но, случись беда, – единым фронтом! Спасибо вам за это», – сказала Бутина. 

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    В Минздраве заявили о четвертой волне коронавируса

    9 ноября 2021, 11:31

    Текст: Кристина Коваленко

    Третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.

    По его словам, ежедневно сейчас регистрируют больше 40 тыс. случаев заражения за сутки.

    «Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается», – цитирует эксперта РИА «Новости».

    Заявление Чуланов сделал на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

    Самая неблагоприятная ситуация по числу зараженных коронавирусом наблюдается в европейской части, это связано и с ситуацией в России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал вакцинацию от коронавируса реальным спасением от смерти, а также тяжелого течения болезни. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Пескова спросили о введении QR-кодов для транспорта

    9 ноября 2021, 13:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Кремле не ведется обсуждений на тему введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.

    Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.

    Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.

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    Специалист Минздрава объяснил, как носить маску на улице

    9 ноября 2021, 14:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ношение маски на улице необходимо только в случае большого скопления людей, в иной ситуации этого делать не стоит, так как она раздражает кожу лица, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

    «Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица, и ее придется менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а еще лучше использовать респиратор», – заявил врач в беседе с Ura.ru.

    Он пояснил, что маски в большей степени нужны для ношения в помещениях, в случае прогулки на улице, когда никого нет рядом, необходимости в ней нет. «Риск заразиться в этом случае минимален», – добавил Токарев.

    С мнением специалиста Минздрава согласна врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Носить маску на улице не надо. Маски нужны, чтобы носить их в помещении – это факт. Хотя, с другой стороны, она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться. Но если вы с улицы зимой заходите в помещение, то нужно поменять маску на новую и сухую», – указала она.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что носить защитные маски на улице не требуется, они необходимы только на массовых мероприятиях.

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    Мурашко назвал число привитых в России за нерабочие дни

    9 ноября 2021, 15:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    В нерабочие дни темп вакцинации от коронавирусной инфекции сохранился на хорошем уровне, за этот период вакцинировались 3,7 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.

    «Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», – цитирует Мурашко ТАСС.

    Он добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране уже привиты 62 млн человек.

    Также в России проходит кампания по вакцинации от гриппа, в общей сложности привито 65% от поставляемых вакцин, это около 40 млн человек.

    Ранее Мурашко сообщал об отправке дополнительной партии вакцины «Спутник Лайт» в регионы России.

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