Заподозренного в педофилии якутского депутата отдали под суд

В Якутии дело в отношении бывшего преподавателя дополнительного образования, обвиняемого в растлении школьниц, отправили в суд, сообщила старший помощник главы регионального следственного управления СК Надежда Дворецкая.

Следствие не уточняет имя обвиняемого, но речь идет о бывшем депутате республиканского парламента Максиме Местникове, сообщил источник РИА «Новости».

Местников был уволен из другой школы за «недопустимое поведение», но позже Верховный суд республики восстановил его на работе.

Дворецкая сообщила, что расследование против подозреваемого завершено. Оно проводилось по статьям о развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.

Согласно версии следствия, с 2018 по март 2021 года жертвами обвиняемого стали восемь школьниц 10-13 лет из двух школ Якутска. Всего в кружке, где преподавал депутат и педагог, за все время учились более 150 детей.

«Несмотря на непризнание обвиняемым вины, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – заключила Дворецкая.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей, ему грозит большой срок заключения.