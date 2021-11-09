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Вильфанд предсказал Европе высокую потребность в российском газе
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В Европе этой зимой оттепели будут перемежаться сильными заморозками до минус 15-20 градусов, в связи с этим Европе понадобится российский газ, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ожидается очень неоднородный режим, это касается и Западной, и Восточной Европы, и европейской территории России. Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время [прогнозируется] большая повторяемость низких температур до -20...-25 градусов для Москвы, для центра Европейской России, до -15...-20 градусов для Западной Европы. Это очень холодная погода», – передает его слова «Интерфакс».
Вильфанд подтвердил, что в связи с морозами Европе будет необходим российский газ. «Конечно, отсюда (это) следует», – сказал он.
По его словам, неоднородная погода означает, что зимой «будут частые вторжения холодных воздушных масс, приводящие к морозам, заметным отклонениям от нормы в отрицательную сторону, на 5-10 градусов ниже нормы, и к оттепелям, которые выше нормы на те же самые 5-10 градусов».
«Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива – газа, угля, мазута – на подстанции», – добавил Вильфанд.
Ранее член Бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике, выступил за срочный запуск «Северного потока – 2», поскольку немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске газопровода.
Газпром: «Северный поток-2» готов к запуску
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Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску, заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.
«Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – приводит ТАСС слова Финикова.
Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга.
При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.
До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Реверс газа в Польшу по трубе «Ямал – Европа» остановили
Поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу остановлены, при этом прямые поставки из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, следует из данных оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.
В первые пару часов нынешних газовых суток (начинаются в 6.00 по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза – до примерно 88 тыс. кубометров в час. Позднее они полностью прекратились, передает РИА «Новости».
Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.
Напомним, 6 ноября сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления была остановлена, начался реверс.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Тимошенко обвинила власти Украины в катастрофе в энергетике
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Власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, – а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, – Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд [кубометров]… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», – приводит слова Тимошенко РИА «Новости».
Как указала лидер «Батькивщины», такое произошло в первый раз за все годы независимости Украины. По мнению политика, из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом». «Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», – подчеркнула она.
По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Накануне бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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На Украине сообщили о снижении транзита российского газа
Транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года, заявил оператор ГТС Украины.
«Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021-го составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров», – цитирует сообщение украинской компании ТАСС.
За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил беспокойство снижением транзита.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
На Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре
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Транзит российского газа через территорию украинскую территорию с начала ноября увеличился на более чем 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)», – цитирует его слова ТАСС.
Макогон отметил, что Украина пока не получала заявок на дополнительный транзит через свою территорию от российской стороны.
Ранее оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
Кроме того Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Молдавия удвоила тариф на поставки газа потребителям
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило запрос российско-молдавской компании «Молдовагаз» на двукратное увеличение внутренних тарифов на газ в ноябре.
«Утверждаются временные цены на поставку газа АО «Молдовагаз» на период с 1 по 30 ноября. <...> Большинством голосов проект решения был утвержден», – сказал директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ на заседании административного совета НАРЭ, которое транслировала пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Отмечается, что ранее «Молдовагаз» направила в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам с 236 до 537 долларов за кубометр.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» выросла вдвое
Прямые поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию возобновились вечером в понедельник, а утром во вторник они выросли уже более чем в два раза, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
Как сообщает ТАСС, в понедельник вечером прокачка по трубопроводу в понедельник вечером составляла 360 тыс. кубометров, а уже во вторник утром составила почти 860 тыс. кубометров в час.
В понедельник поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу были остановлены.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Газпром начал выполнение плана закачки газа в европейские хранилища
Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.
«Газпром утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», – приводит сообщение холдинга ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил газете ВЗГЛЯД поручение главы государства. По его словам, «если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит».
В Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2»
Подвижек в одобрении «Северного потока – 2» со стороны европейских партнеров пока нет, в этой ситуации главное – терпеливо ждать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на соответствующий вопрос, что подвижек «пока нет», на это «потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе надо адресовать Газпрому, так как у компании, очевидно, «есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах», передает РИА «Новости».
«Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к Газпрому», – добавил он.
В Кремле пока не видят нарушений в исполнении соответствующего поручения президента.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Сенаторы США выступили с инициативой о санкциях против «Северного потока – 2»
Американские сенаторы-республиканцы предложили поправку к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год, касающуюся санкций против газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует информация на сайте комитета Сената по иностранным делам.
Сенаторы хотят ввести санкции против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
Инициатива в случае ее принятия обязывает президента США принять меры в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Санкции предусматривают запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка, запрет фигурантам на въезд в США. Сенаторы утверждают, что «защищают союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам злонамеренного влияния Кремля».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2», в рамках которой США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта. Газпром сообщил, что «Северный поток – 2» готов к запуску.
Британия попросила помощи Катара на случай проблем с топливом
Состоялись переговоры с участием представителей Великобритании и Катара: стороны обсудили возможное увеличение поставок сжиженного природного газа в Соединенное Королевство, если возникнет дефицит топлива.
«Представители Катара выразили готовность заключить долгосрочные договоренности о поставках <...> газа в Соединенное Королевство в случае возникновения чрезвычайной ситуации, стать чем-то вроде запасного поставщика на крайний случай», – передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
Издание отмечает, что в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10 сообщили, что Лондон «не запрашивал увеличения поставок у катарского правительства», а также не заключал никаких договоров.
По данным газеты, за минувшие две недели Катар все же перенаправил в Великобританию четыре танкера с СПГ. Источник заявляет, что это было сделано по просьбе главы британского правительства Бориса Джонсона после встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на конференции в Глазго.
Ранее сообщалось, что британская журналистка заявила о том, что страны Запада на фоне энергетического кризиса ведут себя нелогично, обвиняя во всем Россию.
Китай в январе – октябре увеличил импорт газа на 22%
Объем поставок природного газа в Китай за январь – октябрь увеличился в годовом исчислении на 22,3%, составив 99 млн тонн, за это же время Китай увеличил импорт угля всего на 1,9% в годовом исчислении, до 257,34 млн тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Согласно данным ведомства, в стоимостном выражении импорт газа вырос на 46,9%, до 39,55 млрд долларов. В то же время КНР сократила закупки нефти за границей за аналогичный период на 7,2%, до 425 млн тонн. Однако в стоимостном выражении импорт этого энергоносителя вырос на 35,7%, до 205,45 млрд долларов, передает ТАСС.
Согласно официальной статистике, в 2020 году ведущим поставщиком трубопроводного газа для нужд экономики Китая была Туркмения, доля которой составила порядка 60% (20,7 млн тонн) от суммарного объема импорта этого энергоносителя Пекином. Россия за тот же промежуток времени экспортировала в КНР порядка 2,96 млн тонн на 636,34 млн долларов.
Кроме того, Россия в 2020 году заняла второе место после Саудовской Аравии в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай. За 12 месяцев Пекин купил у Москвы более 83,4 млн тонн нефти примерно за 27,6 млрд долларов. Саудовские поставщики за этот период продали Китаю 84,9 млн тонн за 28 млрд долларов.
Помимо этого, как сообщило главное таможенное управление КНР, Китай за январь – октябрь увеличил импорт угля всего на 1,9% в годовом исчислении, до 257,34 млн тонн. В то же время, согласно опубликованным данным, в стоимостном выражении поставки выросли на 40,3%, до 24,69 млрд долларов. Только за октябрь страна приобрела за границей 26,94 млн тонн, на 18% меньше, чем в сентябре.
Напомним, 31 октября Газпром установил новый рекорд по объемам поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».
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Цена на газ в Европе превысила 960 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла примерно до 962,2 доллара за тысячу кубометров, или 80,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Министры энергетики Белоруссии и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке.
«9 ноября министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке», – приводит сообщение пресс-службы белорусского минэнерго РИА «Новости».
Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве.
Отмечается, что протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.
Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник снизилась на 4,5% на фоне возобновления прокачки газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа» и планов роста транзита через Украину в Словакию, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров – до 899,6 доллара, или 75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, в понедельник поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу были остановлены. Вечером того же дня прямые поставки газа по трубопроводу возобновились.
Утром во вторник прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» выросла вдвое.
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