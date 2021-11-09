Вильфанд предсказал Европе высокую потребность в российском газе

В Европе этой зимой оттепели будут перемежаться сильными заморозками до минус 15-20 градусов, в связи с этим Европе понадобится российский газ, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ожидается очень неоднородный режим, это касается и Западной, и Восточной Европы, и европейской территории России. Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время [прогнозируется] большая повторяемость низких температур до -20...-25 градусов для Москвы, для центра Европейской России, до -15...-20 градусов для Западной Европы. Это очень холодная погода», – передает его слова «Интерфакс».

Вильфанд подтвердил, что в связи с морозами Европе будет необходим российский газ. «Конечно, отсюда (это) следует», – сказал он.

По его словам, неоднородная погода означает, что зимой «будут частые вторжения холодных воздушных масс, приводящие к морозам, заметным отклонениям от нормы в отрицательную сторону, на 5-10 градусов ниже нормы, и к оттепелям, которые выше нормы на те же самые 5-10 градусов».

«Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива – газа, угля, мазута – на подстанции», – добавил Вильфанд.

Ранее член Бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике, выступил за срочный запуск «Северного потока – 2», поскольку немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске газопровода.