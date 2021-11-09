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В Кремле отреагировали на заявления Байдена о борьбе с кибермошенничеством
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Кремль не обладает детальной информацией о предъявленных обвинениях в кибермошенничестве в адрес россиянина Евгения Полянина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают заявление президента США Джо Байдена на эту тему, передает РИА «Новости».
При этом представитель Кремля пояснил, что у сторон есть взаимные запросы по борьбе с киберпреступностью, и в этом отношении диалог развивается.
Диалог по этой теме носит предметный характер, в нем участвуют компетентные органы, подчеркнул Песков. «Службы не могут быть погружены в работу друг друга, службы обсуждают те запросы, которые поступают, и разбирают конкретные ситуации при необходимости», – пояснил он.
Говоря о том, были ли удовлетворены какие-либо из этих запросов, Песков сказал, что ему нечего добавить к сказанному, поскольку «эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости».
Ранее во вторник Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину. До этого в США предъявили обвинения украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину, по версии американской стороны, они причастны к кибермошенничеству.
Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.
Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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Нуланд получила в Москве задание для улучшения отношений с Россией
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – приводит РИА «Новости» ответ Захаровой на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
Стало известно о попытках Уилана получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ
Осужденный за шпионаж против России гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения о студентах вуза ФСБ, сообщил представитель прокуратуры в суде в Нижнем Новгороде.
Представитель прокуратуры рассказал, что Уилан, «являясь сотрудником разведслужбы Министерства обороны США, пытался получить сведения об обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности», передает ТАСС.
Заявление было сделано в прениях сторон по ходатайству о выдаче Уилана в США для отбытия наказания.
В результате четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство защитников американца о его передаче США для дальнейшего отбытия там наказания.
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
В Госдуме призвали США не испытывать Россию на прочность
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США лучше не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», – сказал Шеремет, передает РИА «Новости».
По его словам, любые попытки провокаций «будут пресечены на корню».
«Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», – добавил он.
Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.
Напомним, Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Кроме того, в октябре американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.
Российский фрегат провел учения в Черном море на фоне захода кораблей США
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.
«По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлету группы самолетов «противника» в направлении Крымского полуострова. Сигнал о приближении авиагруппы условного противника был передан на все корабельные силы флота для эффективного распределения целей, средства ПВО на фрегате «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в море, также были приведены в боевую готовность», – передает ТАСС сообщение.
В ходе тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения. Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.
В завершении учения экипаж фрегата на ходу отработал действия по посадке на палубу и взлету противолодочного вертолета Ка-27М. В пресс-службе отметили, что учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.
На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США – флагманский командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота.
Ранее в Госдуме сообщили, что США лучше не «безобразничать» и не испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.
Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.
Анонсировано участие Путина в саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, откроет в Москве памятник Достоевскому, а также проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином.
«На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно... Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании», – рассказал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Отмечается, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, в связи с этим Путин откроет московский дом Достоевского на улице Достоевского. Также президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии и совещание с членами правительства.
В Раде сочли предательством слова американского генерала о России
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России и Китае.
Рабинович написал в Facebook, комментируя слова Милли, что «главная зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД) всегда приходит от своих».
Он добавил, что эта «крамола» была сказана на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, «который является одним из опорных в структуре империи Сороса».
Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.
Ранее Милли заявил, что сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые он назвал «большими силами».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире.
Захарова дала оценку диалогу с США по стратегической стабильности
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Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«Действительно, [между представителями России и США] состоялся ряд консультаций, [которые прошли] и 28 июля, и 30 сентября. Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, [между Москвой и Вашингтоном] есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп , в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идет», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Как подчеркнула дипломат, «за последние годы Соединенными Штатами было сделано немало для того, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность». При этом она отметила, что за последний год произошло и два обнадеживающих события, в частности продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и российско-американский саммит в Женеве, передает ТАСС.
«Обе стороны <…> начали реализовывать по итогам этого саммита <…> комплексный диалог по всем параметрам стратегической стабильности, <…> основная задача – заложить основы будущего контроля над вооружениями, который был бы всеобъемлющим», – уточнила официальный представитель МИД России.
В четверг в Госдепартаменте США назвали диалог с Россией по стратегической стабильности «конструктивным» и «полезным», выразив надежду на запуск диалога с Китаем.
Во вторник секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил отношения России и США в ходе состоявшейся в Москве встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. В тот же день российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
21 октября президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, продвигаются вперед по важнейшим вопросам – стратегической стабильности и кибербезопасности. В начале октября в МИД заявляли, что Москва видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена по вопросам стратегической стабильности, однако проблемные моменты остаются.
В начале октября замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».
В конце сентября Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отмечали, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД заявляли, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
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Пентагон призвал сделать перемещения российских войск у границ Украины понятнее
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что США «видят вызывающие обеспокоенность перемещения» российских войск у границ Украины.
По словам Кирби, такие перемещения фиксируются «в западных районах» России и «около Украины». США призвали Москву «сделать намерения более понятными». Вашингтон сообщил, что продолжает следить за ситуацией, передает РИА «Новости».
Кирби не стал комментировать возможные планы Москвы в свете данных США о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. США заявили, что Россия должна «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «быть более прозрачной в своих намерениях».
Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.
Названы три главных промаха США в отношении России
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Надежда вернуть Москву под крыло Белого дома, упоение победой в холодной войне и позиция по спору России и Японии из-за Южных Курил – эксперт хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер перечислил ошибки Вашингтона на российском направлении.
Политолог заявил, что первый промах США – надежды на то, что Москва «вернется» под крыло Белого дома. По его словам, американские элиты упорно верят своим иллюзиям относительно России, живя в какой-то параллельной реальности.
«Еще со времен победы в холодной войне США проводили совершенно ошибочную политику в отношении России и добились тем самым буквально невозможного», – приводит слова Метера РИА «Новости».
При этом аналитик считает, что США сами подтолкнули Москву к геополитическому возрождению, постоянно унижая Россию пустыми обещаниями с момента распада СССР.
Вторая ошибка, по мнению эксперта, заключается в упоении победой в холодной войне и превращение России в единственное препятствие для установления тотального доминирования Вашингтона в мире.
«Без России или с Москвой, примкнувшей к Вашингтону, ему было бы намного проще окончательно свести счеты с Китаем», – пояснил Метер, добавив, что с поддержкой России США было бы легче управиться с Пекином.
Третье заблуждение – позиция по территориальному спору между Москвой и Токио из-за Южных Курил. Он процитировал недавние слова премьера Фумио Кисиды, назвавшего острова суверенной территорией Японии, после чего Россия и Китай начали военно-морские учения в Японском море. При этом, заметил Метер, Токио в этих условиях продолжает покупать российский СПГ.
Ранее Метер назвал Украину опасной страной для России, США и ЕС, способной ввергнуть их в политический и военный водоворот, из которого не будет выхода.
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», - говорится в документе, указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.
Гинцбург – один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.
Ранее Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки
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Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки – 37,8%, сообщило американское издание «USA Today» со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом.
Исследование показало, что отрицательно действия Байдена на посту президента Соединенных Штатов оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
46% участников исследования считают, что Байден справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.
При этом против участия в следующих выборах 45-го президента США республиканца Дональда Трампа высказались 58,4% опрошенных. О своей готовности проголосовать за Байдена, если бы президентские выборы проводились сейчас, заявили 40% респондентов, за Трампа – 44%, еще 11% предпочли бы отдать голос за другого кандидата.
Деятельность вице-президента США Камалы Харрис одобряют 27,8% участников исследования. Положительно о работе Конгресса высказались только 12% респондентов. При этом рейтинг одобрения деятельности законодателей-республиканцев оказался выше рейтинга их коллег-демократов. 66% опрошенных полагают, что ситуация в Соединенных Штатах развивается в неверном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 20% респондентов.
Опрос проводился с 3 по 5 ноября среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.
Напомним, 24 октября рейтинг поддержки Байдена продемонстрировал рекордное падение, снизившись на 11,3 процентных пункта – с 56% до 44,7%. К 1 октября рейтинг одобрения Байдена среди американцев снизился до 50%. В начале сентября 45-й президент США Дональд Трамп обошел Байдена по популярности среди американских избирателей. В августе рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана движением «Талибан*» (запрещенная ООН организация). Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден идет ко дну.
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Байден похвастался выполнением данного Путину обещания по борьбе с хакерами
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину.
Как заявил Байден, на встрече в июне он «ясно сказал» Путину, что «США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности». «Мы это сделали сегодня», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американского государства сказал, что Вашингтон намерен «укрепить защиту» и «бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа», США «используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам». Байден заявил, что США «используют международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».
По его словам, «остается еще много сделать», но США «предприняли важные шаги, чтобы укрепить критическую инфраструктуру перед лицом атак, привлечь к ответственности тех, кто угрожает безопасности, и работать с союзниками и партнерами». Он добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев от хакеров.
Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность хакерской группировки REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.
Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Полянин «проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв».
Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»
Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
Путин уберег оператора от падения
Президент Владимир Путин перед совещанием по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения, момент показали по телеканалу «Россия 1».
Ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин рассказал, что оператору пришлось идти задом наперед, чтобы успеть снять президента, проходящего по коридору, передает РИА «Новости».
«Не упади. Не свались там», – предупредил Путин оператора.
В итоге оператор смог устоять на ногах и не упасть.