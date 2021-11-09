В Кремле отреагировали на заявления Байдена о борьбе с кибермошенничеством

Кремль не обладает детальной информацией о предъявленных обвинениях в кибермошенничестве в адрес россиянина Евгения Полянина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают заявление президента США Джо Байдена на эту тему, передает РИА «Новости».

При этом представитель Кремля пояснил, что у сторон есть взаимные запросы по борьбе с киберпреступностью, и в этом отношении диалог развивается.

Диалог по этой теме носит предметный характер, в нем участвуют компетентные органы, подчеркнул Песков. «Службы не могут быть погружены в работу друг друга, службы обсуждают те запросы, которые поступают, и разбирают конкретные ситуации при необходимости», – пояснил он.

Говоря о том, были ли удовлетворены какие-либо из этих запросов, Песков сказал, что ему нечего добавить к сказанному, поскольку «эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости».

Ранее во вторник Байден заявил, что США исполнили свое намерение наказать хакеров, о котором он говорил президенту России Владимиру Путину. До этого в США предъявили обвинения украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину, по версии американской стороны, они причастны к кибермошенничеству.

Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше. США ввели против них санкции. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. ФБР объявило Полянина в розыск.