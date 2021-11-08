Лавров заявил о близости России и Венесуэлы к реализации планов в нефтегазовой сфере

Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере, также стороны обсудили сотрудничество в военной сфере, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией, что «у нас масштабные планы, которые мы сегодня обсудили, во всех областях двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

Министр добавил, что стороны будут продолжать «реализацию всех намеченных планов по линии комиссии высокого уровня в торгово-экономической и инвестиционной сферах, там действительно масштабные задумки, которые уже близки к реализации, включая сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере, сфере туризма».

Он также сообщил, что обсудил с Пласенсией «насыщенное, конструктивное сотрудничество в военной и военно-технической сфере», отметив, что что у Москвы и Каракаса тесные контакты во всех сферах двусторонних отношений, в том числе в гуманитарной.

Также Лавров принял приглашение своего венесуэльского коллеги посетить страну. Сроки визита будут согласованы в ближайшее время.

Напомним, глава МИД Венесуэлы находится с визитом в России.

Ранее стало известно, что завод по производству АК-103 собрались запустить в Венесуэле в 2022 году. О таких планах стало известно еще в 2006 году, проект продвигал ныне покойный экс-президент Венесуэлы Уго Чавес.

Контракт предусматривает разворачивание в Венесуэле полного лицензионного производства АК-103. Ежегодно завод должен выпускать 25 тыс. автоматов.